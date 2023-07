Die glitzernden Gletscherseen, insbesondere der Gardasee, gehören zu den schönsten Reisezielen in Norditalien. Eine Reise durch die malerischen Voralpen im Trentino kann nun mit einer neuen Kulturreise garniert werden, auf der Sie viel über die spannende Geschichte der Region erfahren können.

Der Trenino dei Castelli (deutsch: kleine Burgenbahn) bringt Touristen in den Sommermonaten mit dem Zug von der wunderschönen Stadt Trient im Etschtal hinauf ins Nonstal und ins Val di Sole. Unterwegs machen Sie Halt an vier Burgen und Schlössern, die sich in die idyllische Berglandschaft einfügen. Der Reisereporter präsentiert die Highlights des Tagesausflugs.

1. Das spektakuläre Schloss von Ossana

Die „Kleine Burgenbahn“ verlässt Trient am Morgen und bringt Touristen zunächst in die rund 40 Kilometer nordwestlich gelegene Berggemeinde Mezzana. Von dort aus können Sie mit dem Bus zum Schloss San Michele di Ossana fahren.

Der quadratische Hauptturm des Castello San Michele wacht über das Val di Sole bei Ossana. © Quelle: imago images/CSP_nata_rass

Der viereckige, 25 Meter hohe Bergfried der gewaltigen Anlage, die vermutlich zur Zeit der Langobarden erbaut wurde und 1191 erstmals urkundlich erwähnt wurde, thront wie ein Leuchtturm auf einem spektakulären Felsvorsprung über dem Val di Sole. Von der Ruine aus haben Besucher einen atemberaubenden Ausblick auf die umliegende Bergwelt.

Im Laufe der Jahrhunderte war die Bergbastei im Besitz mehrerer Adelsfamilien – mittlerweile war auch die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner Miteigentümerin. Heute sind die Reste der Burg Eigentum der Provinz Trient, die die Anlage vor einigen Jahren aufwendig renovieren ließ.

2. Das legendäre Schloss Caldes

Nach der ersten Station steigen Sie ins Val di Sole hinab zum beeindruckenden Schloss Caldes, dessen Architektur venezianische, deutsche und lombardische Baustile vereint.

Gruselgeschichte in alpiner Idylle: Der Geist der liebeskranken Olinda soll durch das Schloss Caldes wandern (rechts). © Quelle: imago images/Panthermedia

Über die ursprünglich gotische Anlage aus dem 13. Jahrhundert ranken sich viele sagenhafte Geschichten. Es soll einst als Gefängnis für das adlige Mädchen Olinda gedient haben, das sich in die Hofsängerin Arunte verliebte. Doch ihr Vater Rodemondo wollte, dass sie jemand anderen heiratete. Er ließ Olinda im Schloss einsperren und Arunte töten. Als seine Tochter davon erfuhr, soll sie ihrem Liebeskummer erlegen sein. Die Einheimischen sagen, dass ihr Geist noch immer ruhelos durch die Burg wandert.

Wie glaubwürdig die Horrorgeschichte ist, können sich Besucher bei einem Rundgang durch das Schloss Caldes selbst überzeugen. Wenn Sie den Geist von Olinda nicht entdecken, können Sie zumindest wunderschöne antike Möbel, Kunstwerke, ein altes Grafenzimmer und eine Kapelle mit Fresken des Malers Elia Naurizio sehen. Mit etwas Glück können Besucher auch Ausstellungen, Konzerte und Workshops erleben, die regelmäßig im neu restaurierten Schloss stattfinden.

Das Schloss ist im Sommer geöffnet und bietet kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Aufführungen, Konzerte, Führungen und Workshops für Familien.

3. Das idyllische Schloss Valer

Über den idyllischen Weinbergen und Apfelplantagen erhebt sich der 40 Meter hohe Turm des Schlosses Valer in der Gemeinde Ville d’Anaunia – die nächste Station der malerischen Burgentour im Trentino.

Der 40 Meter hohe Turm von Schloss Valer erhebt sich aus den Apfelhainen vor dem idyllischen Alpenpanorama. © Quelle: imago images/stock&people

Beeindruckend ist neben der wunderschönen Anlage vor allem die Tatsache, dass das Schloss seit 1438 von der Familie Spaur bewohnt wird, einem der ältesten Adelsgeschlechter Tirols. Ein Teil der Anlage wird auch für öffentliche Veranstaltungen genutzt.

Ein erfahrener Experte führt die Teilnehmer der Schlossführung durch das Schloss, das aus insgesamt 88 Räumen mit antiken Möbeln, zwei Kapellen, zwei Terrassen und mehreren Gärten besteht. Der Rundgang führt beispielsweise durch den Pferde- und Wappensaal, durch den Garten im Innenhof, in die „madruzzischen“ Gemächer und in eine gotische Küche. Anders als in vielen anderen Burgen wurden die musealen Exponate auf der Burg Valer nicht nach Themen geordnet, sondern im Laufe der Geschichte in den Räumen platziert.

4. Das Familienschloss Thun

Die letzte Station der „kleinen Burgenbahn“ ist das Schloss Thun, das seit seiner Erbauung im 13. Jahrhundert rund 600 Jahre lang Stammsitz der Adelsfamilie Thun und Hohenstein war – einer der mächtigsten Familien des Trentiner Adels. Erst 1982, nach dem Tod des Grafen von Zdenko, wurden das Schloss und sein historisches Inventar in ein Museum umgewandelt.

Das riesige Schloss der Adelsfamilie von Thun war jahrhundertelang in Familienbesitz. Heute dient die Anlage unter anderem als Museum. © Quelle: imago images/Pond5

Im Inneren des weißen Schlosses, das sich besonders zur Blütezeit der weißen Apfelblüten idyllisch in die umliegenden Obstbaumhaine einfügt, können Besucher jahrhundertealtes Hofleben erleben und die antike Einrichtung besichtigen, darunter eine alte Kunstsammlung, Möbel, Waffen, Porzellan und Kutschen. Besonders prächtig ist das sogenannte Bischofszimmer.

Nach dem spannenden Rundgang durch das Schloss bringt Sie ein Bus gegen 19:30 Uhr zurück nach Trient

„Kleine Burgenbahn“: Ausflüge müssen im Voraus gebucht werden

Eine Fahrt mit der „Kleinen Burgenbahn“ muss vorab auf der Informationsseite gebucht werden. Der Zug verlässt Trient im Sommer jeden Samstag um 8:10 Uhr. Erwachsene zahlen zwischen Mai und Juli 84 Euro pro Person für die Tagestour inklusive Eintritt ins Schloss, Snacks und Mittagessen. Im Juli, August und September erhöht sich der Preis auf 89 Euro.

