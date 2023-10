Minstestens 86.592 Euro Jahresgehalt: ORF sucht Chefredakteure

De ORF komt nu met de nieuwe multimediale redactiekamers Nieuwskamers en geschriften: Het ruimdenkende management van algemeen directeur Roland Weißmann is nu geïnformeerd over de posities van de hoofdredacteuren op het eigen banenplatform van het huis. De Bewerbungsfrist eindigt op 26 oktober. De dienst begint aan het begin van het eerste beoordelingsproces van 1. December.

Gesucht was je een Chefredakteur bzw. een hoofdredacteur die ook een structuur produceert voor „Multimediale Fachressorts“, „nieuwsteams“ en „sendungs- und plattformteams“. De voor deze rapporten beschikbare informatie is ook beschikbaar voor de Australische Correspondent Offices en voor Investigative Journalism, evenals voor de Schwerpunkt Hintergrundberichterstattung ziständig. Beide hoofden van nieuwsteams houden zich bezig met het laatste nieuws, sociale media en online rapportage, evenals nieuwsverslaggeving. Deze Aufgaben des Bereichs Sendungs- und Plattformteams zijn verantwoordelijk voor de „Planning voor de Sendungsverantwortung für die Zugewiesenen Sendungen bzw. Sendeplätze“ – ook etwa voor de „ZiB“-Ausgaben of het Radiojournaal.

Heb je een functie als hoofdredacteur vanaf € 86.592,91 bruto per jaar, dan ontvang je voor een functie als hoofdredacteur € 76.842,91 bruto per jaar. Deze drie chefs zijn verantwoordelijk voor het verantwoorde nieuws voor het Community News. Het is niet mogelijk om het Trio compleet te maken, maar de Algemeen Directeur is ook te vinden in de Entscheidungsfindung.

