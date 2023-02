Miranda Lambert ist „Redneck genug“, um bei den Grammys die Schuhe auszuziehen

Sie sagen Schönheit ist Schmerz, aber das ist kein Motto Miranda Lambert entscheidet sich zu leben.

Während der Country-Superstar in ihrem schwarzen, juwelenbesetzten Kleid umwerfend aussah Le Thanh Hoa Bei den Grammy Awards 2023 in der Crypto.com Arena in Los Angeles am 5. Februar enthüllte der Star, dass sie lieber Komfort als Stil wählt. (Sehen Sie hier jeden Star auf dem roten Teppich.)

Wie sie exklusiv erzählte Live von E!: Grammys Co-Moderator Bobby Knochen ihrer Schuhe: „Es macht keinen Spaß, darin zu laufen, das muss ich sagen.“

Glücklicherweise hat die 39-Jährige, die dieses Jahr für den besten Country-Soloauftritt, den besten Country-Song, den besten Country-Duo/Gruppenauftritt und das beste Country-Album nominiert ist, eine geniale Methode, um ihre Fußschmerzen bei Preisverleihungen loszuwerden.

„Ich bringe flache Schuhe mit und ziehe in letzter Minute meine Absätze an, und dann ziehe ich sie aus. Die Tische sind gut, weil Sie Ihre Füße darunter verstecken können, wenn Sie Ihre Schuhe nicht anhaben“, erklärte sie, bevor sie urkomisch hinzufügte , „Ich bin Redneck genug, um bei den Grammys meine Schuhe auszuziehen.“