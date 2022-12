Mit dem Verdächtigen in Gewahrsam kehrt das Rampenlicht zum Bombenanschlag von 1988 zurück





Die Ankündigung vom Sonntag, dass ein libyscher Mann, der 1988 an der Bombardierung eines Passagierflugzeugs beteiligt gewesen sein soll, in US-Gewahrsam genommen wurde, rückte den berüchtigten Terroranschlag und die langjährigen Bemühungen, die Verantwortlichen zu verfolgen, wieder ins Rampenlicht.

Der Verdächtige, Abu Agila Mas’ud Kheir Al-Marimi, wird beschuldigt, die Bombe gebaut zu haben, die ein Pam-Am-Flugzeug über der schottischen Stadt Lockerbie zerstört hat. Der Angriff tötete alle 259 Menschen an Bord des Flugzeugs und 11 am Boden. Die Mehrheit der Getöteten waren Amerikaner.

34 Jahre später sind die Erinnerungen der Öffentlichkeit an den Angriff weitgehend verblasst, trotz der Entwicklungen in dem Fall, die ihn zeitweise wieder in die Schlagzeilen gebracht haben. Hier ein Rückblick:

WIE IST DER LOCKERBIE-ANGRIFF GESCHAH?

Am 21. Dezember 1988 explodierte eine Bombe an Bord von Pam-Am-Flug 103, weniger als eine halbe Stunde, nachdem der Jet den Londoner Flughafen Heathrow in Richtung New York verlassen hatte.

Der Angriff zerstörte den Jet, der Bürger aus 21 Ländern beförderte. Unter den Opfern waren 190 Amerikaner. Darunter waren 35 Studenten der Syracuse University im Bundesstaat New York, die nach einem Auslandssemester nach Hause flogen. Bis heute ist der Bombenanschlag der tödlichste Terroranschlag, der jemals auf britischem Boden verübt wurde.

Die Ermittler brachten den Bombenanschlag bald mit Libyen in Verbindung, dessen Regierung in langjährige Feindseligkeiten mit den USA und anderen westlichen Regierungen verwickelt war. Etwa zwei Jahre vor dem Angriff wurde Libyen für den Bombenanschlag auf eine Berliner Diskothek verantwortlich gemacht, bei dem drei, darunter zwei US-Soldaten, getötet und Dutzende weitere verletzt wurden.

WER WURDE VERANTWORTLICH GEMACHT?

1991 beschuldigten die USA zwei libysche Geheimdienstoffiziere, die Bombe an Bord des Jets platziert zu haben. Aber der Führer des Landes, Oberst Muammar Gaddafi, weigerte sich, sie auszuliefern. Nach langen Verhandlungen stimmte Libyen 1999 zu, sie zur Strafverfolgung an ein in den Niederlanden sitzendes Gremium schottischer Richter auszuliefern.

Einer der Männer, Abdel Baset Ali al-Megrahi, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Der andere, Lamen Khalifa Fhimah, wurde für nicht schuldig befunden. Schottische Beamte ließen Al-Megrahi 2009 aus humanitären Gründen frei, nachdem bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert worden war. Er starb 2012 in Libyen.

Die Familien der Getöteten verklagten derweil die libysche Regierung und forderten, das Regime zur Rechenschaft zu ziehen. 2003 stimmte Libyen einer Einigung zu, übernahm offiziell die Verantwortung für die Bombardierung, verzichtete auf den Terrorismus und zahlte den Familien eine Entschädigung.

Trotz einer Annäherung an die US-Regierung kam die Verfolgung anderer für die Bombenanschläge Verantwortlichen weitgehend ins Stocken, bis Ghadafi 2011 von der Macht verdrängt wurde.

WAS FÜHRTE ERMITTLER ZU MAS’UD?

Nach Ghadafis Sturz wurde Mas’ud, ein langjähriger Sprengstoffexperte des libyschen Geheimdienstes, von libyschen Strafverfolgungsbehörden in Gewahrsam genommen. Im Jahr 2017 erhielten US-Beamte eine Kopie eines Interviews mit Mas’ud, das kurz nach seiner Festnahme von den libyschen Behörden geführt wurde.

In diesem Interview, sagten US-Beamte, gab Mas’ud zu, die Bombe gebaut zu haben, die beim Pan-Am-Angriff verwendet wurde, und mit den beiden Männern zusammengearbeitet zu haben, die zuvor angeklagt worden waren, um sie im Flugzeug zu platzieren. Er sagte, die Operation sei vom libyschen Geheimdienst angeordnet worden und Ghadafi habe sich laut einer eidesstattlichen Erklärung des FBI bei ihm und anderen nach dem Angriff bedankt.

Ende 2020 kündigte das US-Justizministerium Anklage gegen Mas’ud an. Mit Mas’ud in libyscher Haft blieb seine Strafverfolgung jedoch weitgehend theoretisch. US-amerikanische und schottische Beamte versprachen, sich für seine Auslieferung einzusetzen, damit er vor Gericht gestellt werden könne.

Es war am Sonntag nicht klar, wie Mas’ud in US-Gewahrsam genommen wurde. Er wäre der Erste, der in einem amerikanischen Gerichtssaal zur Anklageerhebung wegen des Angriffs erscheinen würde.

Adam Geller, The Associated Press