Missbrauchsskandal – Ein weiterer Mitarbeiter belastet den Kölner Kardinal Woelki

Kardinal Rainer Maria Woelki (Picture Alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Der frühere Interventionsbeauftragte des Erzbistums, Vogt, sagte dem Westdeutschen Rundfunk, Woelki habe bereits 2015 eine Liste mit Missbrauchsfällen eingesehen, auf der auch der ehemalige Sternsinger-Präsident Pilz enthalten sei. Vogt bestätigte damit Angaben einer Diözesanmitarbeiterin, die am Mittwoch angegeben hatte, die Liste damals selbst erstellt und über ihren Vorgesetzten an den Kardinal geschickt zu haben. Woelki hingegen hatte eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, dass er sich erstmals im Juni dieses Jahres mit dem Fall Pilz befasst habe. – Die Staatsanwaltschaft Köln hat nun Ermittlungen gegen Woelki wegen des Verdachts der falschen eidesstattlichen Versicherung eingeleitet. Am Abend forderte eine Gruppe hauptamtlicher Mitarbeiter des Bistums den Kardinal auf, sein Amt für die Dauer der Ermittlungen ruhen zu lassen.

Diese Botschaft wurde am 11.11.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.