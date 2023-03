CNN

Oscar-winnende actrice Mira Sorvino zegt dat ze “gekwetst en geschokt” is dat haar overleden vader, acteur Paul Sorvino, niet te zien was in het eerbetoon op televisie aan professionals uit de late filmindustrie tijdens de Oscaruitreiking van zondag.

“Het is verbijsterend dat mijn geliefde vader en vele andere geweldige briljante overleden acteurs zijn weggelaten”, schreef Sorvino maandag in een tweet. “De Oscars zijn Paul Sorvino vergeten, maar de rest van ons zal dat nooit doen!!”

Paul Sorvino, die speelde in films als ‘Goodfellas’, stierf in juli 2022. Mira Sorvino bracht voorafgaand aan het evenement van zondag een eerbetoon aan haar vader en herinnerde zich haar Oscar-overwinning voor beste vrouwelijke bijrol voor ‘Mighty Aphrodite’ in 1996.

Ze zei dat het bijzonder was om haar overwinning te delen met haar vader – haar ‘eerste en beste leraar’ – omdat ze ‘hem terug kon geven wat hij me mijn hele leven had gegeven: liefde en geloof en bewondering en dankbaarheid’.

“Dit eerste jaar na zijn overlijden is het echt een bitterzoete maar mooie herinnering”, zei ze.

Net als Anne Heche en andere acteurs en veteranen uit de entertainmentindustrie die het afgelopen jaar zijn overleden, werd de oudere Sorvino erkend in een uitgebreider eerbetoon op de website van de Academie dat aan het einde van het segment werd gepromoot met een QR-code. Mira Sorvino zei dat ze het gevoel had dat haar vader ‘over het hoofd werd gezien’.

“Ongelooflijk gekwetst en geschokt dat de levenslange, onvervangbare, enorme bijdrage van mijn vader aan de filmwereld over het hoofd werd gezien door degene die die lijst maakte”, schreef Sorvino in een volgend bericht op Instagram na de uitzending. “Wij, zijn aanbiddende familie, en jij, zijn aanbiddende publiek, weten hoe uniek en ongelooflijk hij was. We hopen dat @theacademy iets doet om dit recht te zetten.”

Ook de weduwe van Paul Sorvino, Dee Dee Sorvino, uitte haar teleurstelling in een verklaring verkregen door People.

“Paul Sorvino was een van de grootste acteurs in de filmgeschiedenis van Hollywood. Het is gewetenloos dat hij buiten het In Memoriam-segment van de Oscars zou worden gelaten”, zei Dee Dee Sorvino. “Het is een show van drie uur, ze kunnen geen paar minuten meer geven om het goed te doen? Paul Sorvino heeft tientallen jaren aan deze industrie besteed en was bij iedereen geliefd. Paul was niet de enige verdienstelijke ziel die was weggelaten, en een QR-code is niet acceptabel. “

Ze beëindigde haar verklaring met een verzoek om excuses.

“Schaam de Academie als dit niet gecorrigeerd wordt”, schreef Sorvino. “Fouten worden gemaakt, dit was een grote. Doe alsjeblieft iets om het goed te maken.”