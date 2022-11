Mission erfüllt: Der UVic-Satellit erreicht die Internationale Raumstation

Während die Internationale Raumstation am frühen Sonntagmorgen (27. November) über den Pazifischen Ozean reiste, dockte ein Dragon-Frachtraumschiff von SpaceX mit einem Miniatursatelliten, der von Studenten der University of Victoria gebaut wurde, autonom an den zum Weltraum gerichteten Anschluss des Harmony-Moduls der Station an.

Der optische Referenzkalibrierungssatellit von UVic, bekannt als ORCASat, startete am Samstag um 11:20 Uhr vom Kennedy Space Center der NASA in Florida zu seiner Reise ins All.

Den Start mitzuerleben, war eine große Erleichterung für ORCASat-Projektmanager Alex Doknjas, der am Samstagmorgen nervös vom Wohnzimmer seiner Familie im Großraum Victoria zusah. „Es war ziemlich großartig“, sagte Doknjas, ein frischgebackener Absolvent des Ingenieurprogramms von UVic, gegenüber Black Press Media. Der erste Start, der für Dienstag, den 22. November geplant war, wurde wegen schlechten Wetters ausrangiert.

ORCASat von UVic gewann einen von der Canadian Space Agency (CSA) finanzierten nationalen Wettbewerb, das Canadian CubeSat Project, bei dem 15 Studententeams aus jeder Provinz und jedem Territorium unter Anleitung von CSA-Experten und Vertretern aus dem kanadischen Weltraum ihren eigenen CubeSat entwarfen und bauten Industrie. Infolgedessen war der Satellit von UVic neben einem von Studenten der Dalhousie University in Halifax, NS, gebauten Satelliten eines von zwei postsekundären Projekten aus Kanada, die für den Start am Samstag ausgewählt wurden

„Es ist ziemlich bemerkenswert, vor allem, weil UVic keine große Schule ist“, sagte Doknjas. „Das finde ich ziemlich beeindruckend.“

Mehr als 100 Vollzeitforscher, kooperative und freiwillige Studenten von UVic Satellite Design, UBC Orbit und Simon Fraser University Satellite Design haben alle zu dem Projekt beigetragen, das 2018 begann.

Tristan Tarnowski, ORCASat-Teammitglied und UVic-Ingenieursstudent, während der Montage des UVic-Satelliten. (Mit freundlicher Genehmigung von ORCASat)

ORCASat ist vergleichbar mit der Größe einer Zwei-Liter-Tüte Milch oder Kosmetiktücher und wiegt nur etwa zweieinhalb Kilogramm. Sobald der Satellit in die Erdumlaufbahn ausgesandt wird, fungiert er als künstlicher Stern und dient als Referenzlichtquelle im Orbit, die von Teleskopen auf der Erde beobachtet werden kann, sagte Doknjas.

„Wir versuchen, dieses Konzept der Kalibrierung von Teleskopen zu demonstrieren“, sagte er. „Wenn Sie ein Teleskop am Boden sind, das einen Stern beobachtet, beobachten Sie das Licht, das der Stern aussendet und das Licht durch die Erdatmosphäre wandert. Die Atmosphäre verändert sich ständig und wenn Licht durch sie hindurchgeht, wird das Licht gestreut, und dieser Effekt, wie Licht in der Atmosphäre reagiert, ist nicht gut verstanden.“

Der Unterschied zwischen ORCASat und einem tatsächlichen Stern besteht jedoch darin, dass Wissenschaftler auf der Erde mit ORCASat kommunizieren können, wodurch sie genau wissen, wie hell der Satellit ist, zusätzlich dazu, wie hell er durch ein Teleskop erscheint.

„Jetzt haben Sie zwei getrennte Messungen. Sie wissen genau, wie hell es tatsächlich ist, und Sie wissen, dass es Ihnen hell erschienen ist. Aus diesen beiden Messungen können Sie die Differenz berechnen, d. h. wie viel von diesem Licht in der Atmosphäre verloren geht“, erklärte Doknjas.

Doknjas sagte, dass, obwohl das Konzept nicht neu ist, es das erste Mal ist, dass eine Lichtquelle, die in der Lage ist, ein solches Experiment durchzuführen, auf einem Satelliten ins All befördert wurde. Er fügte hinzu, dass die Technologie in Zukunft zur Erdbeobachtung oder sogar zur Methanerkennung für den Klimawandel eingesetzt werden könnte.

ORCASat wird auf der Internationalen Raumstation bleiben, bevor es in die Erdumlaufbahn entlassen wird, um etwa ein Jahr lang Daten zu sammeln, aber das hängt von Faktoren wie Sonneneruptionen und Sonneneinstrahlung ab, die sich auf die Lebensdauer des Satelliten auswirken.

