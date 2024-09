Prinzessin Kate hat eine schwere Zeit hinter sich. Nach überstandener Chemotherapie tastet sie sich wieder in die Öffentlichkeit zurück. Einer vielbeachteten Videobotschaft folgt nun ihr erster Auftritt. Gemeinsam mit ihrem Mann William und ihren Schwiegereltern besucht sie einen Gottesdienst in Schottland.

Prinzessin Kate erfreute ihre königlichen Fans auf der ganzen Welt kürzlich mit der Nachricht, dass sie ihre Chemotherapie beendet habe. Erstmals seit dieser Ankündigung am 9. September zeigte sich die Ehefrau von Prinz William nun wieder in der Öffentlichkeit. Auf Bildern, die der britischen „Daily Mail“ vorliegen, ist die 42-Jährige zu sehen, wie sie zu einem Gottesdienst in Balmoral fährt.

Die Fotos zeigen die Prinzessin von Wales auf dem Beifahrersitz eines von ihrem Ehemann gefahrenen Fahrzeugs. Sie fahren gemeinsam zum Sonntagsgottesdienst in der Crathie Kirk Church in der Nähe von Balmoral Castle. Kate trägt zu diesem Anlass einen ihrer liebsten Khakihüte. Dazu trägt sie goldene Ohrringe.

Ehemann Prinz William hat seinen bei den königlichen Fans so beliebten Bart unterdessen noch immer nicht abrasiert. König Charles III. und Königin Camilla reisten ebenfalls im selben Autokorso zur Kirche.

„Der Sommer geht zu Ende und ich kann Ihnen nicht sagen, wie erleichtert ich bin, meine Chemotherapie endlich beendet zu haben“, sagte Prinzessin Kate vor knapp zwei Wochen in einem bewegenden Videoclip. Die sehr privaten Aufnahmen zeigten die Mutter dreier Kinder unbeschwert im Kreis der Familie. Kate und ihr Ehemann, der Kronprinz, küssten sich vor laufender Kamera zudem immer wieder.

Am 17. September nahm Kate zum ersten Mal seit Abschluss ihrer Krebsbehandlung an einem Treffen mit Mitarbeitern des Centre for Early Childhood und dem Personal des Kensington Palace im Windsor Castle teil. Dort besprachen sie ihr Projekt zur Unterstützung von Kindern in der frühen Kindheit.

Während ihrer Abwesenheit, die mit der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose am 22. März begann, trat sie nur zweimal öffentlich auf: bei Trooping the Colour Mitte Juni und in Wimbledon Mitte Juli.