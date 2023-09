Ukrainische Kinder haben am Freitag ihr zweites Schuljahr in Folge in Kriegszeiten begonnen. Einige gingen in neue unterirdische Klassenzimmer, andere machten sich bereit, zu Luftschutzbunkern zu rennen, um Schutz vor russischen Raketen und Drohnen zu suchen.

Viele im In- und Ausland blieben ein viertes Jahr online, da ihre Bildung durch die russische Invasion und COVID-19 beeinträchtigt wurde.

Russische Luftangriffe haben nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks, das Schäden an vielen anderen Schulen verzeichnete, 1.300 Schulen zerstört, seit Präsident Wladimir Putin im Februar 2022 seine groß angelegte Invasion in der Ukraine startete.

Der ukrainische Bildungsminister Oksen Lisovyi berichtete diese Woche, dass 84 Prozent der Schulen nun mit betriebsbereiten Unterkünften ausgestattet seien.

„Als er online lernte, gab es nicht immer die Möglichkeit, in einen Luftschutzbunker zu gelangen“, sagte Mariia Doloban, 32, deren achtjähriger Sohn Oleksii das Jahr an einer neuen Schule in der Hauptstadt Kiew mit einer richtigen Bombe beginnt Unterschlupf.

„Aber in der Schule geht er jedes Mal in Deckung, wenn die Fliegeralarmsirene losgeht.“

Rückkehr aus dem Ausland

Doloban war eine von Millionen Flüchtlingen, die aus der Ukraine geflohen sind, ist aber wie viele andere inzwischen zurückgekehrt und sagt, sie fühle sich zu Hause besser als im Ausland, wo Kinder entweder aus der Ferne lernen oder in örtlichen Schulen Probleme haben.

Sie flohen im April 2022 aus der südlichen Stadt Cherson nach Thessaloniki, Griechenland, doch ihr Sohn Oleksii fühlte sich in einer griechischen Schule verloren.

„Immer wenn ich fragte, was er in der Schule mache, sagte er oft, dass er während des Unterrichts schlafe, weil er gelangweilt sei und nichts verstehen könne“, sagte Doloban, die nach ihrer Abreise aus Griechenland ein Jahr lang in ukrainischen Städten herumhüpfte und es jetzt ist Wohnen am Rande der Hauptstadt.

Oleksii erzählte seinem Vater, einem Arzt an vorderster Front, in einem Videoanruf, dass er sich Sorgen um den Schulbeginn machte, tanzte aber am ersten Tag mit den anderen Kindern bei einer Begrüßungszeremonie.

Der 6-jährige Ulas schaut auf sein Arbeitsbuch, während er bei sich zu Hause seine Schultasche abholt, während er sich in der Stadt Wyschhorod außerhalb von Kiew auf den ersten Schultag vorbereitet. (Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters)

An einer anderen Kiewer Schule freute sich der sechsjährige Ulas Kyrychenko, ausgestattet mit neuen Schreibutensilien sowie einem eleganten Anzug und einer Krawatte, darauf, zu lernen, wie das Meer Wellen erzeugt, und Freundschaften zu schließen, nachdem er zu Beginn einige Zeit als Flüchtling in Deutschland verbracht hatte des Krieges.

Seine Mutter Klarysa Kyrychenko sagte, sie habe bei ihrer Rückkehr in den Vorort von Kiew gewusst, dass die Beschuss- und Bombenangriffe weitergehen würden, und wählte daher eine Schule in der Stadt in einem alten Gebäude mit einem Luftschutzbunker im Keller.

Sie protestierte, als ihr Sohn sagte, er wolle wie sein Vater, der im Osten kämpft, dem ukrainischen Militär beitreten.

„Russland ist sehr groß, das größte Land der Erde“, sagte er gegenüber Reuters und zeigte es zusammen mit der viel kleineren Ukraine auf seinem Spielzeugglobus zu Hause. „Ich möchte, dass wir gewinnen.“

Unterricht in U-Bahn-Stationen

In der östlichen Stadt Charkiw kann es weniger als eine Minute dauern, bis eine Rakete aus Russland eintrifft – daher mussten die dortigen Behörden improvisieren, um die Kinder wieder in die Schule zu bringen.

In den prunkvollen U-Bahn-Stationen der Stadt aus der Sowjetzeit wurden Klassenzimmer eingerichtet, einige davon mit Blick auf Kronleuchter, die über den darunter liegenden Säulenplattformen hängen.

ANSEHEN | Angriffe erhellen den Himmel: Anschläge erhellen den Nachthimmel im Westen Russlands, Kiew Das russische Militär habe einen ukrainischen Drohnenangriff auf einen Flughafen in der westlichen Stadt Pskow abgewehrt, sagten Beamte am Mittwoch. Regionalgouverneur Mikhail Vedernikov veröffentlichte ein Video, das aus einem Wohngebiet aufgenommen wurde und das zeigt, wie in der Ferne Rauch von einem Feuer aufsteigt. Unterdessen griffen russische Streitkräfte über Nacht Kiew mit Drohnen und Raketen an. Dabei kamen nach Angaben ukrainischer Beamter zwei Menschen ums Leben.

Mehr als 1.000 Kinder werden in den 60 errichteten Schulräumen persönlich lernen können, sagte Bürgermeister Ihor Terekhov, eine Entwicklung, die von vielen Eltern begrüßt wird.

„Sie werden dort Kontakte knüpfen, eine gemeinsame Sprache finden und kommunizieren können“, sagte Iryna Loboda in einer Straße in Charkiw, wo sie mit ihrem schulpflichtigen Sohn unterwegs war.

Nicht alle sind mit dem Plan einverstanden.

„Die Sicherheit der Kinder steht an erster Stelle“, sagte eine andere Mutter, Tetiana Bondar. „Meine Kinder werden am Online-Unterricht teilnehmen, obwohl unsere Schule einen Bus angeboten hat, um die Kinder zur U-Bahn zu bringen.“