Miss USA R’Bonney Gabriel gewinnt den Miss-Universe-Wettbewerb

Die Krone des 71. Miss Universe-Wettbewerbs ging an die erste philippinische Amerikanerin, die am Samstagabend beim internationalen Schönheitswettbewerb in New Orleans die Miss USA gewann.

R’Bonney Gabriel, ein Modedesigner, Model und Nählehrer aus Texas, schlug 83 andere Teilnehmer.

Gabriel schloss im Moment der dramatischen Enthüllung der Gewinnerin die Augen und drückte der zweitplatzierten Miss Venezuela, Amanda Dudamel, die Hände und strahlte dann, nachdem ihr Name bekannt gegeben worden war.

Dröhnende Musik ertönte, und ihr wurde ein Blumenstrauß überreicht, der in die Schärpe des Gewinners drapiert und auf der Bühne mit einer Tiara gekrönt wurde.

MISS UNIVERSE 2023 WIRD VON OLIVIA CULPO UND JEANNIE MAI JENKINS GEMACHT

Die Miss Universe-Organisation suspendierte die Organisatoren des Miss USA-Wettbewerbs – Miss Brand Corp – nachdem Vorwürfe aufgetaucht waren, dass der Wettbewerb manipuliert und der Gewinner bereits im Oktober 2022 vorherbestimmt worden war.

Miss Texas R’Bonney Gabriel wurde am 3. Oktober zur Miss USA gekrönt.

Kurz nach ihrem Sieg begannen sich die Teilnehmer darüber zu beschweren, dass sie tatsächlich als nächste Titelträgerin „vorausgewählt“ worden war.

MISS PUERTO RICO UND MISS ARGENTINA ENTDECKEN, DASS SIE HEIMLICH GEHEIRATET HABEN, NACHDEM SIE „BEZIEHUNG PRIVAT“ GEHALTEN HABEN

Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu hielt die Tränen zurück und wäre fast gestürzt, als sie ein letztes Mal die Bühne betrat.

Sie hat seit dem Gewinn der Krone an Gewicht zugenommen und sagte im August 2022, dass sie in den sozialen Medien ständig kritisiert worden sei.

„Ich wurde wegen meiner Gewichtszunahme gemobbt“, sagte die in Indien geborene Schönheitskönigin. „Es war irgendwie unangenehm und wirklich überraschend für mich zu sehen, wie die Leute anfingen, Meinungen zu haben, die eigentlich keine Rolle spielen sollten. Es geht nicht darum, wie du aussiehst, es geht darum, wer du von innen bist und wie du Menschen behandelst und woran du glaubst. „

Die zweite Zweitplatzierte des Wettbewerbs am Samstag war Miss Dominikanische Republik, Andreina Martinez.

In den Fragen und Antworten in der letzten Phase des Wettbewerbs für die drei Finalisten wurde Gabriel gefragt, wie sie arbeiten würde, um zu demonstrieren, dass Miss Universe „eine ermächtigende und fortschrittliche Organisation“ ist, wenn sie gewinnen würde.

„Ich würde es nutzen, um eine Transformationsführerin zu sein“, antwortete sie und zitierte ihre Arbeit, bei der sie recycelte Materialien in ihrem Modedesign verwendete und Überlebenden von Menschenhandel und häuslicher Gewalt das Nähen beibrachte.

KLICKEN SIE HIER, UM DIE FOX NEWS APP ZU ERHALTEN

„Es ist so wichtig, in andere zu investieren, in unsere Gemeinschaft zu investieren und Ihr einzigartiges Talent einzusetzen, um etwas zu bewirken“, fuhr Gabriel fort. „Wir alle haben etwas Besonderes, und wenn wir diese Samen an andere Menschen in unserem Leben pflanzen, verwandeln wir sie und nutzen das als Vehikel für Veränderungen.“

Stephanie Nolasco von Fox News, Lauryn Overhultz und Associated Press haben zu diesem Bericht beigetragen.