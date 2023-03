Stortregens die overstromingen hebben veroorzaakt in Maleisië hebben aan minstens vier mensen het leven gekost.

Meer dan 41.000 mensen moesten worden geëvacueerd nadat de overstromingen verschillende staten hadden geteisterd.

De regens houden onverminderd aan, wat de hulpverlening belemmert.

Ten minste vier mensen zijn om het leven gekomen en bijna 41.000 mensen zijn geëvacueerd in Maleisië nadat het water, veroorzaakt door “ongewone” stortregens, dagenlang door verschillende staten trok, zeiden functionarissen zaterdag.

Lokale rapporten en posts op sociale media toonden beelden van ondergelopen wegen, ondergelopen auto’s, drassige huizen en gesloten rijen winkels in de getroffen gebieden, voornamelijk in de zuidelijke staat Johor nabij het naburige Singapore.

De politie zei dat sinds woensdag ten minste vier mensen zijn omgekomen, onder wie een man wiens auto is weggevaagd door overstromingen en een ouder echtpaar dat is verdronken.

Bijna 41.000 mensen uit zes staten, hoewel de meeste uit Johor, zijn geëvacueerd naar scholen en gemeenschapscentra waar voedsel, water en kleding werden verstrekt.

Het laatste dodelijke slachtoffer was een 68-jarige vrouw die verdronk in de buurt van haar ondergelopen huis nadat ze een evacuatiecentrum in de stad Segamat in Johor had verlaten, aldus de politie.

In de stad Yong Peng in Johor zagen AFP-journalisten een gezin buiten hun huis tot boven kniediep in bruinachtige wateren waden, terwijl hun kinderen binnenbanden als drijvers gebruikten.

Safiee Hassan, 38, zei dat hij en zijn familie hun koelkast, bank en wat elektrische apparaten hebben weten te redden.

“Andere dingen zoals ons bed, onze matras en onze kast zijn beschadigd”, zei hij tegen AFP.

De Maleisische voorzitter van de Nature Society, Vincent Chow, vertelde AFP dat dit de ergste overstromingen waren die Johor troffen sinds 1969.

Een Maleisische soldaat kijkt uit over het overstromingswater in Kota Tinggi, de Maleisische deelstaat Johor, op 4 maart 2023. AFP Mohd RASFAN / AFP

“Nu is het weer onvoorspelbaar. De klimaatverandering heeft de weerman te slim af”, zei hij.

Chow zei dat hij dringende oproepen om hulp had gekregen van dorpelingen die langs een rivieroever in het dorp Peta woonden, ongeveer 120 kilometer (70 mijl) ten noorden van Yong Peng.

“Mensen schreeuwen om voedsel en medicijnen. De enige manier om voedsel en kleding te verstrekken is door de lucht”, zei hij.

Maleisië wordt geconfronteerd met ongekende aanhoudende stortregens van het jaarlijkse moessonseizoen dat in november begon. De vorige ergste overstroming in decennia was in 2014, toen ongeveer 118.000 mensen hun huizen ontvluchtten.

De Zuidoost-Aziatische natie heeft vaak te maken met stormachtig weer rond het einde van het jaar, met seizoensgebonden overstromingen die regelmatig leiden tot massale evacuaties en doden.

‘Ongebruikelijk’ regenvolume

Maar Meenakshi Raman, voorzitter van milieugroep Friends of the Earth Malaysia, zei dat de grote hoeveelheid regenval “ongebruikelijk” is in deze tijd van het jaar, en wijt de overstromingen aan het gebrek aan groene ruimten.

“Bos- en landontginningen in de bovenloop van onze plattelandsgebieden, steden en dorpen leiden ertoe dat onze rivieren en afvoeren verstopt raken door bodemerosie en ze kunnen de toegenomen regenval niet aan”, zei Meenakshi.

“Bovendien leidt het overbetonneren van gebieden ook tot wateroverlast, omdat er weinig groen overblijft om als sponzen te fungeren.”

Maleisische legersoldaten bereiden een boot voor in overstromingswateren in Kota Tinggi, de Maleisische deelstaat Johor, op 4 maart 2023. AFP Mohd RASFAN

Ze waarschuwde dat de mensen en autoriteiten “niet genoeg aandacht schonken aan het vergroten van ons aanpassingsvermogen aan deze toenemende ongewone weersomstandigheden”.

De Meteorologische Dienst heeft gewaarschuwd dat de regen tot april kan aanhouden.

“Maar we doen niet genoeg om onze klimaatbestendigheid op te bouwen door onze bossen, bodems en rivieren te beschermen en sponssteden te creëren die het toenemende regenwater kunnen absorberen”, zei Meenakshi.

“Business as usual-benaderingen moeten stoppen en we moeten de gevolgen van zulke intense regenval verminderen en minimaliseren”, zei ze.

Sommige slachtoffers waren fatalistisch.

“We accepteren dit gewoon, wat God ons ook heeft gegeven. Wat kunnen we doen?” zei Kabibah Siam, 54.

“We kunnen niet zeuren over ons geluk, want hier maakt iedereen hetzelfde door.”