SErst später, viel später, als ich schon längst nach Hause zurückgekehrt war, kam mir ein gewagter, an Blasphemie grenzender Gedanke. Was, das kam mir in den Sinn, als Kapitän Etienne Garcia auf Autopilot war. Wenn sein Auftritt in den extravaganten Robbenfellhandschuhen, mit denen er die letzten Meter von der Brücke manövrierte, nur ein Spiel war. Wenn nicht, war er derjenige, der uns auf den winzigen Punkt zusteuerte, der nur ein paar Sekunden lang auf dem elektronischen GPS-Display blinkte. Klick, er wurde fotografiert. Zack, er war wieder weg: 90 Grad Nord – der Punkt, an dem sich alle Längengrade treffen und an dem der Stahlrumpf der Le Commandant Charcot beim Kratzen über die Erdachse laut quieken sollte, dessen oberes Ende herausragte aus der ganzen Welt sieht aus.

Gruseliges Weiß

Freddie Langer Redakteurin im Feuilleton, verantwortlich für das „Reiseblatt“.

Es hatte Lärm gemacht. reichlich. Genauso wie die Stunden und Tage zuvor, als das Schiff auf seiner 1.309 Kilometer langen Strecke nach Norden – das ist die am Flughafen Longyearbyen angegebene Distanz – unbeirrt mit seinem eigenen Gewicht das meterdicke Eis brach und es mit den mächtigen Schiffsschrauben sofort in Nichts zerhackte sondern Eiswürfel, die dann in der freigekämpften schmalen Rinne noch eine Weile fröhlich hinter uns herschaukelten. Es war ein Stoßen und ein Stoßen und ein Zittern gewesen, als würde die Erde beben, begleitet von einem seltsamen Grollen. Und doch waren wir auf dem Wasser, dem gefrorenen Polarmeer natürlich, dessen Eisdecke sich je nach Jahr und Jahreszeit in unterschiedlichen Größen und Formen zwischen Sibirien, Grönland und Kanada erstreckt. Es ist ein geisterhaftes Weiß. Zeitlos. ortlos. Meist flach wie ein Brett bis zum Horizont. Das Packeis wird von drei Strömungen in Bewegung gehalten und bewegt sich teilweise mit einer schier unglaublichen Geschwindigkeit. Umso überraschender war die Enttäuschung einiger Passagiere, dass kein ins Eis gerammtes Schild mit der Aufschrift „Willkommen am Nordpol“ vorhanden war. Und der einzige traurige Ersatz war das Schild, das die Schiffsbesatzung mitgebracht hatte und das nun am Bug des Helikopterdecks stand: als Requisite für gefühlte eine Million Erinnerungsfotos.