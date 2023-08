Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte, die Streitkräfte des Landes sollten nicht als „Mission Impossible“-Film vermarktet werden, gab jedoch zu, dass er vor seiner eigenen Herkulesaufgabe stehe, Soldaten für den Dienst in der Bundeswehr zu rekrutieren und zu halten.

„Alle reden vom Personalmangel in der Bundeswehr – und niemand weiß das besser als ich“, sagte er am Mittwoch bei einem Besuch im Karrierezentrum der Bundeswehr in Stuttgart.

„Wir haben dieses Jahr sieben Prozent weniger Bewerber als im Vorjahreszeitraum“, sagte Pistorius.

Allerdings erwarte er eine Trendwende: Die Beratungsanfragen zu einer Karriere in der Bundeswehr seien um 16 Prozent gestiegen.

Verstärkung der Rekrutierung der Bundeswehr

In Deutschland gibt es bereits rund 183.000 uniformierte Militärangehörige.

Dennoch versucht sie, die Reihen der rein freiwilligen Truppe im Rahmen der „Zeitenwende“ zu verstärken, die Bundeskanzler Olaf Scholz als Reaktion auf Russlands Krieg in der Ukraine angekündigt hat .

Ziel der Streitkräfte war es, bis 2031 203.000 Soldaten zu beschäftigen, doch Pistorius sagte am Mittwoch, dass dieses Ziel noch geprüft werde – möglicherweise ein Hinweis darauf, dass es sich nicht als realistisch erweisen werde.

Letzte Woche hat die Regierung eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Zahl der Frauen im Militär zu erhöhen.

Hohe Abbrecherquote

Allerdings befindet sich auch die Bundeswehr in einer Bindungskrise mit einer Abbrecherquote von 30 %.

„Das hat viel mit Erwartungen zu tun, mit Erwartungsmanagement, vielleicht mit falschen Vorstellungen, in Einzelfällen auch mit Überforderung“, sagte Pistorius.

Er schlug eine realistischere Werbung für die Bundeswehr vor und vermied den Eindruck eines „Mission Impossible-Films“, einer Anspielung auf den Hollywood-Blockbuster. Die Bundeswehr startete im vergangenen Jahr eine neue Image-, Rekrutierungs- und Werbekampagne, stieß jedoch in manchen Ecken auf Kritik. Viele der Poster und Videos konzentrieren sich stark auf Kampfflugzeuge, Fallschirmjäger, U-Boote und andere Spezialrollen und Ausrüstung, mit denen wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Rekruten arbeitet.

Er sagte, dass jüngere Generationen mehr Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben legen, was für diejenigen, die sich für eine Militärkarriere interessieren, eine Herausforderung darstellen kann.

Die alternde Bevölkerung in Deutschland ist auch ein Problem für die Rekrutierung von Militärangehörigen, da die Streitkräfte in der Regel versuchen, Menschen gleich zu Beginn ihres Berufslebens zu rekrutieren, und nicht, wenn sie älter sind.

„Bis 2050 werden wir 12 % weniger Menschen in der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen haben“, sagte Pistorius. Er empfahl mehr Anstrengungen bei der Rekrutierung von Absolventen, was für einige in Deutschland selbst ein umstrittenes Thema ist.

Die akuten Probleme der Bundeswehr wurden im März deutlich, als Wehrbeauftragte Eva Högl sagte, die Bundeswehr habe „von allem zu wenig“ und ihre Kasernen seien in einem „erbärmlichen Zustand“.

In Högls Bericht wurde festgestellt, dass es in den Wohnräumen einiger Truppen an WLAN und sogar funktionierenden Toiletten mangelte.

