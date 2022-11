Missouri: Frau ermordet hochschwangere Frau, um ihr ungeborenes Baby zu stehlen

Amber Waterman aus Missouri hatte ihre unvorstellbar perfide Tat von langer Hand geplant. US-Medienberichten zufolge erstellte die 42-Jährige bei Facebook einen Fake-Account und schloss sich unter dem Namen „Lucy“ einer Facebook-Gruppe für Mütter an. Dort lernte sie Ashley Bush kennen, die einen Job suchte. Waterman bot der werdenden Mutter einen Homeoffice-Job an, kurz darauf trafen sich die beiden zum ersten Mal.

Missouri: Werdende Mutter verabredet sich wegen Babyklamotten mit einer Facebook-Bekanntschaft

Nach dem ersten Treffen erklärte Waterman, Bush müsse nun ihren vermeintlichen Chef kennenlernen und mit ihr nach Betonville, Arkansas fahren. Die 31 Wochen alte schwangere Frau stimmte zu – ohne zu wissen, dass sie ihr Todesurteil unterschrieb. Statt zum vermeintlichen Termin fuhr Waterman sie am 31. Oktober an einen nicht näher bezeichneten Ort. Dort erschoss der 42-Jährige die ahnungslose hochschwangere Frau. Später vertraute sie ihrem Ehemann Jamie den Mord an, woraufhin das Paar zum Tatort fuhr. Gemeinsam entfernten sie Bushs Leiche und verbrannten sie.

Ein paar Tage später spürte die Polizei Waterman über ihre Facebook-Nachrichten auf und nahm sie fest. Der Amerikaner gesteht und führt die Polizisten zu Bushs Überresten. Die Ermittler entdecken auch die Leiche des ungeborenen Babys, allerdings an einem anderen Ort. Ob das Baby geboren oder von Waterman aus dem Mutterleib herausgeschnitten wurde – das zuständige Justizministerium äußerte sich in seiner Stellungnahme nicht. Die Vermutung, dass der Angeklagte einer schwangeren Frau das Baby stehlen wollte, steht im Raum.

Ungeborenes Baby außerhalb des Körpers der Mutter gefunden

Die 42-Jährige und ihr Mann müssen sich nun vor Gericht verantworten. Während Amber Waterman die Todesstrafe droht, erwartet Jamie Waterman eine mildere Strafe. Wann der Prozess beginnt, steht noch nicht fest.

Bushs Verwandte werden ihn in großer Qual begleiten. Der 33-Jährige hinterlässt drei Kinder im Alter von 8, 7 und 3 Jahren sowie seinen Verlobten Josh Willis. Das Paar wollte in Kürze heiraten, Anfang des Jahres wäre die gemeinsame Tochter geboren worden. Ihr Name hätte Valkyrie Grace Willis sein sollen.