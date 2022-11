Mit dem Triviaverse von Netflix können Sie alleine oder mit einem Freund schnelle Quizrunden spielen

Netflix Triviaverse ist ein neues „Quick-Hit-Trivia-Erlebnis“, das am Dienstag im Streaming-Dienst eingeführt wird. Die Spiele sind schnell, normalerweise weniger als fünf Minuten, und Sie können alleine oder Kopf an Kopf mit einer anderen Person spielen. Ich muss es mir vor der Ankündigung am Dienstag ansehen, und ich denke, viele Leute werden es für heftige Trivia-Wettbewerbe mit ihren Lieben über die Feiertage laden.