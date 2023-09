Da die politischen Spannungen mit Indien weiterhin auf einem Allzeithoch sind, bereitet sich die Trudeau-Regierung auf schrittweise Fortschritte mit einem wichtigen Verbündeten ihrer Indopazifik-Strategie vor: Japan.

Der japanische Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie wird am Donnerstag in Ottawa sein, um ein Memorandum über die Zusammenarbeit im Bereich der Lieferketten für Elektrofahrzeuge zu unterzeichnen.

Yasutoshi Nishimura wird von einer Delegation japanischer Geschäftsleute begleitet, die seinen Batterie-Lieferkettenverband vertreten ( BASC ) und Unternehmen wie Panasonic Energy, Asahi-Kasei, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo.

Japanische Medienberichte, die in der vergangenen Woche eine Vorschau auf die Reise gaben, deuten darauf hin, dass die kanadische Regierung als Gegenleistung für finanzielle, wissenschaftliche und technische Hilfe Subventionen für neue japanische Investitionen in diesem Sektor anbieten will – ähnlich wie bei anderen in Zusammenarbeit mit der Provinz abgeschlossenen Batterieverträgen für Elektrofahrzeuge Regierungen von Ontario und Quebec.

Während auf dieser Reise keine Verträge oder spezifischen Finanzierungen abgeschlossen werden, wird von den japanischen Wirtschaftsvertretern erwartet, dass sie Absichtserklärungen mit kanadischen Unternehmen unterzeichnen, mit denen sie Technologie und Geschäftsinformationen teilen möchten.

Innovationsminister François-Philippe Champagne, Handelsministerin Mary Ng und Minister für natürliche Ressourcen Jonathan Wilkinson werden sich alle vor der Morgenzeremonie getrennt mit der japanischen Delegation treffen und anschließend ein Arbeitsessen veranstalten.

Beide Länder jagen Chinas Elektro-Dominanz nach

Die Veranstaltung am Donnerstag markiert den ersten Besuch eines japanischen Wirtschaftsministers seit einem Jahrzehnt.

Zu Beginn der Amtszeit von Justin Trudeau als Premierminister verschlechterten sich die Handelsbeziehungen mit Japan während eines politisch steiniger Vorstoß zur Umsetzung der Transpazifischen Partnerschaft – das pazifische Handelsabkommen, das heute als CPTPP bekannt ist – nach dem Rückzug des damaligen US-Präsidenten Donald Trump im Jahr 2017. Champagne war damals Handelsminister; Als Industrieminister leitet er nun diesen jüngsten Vorstoß für ausländische Investitionen in Kanadas Elektrofahrzeugindustrie.

Als der japanische Premierminister Fumio Kishida im vergangenen Winter Kanada besuchte, nannte er China eine „zentrale Herausforderung“ für beide Länder.

Als der japanische Premierminister Fumio Kishida im vergangenen Winter Kanada besuchte, nannte er China eine „zentrale Herausforderung" für beide Länder.

Im Anschluss an diesen Besuch wurde eine Handelsmission zur weiteren Zusammenarbeit zwischen Kanada und Japan im Bereich Elektrofahrzeuge versprochen. Beide Länder versuchen, mit Chinas weltweiter Vormachtstellung beim Abbau und der Verarbeitung kritischer Mineralien sowie bei der Batterieherstellung gleichzuziehen und mit ihr zu konkurrieren.

Japan arbeitet daran, seinen Handel zu diversifizieren, um sich weniger auf China und Russland und mehr auf demokratische G7-Partner wie Kanada zu verlassen. Das CPTPP, das Japan nach dem Rückzug der USA als seine größte Mitgliedswirtschaft vertrat, bleibt von zentraler Bedeutung für diese Strategie.

Der Automobilhandel wurde 2018 liberalisiert

Mit dem Inkrafttreten des CPTPP im Jahr 2018 wurde der Automobilhandel zwischen Kanada und Japan liberalisiert. Kanada stimmte einer Senkung seiner Zölle auf japanische Importe zu, a Es war ein Last-Minute-Begleitschreiben erforderlich um einige Elemente des Deals zu klären, einschließlich der Auslegung regulatorischer Standards.

Premierminister Justin Trudeau hält Eröffnungsreden zu Beginn eines Treffens mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida während eines bilateralen Treffens beim G7-Gipfel am 19. Mai 2023 in Hiroshima, Japan. (Adrian Wyld/The Canadian Press)

Zu diesem Zeitpunkt war unklar, wie gut kanadische Unternehmen in der Lage sein würden, konkurrierende Regeln und Prioritäten zu bewältigen, nachdem Kanada den Automobilhandel mit der Europäischen Union (im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens CETA), Japan (im Rahmen des CPTPP) und dem Süden liberalisiert hatte Korea (im Rahmen seines bilateralen Handelsabkommens), behält aber weiterhin seine grundlegenden NAFTA-Lieferkettenbeziehungen (jetzt CUSMA) in den USA und Mexiko bei.

Angesichts der zunehmenden geopolitischen und sicherheitspolitischen Spannungen in Asien haben alle diese demokratischen Handelspartner ein gemeinsames politisches und wirtschaftliches Bedürfnis, mit der chinesischen Industrie zu konkurrieren und diese nach Möglichkeit zu verdrängen.

Damit sowohl Kanada als auch Japan ihre jeweiligen Klimaschutzziele schneller auf emissionsfreie Fahrzeuge umstellen können, müssen sie neue Investitionen beschleunigen und neue Komponenten für ihre Automobillieferketten beschaffen.

Trudeau traf sich während seines G7-Besuchs in der Region im vergangenen Mai mit Wirtschaftsführern in Japan und Südkorea.