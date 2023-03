tz Welt

Van: Nadja Zinsmeister

Deel

Eine junge Frau aus Polen namens Julia behauptet, zie de vermiste Maddie McCann. Jetzt äußert sich die Familie zu den Aussagen ihrer Tochter.

Breslau/London – Seit kurzem behauptet een 21-jarige Frau aus Polen, toen ze in 2007 verschwundene Maddie McCann opmerkte. Op platforms van Instagram en TikTok posten ze foto’s, die offenbar zwischen kinderfoto’s van moeders 3-jarige Maddie en zeer veel sollen. Het is een polizeiliche Hilfe, den Hinweisen nachzugehen. Unterdessen hat sich non auch die Familie der 21-Jährigen zu Wort gerapporteerd.

21-jarig bestaan ​​uit Polen, Maddie McCann zu sein – Jetzt äußert sich ihre Familie

Auf der Facebookseite der polnischen Organization für Vermisstensuche “Zaginieni przed laty” (übersetzt: Vor Jahren verschwunden) hat Julias Familie Ende Februar eine Stellungnahme zu den Vorwürfen ihrer Tochter veröffentlicht. „Für uns as Familie ist es klar, dass Julia unsere Tochter, Simpelin, Schwester, Nichte, Cousine und Stieftochter ist. Wir haben Erinnerungen, wir haben Bilder“, schrijft de familie en weist darauf hin, dass Julia valt in Besitz dieser Bilder sowie ihrer Geburtsurkunde und mehreren Krankenhausentlassungen ist.

Die familie wordt steeds groter, als de 21-jarigen met psychische problemen kampen met een steeds groter wordende wereld, en ze helpen. “Zahlreiche Therapien, Medikamente, Psychologen en Psychiater waren voorbereid op Julia. Als alles goed is, staat er in die verklaring. Maar die jonge Polin is een eigen Jahren volljährig. “Sie ist aus dem Haus ausgezugen. Zorg ervoor dat uw behandeling en nimmt uw Medikamente nichtregelmäßig ein. Als de Möglichkeit een behandeling in een ander centraal centrum in Polen uitvoert, kan het zijn dat er een probleem is, of dat het niet nodig is.’

Missing Maddie McCan: Familie von 21-Jähriger Polin spricht von Psychic Problems

Als de familie contact heeft met Julia die gebeten is, met de dromen en voorwaartse bewegingen die op internet zijn gemaakt, is er geen tijd. Jetzt sorge sie sich mehr um den Hass, mit die jonge Frau konfrontiert zijn könnte, wenn ihre Behauptung offiziell wide legt würde and feststeht, dass sie nicht Maddie McCann ist. Eine Schweizer Software heeft foto’s van zowel Mädchen als schließt jegliche Ähnlichkeit aus.

Die Vorwürfe tegen die Familie sind groß. Julia behauptete, sie habe ihre Mutter gehört, wie sie onemal etwas in der Art “Ich weiß nicht, warum wir dieses Mädchen haben, sie war schon immer ein Unruhestifter, seit wir sie aufgenommen haben” gesagt haben soll. Dat zei de privédetective Dr. Fia Johansson, met de Julia Mittlerweile-zusterammenarbeitet, gegenüber De zon. Weiter behauptete die jonge Frau, von einem Pädophilen aus Deutschland missbraucht be zu sein. De weigering van het gezin en Johansson heeft een DNA-test uitgevoerd. (nz)