Missy Elliott schreibt Geschichte in der Rock & Roll Hall of Fame

Die Rock & Roll Hall of Fame gab am 1. Februar ihre Nominierten für 2023 bekannt, wobei der Rapper einen wichtigen Meilenstein erreichte, da die erste weibliche Hip-Hop-Künstlerin diese Ehre erhielt.

„Das ist eine unglaubliche Ehre. Ich bin so demütig und dankbar, zu all den unglaublichen Preisträgern gezählt zu werden“, sagte Missy in einer aktuellen Pressemitteilung. „Ich habe meine Karriere damit verbracht, die Art von Musik zu machen, die ich liebe, und es bedeutet so viel zu wissen, dass ich auch andere berührt habe.“

Die „Lose Control“-Künstlerin, 51, bemerkte weiter, was die Anerkennung für sie bedeutet.

Sie fuhr fort: „Aber zu hören, dass ich die erste weibliche Hip-Hop-Künstlerin bin, die JEMALS in die Rock & Rock Hall of Fame nominiert wurde?!? Wow!! Dieser Song schlägt ganz anders, da ich hoffe, dass er Türen für andere weibliche Moderatoren öffnet erkannt werden!“

Andere Nominierte für die Ehre sind Künstler wie z Kate Bush, Sheryl Krähe, Cyndi Lauper und George Michael. Die Rock & Roll Hall of Fame 2023 Induction Ceremony findet diesen Herbst statt, Datum, Ort und weitere Informationen werden noch bekannt gegeben.