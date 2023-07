CNN

—



Tom Cruise war auf einem Mission um die Fans zu ermutigen, ins Kino zu gehen, um nicht nur seinen neuesten Film „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One“ zu sehen, sondern alle Filme, die diesen Sommer herauskommen.

Seine Bemühungen könnten beim siebten Teil der „Mission Impossible“-Reihe geholfen haben, der am Mittwoch Premiere hatte und auf Platz 1 der Kinocharts landete.

Während der Thriller das Kinoereignis des Wochenendes war und bisher von den Zuschauern gut angenommen wurde, blieben die 56,2 Millionen US-Dollar, die er an seinem dreitägigen Eröffnungswochenende im Inland einspielte, hinter den Erwartungen zurück.

Der Film spielte nach fünftägiger Premiere bis zu 80 Millionen US-Dollar ein und spielte weltweit insgesamt 235 Millionen US-Dollar ein.

„Mission Impossible 6“ spielte an seinem dreitägigen Eröffnungswochenende 2018 61 Millionen US-Dollar ein, was bedeutet, dass die dreitägige Einspielung von „Dead Reckoning“ knapp hinter der des Vorgängers zurückblieb.

Cruise, der seit der Premiere im Jahr 1996 in der „Mission Impossible“-Reihe mitspielt, feierte letzten Sommer großen Erfolg, als „Top Gun: Maverick“ sein erster Film war, der an den weltweiten Kinokassen die 1-Milliarden-Dollar-Marke überschritt.

Aber auch Cruise ist nicht immun gegen den Einbruch der Kinokassen in diesem Sommer.

„Dead Reckoning“ schließt sich anderen Sommer-Blockbustern wie „The Flash“, „Indiana Jones and the Dial of Destiny“ und Disneys neuestem Zeichentrickfilm „Elemental“ an und erzielte an den jeweiligen Eröffnungswochenenden enttäuschende Einspielergebnisse.

Da „Oppenheimer“ und „Barbie“ nächste Woche am selben Tag in die Kinos kommen – mit beeindruckendem Aufsehen wegen der Doppelveranstaltung mit dem Titel „Barbenheimer“ –, besteht die Hoffnung, dass sich dieser miserable Sommer an den Kinokassen wendet.