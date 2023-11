Mirtle: Ja, es ist früh. Doch die Maple Leafs stecken in Schwierigkeiten und müssen bald handeln

Die Herausforderung, vor der man steht, wenn man die Toronto Maple Leafs zu Beginn einer Saison kritisiert und in Frage stellt, ist, dass wir diese Tat schon einmal gesehen haben.

Sie haben schreckliche Starts hingelegt, eine brutale Verteidigung gespielt und eine Menge Tore zugelassen. Die Stadt dreht durch, fragt sich, ob ein Team mit vier der besten Offensivtalente der Liga die Playoffs verpassen wird, und fordert Köpfe. (Letztes Jahr um diese Zeit war es in manchen Kreisen Trainer Sheldon Keefe.)

Dann gehen die Leafs auf Hochtouren, gewinnen eine Menge Spiele, finden ihr Defensivspiel heraus und nehmen zum Handelsschluss einige Ergänzungen vor, die zu einer starken regulären Saison beitragen. Die Hoffnung wird erneuert.

Bis zum Jahresende belegte Toronto in den letzten beiden Saisons den vierten Gesamtrang. Aber bei der 13-Spiele-Marke in den Jahren 2021-22 und 2022-23 lagen sie auf dem 17. und bei der 13-Spiele-Marke auf dem 11. Platz.

Nach einer weiteren hässlichen Niederlage gegen die Ottawa Senators am Donnerstagabend liegen sie derzeit auf dem 18. Platz.

Der Unterschied liegt in dieser Saison jedoch im Detail.

Die Identität der Leafs 2023-24 wurde in der Offseason anhand der Neuverpflichtungen, die sie getätigt haben, sehr klar umrissen.

Sie haben einige starke Zwei-Wege-Spieler verloren und stattdessen viel auf etwas ganz anderes gesetzt, indem sie ihre 14 Millionen US-Dollar an verfügbarem Cap-Platz für vier Free Agents ausgegeben haben, die theoretisch entweder für Offensive oder Körperlichkeit sorgen könnten, ihnen aber auf ihrer eigenen Seite nicht helfen würden.

Bestenfalls wären die Leafs ein offensiver Moloch, der viele 6-5 Spiele gewinnen müsste.

Schlimmstenfalls? So ziemlich das, was wir gerade sehen.

Keine ihrer Offseason-Wetten hat funktioniert.

Max Domi hat noch kein Tor erzielt und nur sechs Punkte für 3 Millionen US-Dollar erzielt, während er nur begrenzte Minuten hauptsächlich auf einer dritten Linie spielte, die trotz unterschiedlicher Permutationen viel Zeit in ihrer eigenen Zone verbrachte. Es gibt immer noch Hoffnung für ihn in einer geschützten Rolle, aber die Tatsache, dass es schwierig war, den richtigen Platz für ihn zu finden, ist keine Überraschung.

Unterdessen liegt Tyler Bertuzzi (Cap-Hit von 5,5 Millionen US-Dollar) auf dem 10. Platz in der Mannschaftswertung, mit der schlechtesten Leistung von 25 Punkten in seiner Karriere und wirkt oft verloren und desinteressiert. Er hat schlimme Strafen kassiert und ist in der Aufstellung auf und ab gegangen, verdient aber angesichts seiner Erfolgsbilanz als Torschütze etwas mehr Zeit, die darauf hindeutet, dass er sich mit mehr Zeit zur Akklimatisierung erholen sollte.

Die größeren Dolinen des Teams sind gut dokumentiert. John Klingberg und Ryan Reaves waren zwei Rekultivierungsprojekte, die im Juli verwirrende Verträge erhielten, die jetzt, da wir sie 15 Prozent einer Saison spielen sehen, noch verwirrender erscheinen.

GEH TIEFER Die Leafs fordern von John Klingberg mehr. Er hat Mühe, es zu schaffen

Sie passen zu niemandem im Kader wirklich. Sie ruinieren jede Paarung und jede Linie, auf der sie spielen. Die Leafs werden im Einsatz stark überspielt, selbst in sehr geschützten Situationen (was aufgrund ihrer Verletzungen im hinteren Bereich eine Herausforderung darstellt).

Die unter der Haube liegenden Zahlen für die Leafs, die Analysen, die dabei helfen, zu unterscheiden, ob es sich um eine Pechsträhne oder etwas Hässlicheres handelt, sind so schlecht wie seit dem Draft von Auston Matthews vor mehr als sieben Jahren.

Um fünf vor fünf bieten sie zum Beispiel Folgendes an:

• Puckbesitz: 48,7 % (17.)

• Erwartete Tore: 46,3 % (25.)

• Torchancen: 46,6 % (23.)

• Chancen auf hohe Gefahren: 44,0 % (27.)

In allen vier Kennzahlen so schlecht zu sein, ist wahrscheinlich schon seit Jahren nicht mehr vorgekommen, nicht einmal über einen kurzen Zeitraum wie diesen ersten Monat der Saison. Und normalerweise würden alle, die gleichzeitig nach Süden gehen, Anlass zu erheblicher Besorgnis geben.

