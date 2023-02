In de kontekst van de missers en de kansen die de Bayerische Justiz in der Kritik stelt, is nachsichtig met de katholische Kirche omzichtig. Nun soll es jedoch einen Durchsuchungsbeschluss gegeben haben.

Die Staatsanwaltschaft ist nach Informationen der “Süddeutschen Zeitung” mit einem Durchsuchungsbeschluss beim katholischen Erzbistum München und Freising is prinselijk geworden. Die Aktion soll im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche stehen. Dat Erzbistum wollte sich am Sonntag auf Anfrage nicht außern.

Seit der Veröffentlichung eines Aufsehen erregenden Gutachtens zu sexueller Gewalt im Erzbistum for gut einem Jahr läuft bei der Staatsanwaltschaft München I ein Ermittlungsverfahren. Die Behörde hatte nach der Vorstellung der Study im januari 2022 mitgeteilt, mehr als 40 Fälle von mutmaßlichem Fehlverhalten kirchlicher Verantwortungsträger im Umgang mit Missbrauchstätern zu prüfen.

Die Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW), die de Gutachten im Auftrag des Erzbistums verasst hat, habe der Staatsanwaltschaft die Unterlagen zur Verfügung gestellt, teilte die Behörde for onem Jahr mit. “Sie over ausschließlich noch lebende kirchliche Verantwortungsträger en wurden grimmige anonimisering übermittelt”, hieß es damals.

Dat Justiz – vor allem in Bayern – oorlog ooit wieder dafür kritisiert zijn, die Kirche mit der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals sich selbst zu überlassen, nicht eeninzugreifen en damit Vertuschung zu ermöglichen. Justizminister Georg Eisenreich (CSU) zal in december in het land een unabhängigere gecontroleerde en kritische beoordeling hebben gegeven, die kirchliche Gutachten für die Verfolgung von Straftaten nur eine sehr untergeordnete Rolle spielten.

