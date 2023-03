LONDEN — Het is een mysterie dat de knapste geesten in Whitehall op de proef stelt.

Wat is er precies gebeurd met meer dan een half miljoen Britse werknemers die sinds de uitbraak van COVID-19 uit de Britse beroepsbevolking zijn verdwenen?

Ambtenaren van het Britse ministerie van Financiën krabben zich achter de oren door statistieken die aantonen dat hoewel de werkloosheid historisch laag is, er 516.000 Britten in de werkende leeftijd meer als “economisch inactief” worden geclassificeerd dan vóór de pandemie.

De ineenstorting van de productiviteit heeft een verlammende slag toegebracht aan de toch al worstelende Britse economie, die volgens het IMF de enige grote westerse economie zal zijn die in 2023 krimpt.

De omvang van het probleem is zo groot dat de Britse kanselier Jeremy Hunt nu van plan is om de aanpak van de economische inactiviteit een van de kernpunten te maken van zijn eerste begrotingsverklaring volgende week.

“Het VK is echt vrij uniek onder de rijke landen omdat het zijn personeelsbestand na de pandemie voortdurend heeft zien dalen”, zegt Xiaowei Xu, senior onderzoekseconoom bij de denktank Institute for Fiscal Studies.

Er zijn talloze theorieën over wat er met de half miljoen vermiste arbeiders is gebeurd.

De aandacht is gericht op het feit dat meer dan de helft – ongeveer 317.000 – tussen 50 en 64 jaar oud is.

Aangenomen wordt dat factoren een golf van vervroegde uittredingen na de pandemie omvatten; een toename van langdurig ziek zijn; en problemen die worden veroorzaakt door fragmentarische Britse gezondheidsdiensten – of het nu gaat om lange wachttijden voor essentiële operaties of gebrek aan toegang tot vitale geestelijke gezondheidszorg.

Andrew Phillips, senior onderzoeker bij de centrumlinkse denktank Demos, zei in de loop van recent onderzoek: “Mensen die we spraken, vertelden ons dat ze geen steun hadden om te blijven werken met een gezondheidstoestand.”

Wat vervroegde gepensioneerden betreft, zijn er aanwijzingen dat hogere percentages eigenwoningbezit en grotere financiële zekerheid in Groot-Brittannië een rol hebben gespeeld, zoals uiteengezet in bevindingen van de Phoenix Group.

Het is zeer zorgwekkend voor een regering die zich een weg uit de recessie probeert te vechten en de inflatie terug te dringen, en in het bijzonder voor een regerende conservatieve partij die graag spreekt over het belang van hard werken.

“Er is een sterke zakelijke reden om dit aan te pakken”, zegt Chloe Smith, die onder Liz Truss werkzaam was als Britse werk- en pensioensecretaris. “En er is een menselijke reden – je kunt niet zoveel mensen laten afschrijven, niet ondersteunen om het leven te leiden dat ze willen.”

Na maanden van debat tussen academici en experts trekt het probleem nu voor het eerst serieuze politieke vuurkracht aan.

De schatkist neemt de leiding

Nadat hij aandacht had gekregen onder het korte premierschap van Truss, werd economische inactiviteit uitgekozen voor nader onderzoek door Hunt toen hij afgelopen herfst kanselier werd.

Hij kondigde in zijn laatste fiscale verklaring in november aan dat minister van Werk en Pensioenen, Mel Stride, de kwestie zou herzien. Zijn bevindingen zullen naar verwachting in de begroting worden verweven in plaats van als een afzonderlijk document te worden gepubliceerd.

Het ministerie van Financiën heeft van het reanimeren van de Britse beroepsbevolking een centraal doel van de begroting gemaakt – een ongebruikelijke intentieverklaring van het almachtige ministerie van Financiën, dat dergelijke kwesties vaak beschouwt als het domein van de welzijnsafdeling. Premier Rishi Sunak heeft grote belangstelling.

De Labour-partij van de oppositie maakt ook een groot spel van de kwestie, waarbij minister van Schaduwwerk en Pensioenen, Jon Ashworth, belooft dat arbeidsbureaus het werk voor 50-plussers zullen “bemiddelen” als Labour aan de macht komt.