Ehrlich gesagt haben die Leafs großes Glück, dass sie bisher sechs von 13 Spielen gewonnen haben, wenn man bedenkt, wie sehr sie defensiv, im Tor und beim Elfmeterschießen zu kämpfen haben (71,4 Prozent, was für den 26. Platz gut ist).

Nur weil die Stars der Leafs in der Offensive so unglaublich gefährlich waren, sitzen sie nicht mit Philadelphia im Keller der Eastern Conference. (Vor dem sie nur drei Punkte Vorsprung haben.)

Sie sind also Brendan Shanahan. Sie haben einen brandneuen GM, der einige der größten Fehler gemacht hat, die Ihnen derzeit schaden. Sie haben einen Trainer, dem Sie mit einer überraschend langen Vertragsverlängerung einen großen Vertrauensbeweis gegeben haben.

Du bist gesperrt und ein paar Verletzungen – Timothy Liljegren, du bist unsere einzige Hoffnung – haben mehr wehgetan, als sie sollten. Und bei den Minderjährigen gibt es sehr wenig, auf das man zurückgreifen kann.

Was machst du?

Schritt 1: Die Leafs müssen einige dieser leistungsschwachen Spieler aussetzen. Selbst wenn man zum Beispiel nur den Einfluss von Reaves abzieht, schießen die erwarteten Tore der Leafs von der Kellergruppe der Liga auf den 17. Platz.

Ja, er spielt nicht viel, aber in sehr einfachen Minuten reicht es aus, um ihr Spiel insgesamt zu bremsen. Und die Leafs werden mit ihm da draußen nicht punkten, vor allem nicht, wenn sie mit David Kampf spielen, dessen Verteidigungsfähigkeiten in einer identitätslosen vierten Reihe verschwendet werden.

Das Entfernen von Klingberg stellt unterdessen eine noch größere positive Verbesserung dar, wenn man bedenkt, dass er in dieser Saison praktisch 60 Prozent der Torchancen gegen ihn auf dem Eis hatte. Nach meinen Berechnungen sind die Leafs ein Break-Even-Team im Ligadurchschnitt, ohne dass Klingberg in gleicher Stärke da draußen ist.

Sowohl Reaves als auch Klingberg abziehen?

Dann kommen Sie schon weiter.

Die Leafs haben keinen sehr schwierigen Zeitplan vor sich. Nach einem Aufeinandertreffen gegen Calgary und Vancouver an diesem Wochenende steht die Reise nach Stockholm an, wo sie in 13 Tagen nur zwei Spiele bestreiten werden.

Diese wenigen Spiele können gut oder schlecht sein, da sie viel Zeit zum Üben haben, um den Reifenschaden am eigenen Ende in den Griff zu bekommen, aber nicht genug Chancen, sich aus ihrer Panne herauszuspielen. Die Rückkehr von Jake McCabe und Conor Timmins sollte helfen, und sei es nur, um Keefe ein paar mehr Optionen in der Verteidigung zu geben, aber es ist noch nicht zu früh, über radikalere Veränderungen nachzudenken, als auf der Krankenstation zu warten.

Zumindest müssen Reaves und/oder Klingberg mit Sitzspielen beginnen, da beide von den Marlies-Nachwuchsspielern Nick Robertson, William Lagesson und Simon Benoit dramatisch übertroffen werden.

Darüber hinaus ist es jedoch für Treliving an der Zeit, damit zu beginnen, einiges von dem, was er hier aufgebaut hat, rückgängig zu machen, entweder indem er ein oder zwei Geschäfte macht oder jemandem Verzichtserklärungen erteilt.

Es ist nicht schwer zu erkennen, wo er anfangen sollte.

Wenn man so aggressiv wird, könnte man etwas Spielraum für die Obergrenze gewinnen, um einen Blick auf andere Spieler in der Organisation wie Bobby McMann, Mikko Kokkonen und Dylan Gambrell zu werfen. Führe einen größeren Kader, lasse Abend für Abend unterdurchschnittliche Spieler raus und mache mehr Spieler verantwortlich.

Selbst wenn Timmins‘ Gehalt irgendwann wieder zurückkommt, könnte Treliving in den kommenden Wochen durch Verzichtserklärungen bis zu 2,8 Millionen US-Dollar freimachen, Geld, das es ihnen ermöglichen würde, ein oder zwei neue Gesichter hinzuzufügen.

Es gibt wirklich nicht viel zu verlieren, wenn man bedenkt, dass ein Veteran, den man vielleicht abgeben möchte, angesichts seines Gehalts wahrscheinlich nicht in der Liga anerkannt wird. Und jeder Spieler in den Minors schafft bis zu 1,15 Millionen US-Dollar an Obergrenzenerleichterung.

Es macht zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn, auf den Handelsschluss zu warten, um mit der Abhilfe zu beginnen.

Nicht daran, wie viel schief läuft und wie sehr einige der neuesten Spieler der Leafs Schwierigkeiten haben, sich anzupassen.

(Oberes Foto von Ryan Reaves und John Klingberg: Mark Blinch / NHLI via Getty Images)