Onder de maatregelen die naar verwachting in de begroting van Hunt zullen verschijnen, zijn nieuwe gezondheidscontroles en subsidies voor gezondheid op het werk voor kleinere bedrijven, zoals gerapporteerd door de Sunday Times en ondersteund door twee overheidsfunctionarissen die met POLITICO spraken.

De ministers overwegen ook maatregelen om artsen nauwer te laten samenwerken met werklozen, met name om mensen met psychische aandoeningen te helpen om in een eerder stadium werkondersteuning te zoeken.

Een ambtenaar van de Schatkist zei dat de focus zal liggen op “het tij keren” door te voorkomen dat meer mensen uit het personeelsbestand glippen.

Sommigen vrezen echter dat dit een te grote nadruk legt op het behouden van personeel en dat degenen die al werkloos zijn, worden genegeerd.

‘Box-tikken’

“Zelfs (voor mensen) met een uitkering is het soort ondersteuning waartoe je toegang krijgt niet geweldig”, zegt Phillips van Demos. “Mensen hebben ons beschreven dat het vooral gaat om het aanvinken van vakjes. Ze zouden meer kunnen doen om mensen te matchen met een werkgever of relevante goede doelen.”

Een figuur uit de industrie die betrokken was bij gesprekken over de kwestie tussen ministers en het bedrijfsleven – die werden geleid door minister van Financiën James Cartlidge – voegde eraan toe: “De overheid moet het veel beter doen met mensen die al lange tijd werkloos zijn.

“Momenteel geven ze alleen CV-schrijfcursussen, wat niet goed is als je grote gaten in je CV hebt.”

“Rishi moet aan alle hendels trekken die hij tot zijn beschikking heeft”, zei Tory-parlementslid en voormalig minister van dakloosheid Eddie Hughes. “Gezondheidscontroles en een responsievere NHS zijn één ding, maar we moeten er ook voor zorgen dat mensen indien nodig gemakkelijk toegang hebben tot mogelijkheden om zich om te scholen.”

Een einde aan de trend?

Er worden bredere inspanningen geleverd om de notoir slechte productiviteit van Groot-Brittannië aan te pakken, inclusief stappen om de torenhoge kosten van kinderopvang aan te pakken – zelfs als ze niet zo ver gaan als sommigen eisen.

“Er zijn ernstige problemen met kinderopvang”, waarschuwde Smith. “Dit komt terug op het punt dat je een reeks beleidsmaatregelen nodig hebt die samenwerken om de wijzerplaat te verschuiven.”

Opties die worden besproken, zijn onder meer het voor mensen gemakkelijker maken om gastouder te worden, en het nieuw leven inblazen van een kenmerkende Truss-belofte om de toegestane verhouding tussen kinderen en gastouder te verhogen.

“Er is een mening dat radicale actie meer iets is voor een (algemene verkiezings)manifest”, zei dezelfde industriefiguur die hierboven werd geciteerd.

Ambtenaren van het Department for Work and Pensions hebben ook overwogen om de kinderopvangtoeslag van £ 646 per maand, die door 145.000 uitkeringsgerechtigden wordt geclaimd, te verhogen als onderdeel van Stride’s beoordeling van inactiviteit. Een definitief besluit over eventuele wijzigingen zal worden genomen door de Schatkist.

Maar het ongemakkelijke dilemma dat onder de oppervlakte op de loer ligt, is dat overheidsfunctionarissen onduidelijk blijven wie alle vermiste arbeiders precies zijn; de vele redenen waarom ze zonder werk zitten; of wat ze precies nodig hebben om het te repareren.

In de tussentijd zijn er op zijn minst enkele voorzichtige tekenen dat de trend zou kunnen vertragen. Volgens de IFS-analyse van de laatste arbeidskrachtenenquête nam het aantal 50- tot 64-jarigen in het afgelopen kwartaal toe.

Het goede nieuws, zegt Xu van IFS, is dat deze terugkeer naar het werk “statistisch significant” lijkt te zijn. Het minder goede nieuws is “het is zeer waarschijnlijk dat dit iets is dat wordt aangedreven door de kosten van levensonderhoud.”

Uiteindelijk kan het de ongebreidelde inflatie zijn, in plaats van werkcoaches of gezondheidscontroles, die oudere Britten weer aan het werk krijgen.