GOMA, Congo (AP) — Minstens 36 mensen zijn gedood door extremisten in het door conflicten geteisterde Oost-Congo, zei het leger donderdag. De geallieerde democratische strijdkrachten, een rebellenmilitie die banden heeft met de Islamitische Staatsgroep, hebben burgers gedood in het dorp Mukondi in de provincie Noord-Kivu, zei de legerwoordvoerder van het Congolese leger in de stad Beni, kapitein Anthony Mwalushayi.

“De vijand viel het opperhoofd van Bashu binnen en slaagde erin 36 van onze landgenoten te doden en de hutten van enkele bewoners in het gebied in brand te steken”, zei hij. Verschillende mensen raakten gewond bij de aanval van woensdagavond en er is een onderzoek gestart om naar de vermisten te zoeken, zei hij.

Het conflict in Oost-Congo suddert al tientallen jaren terwijl meer dan 120 gewapende groepen vechten om macht, invloed en middelen, en sommige om hun gemeenschappen te beschermen. De ADF is grotendeels actief geweest in de provincie Noord-Kivu, maar heeft onlangs zijn activiteiten uitgebreid naar de naburige provincie Ituri en naar gebieden in de buurt van de regionale hoofdstad Goma.

De ADF-rebellen worden door de VN en mensenrechtenorganisaties beschuldigd van het richten, verminken, verkrachten en ontvoeren van burgers, waaronder kinderen. Eerder deze maand loofden de Verenigde Staten een beloning uit van maximaal 5 miljoen dollar voor informatie die zou kunnen leiden tot de arrestatie van de leider van de groep, Seka Musa Baluku.

De aanval begon woensdag rond 19.00 uur toen mannen met geweren en machetes het dorp bestormden en lukraak mensen begonnen te doden, vertelden getuigen telefonisch aan The Associated Press.

“De rebellen kwamen en staken eerst huizen in brand. Daarna werd iedereen die uit zijn huis kwam in stukken gesneden met kapmessen of doodgeschoten”, zei Saddam Patangoli, een inwoner van het dorp Mukondi, die de aanval ontvluchtte en de volgende dag naar zijn huis terugkeerde. Ze hebben ook veel burgers ontvoerd, zei hij.

Sommige mensen wijten het incident aan de afwezigheid van het Congolese leger in het gebied. “Het gebied wordt niet gedekt door soldaten van het Congolese leger”, zegt Kasereka Alexis, een overlevende van de aanval. ‘Daarom profiteerde de vijand van zijn komst om ons af te slachten,’ zei hij.

De persistentie en evolutie van ADF in Oost-Congo gedurende bijna drie decennia legt de omvang van de uitdaging bloot waarmee de regering wordt geconfronteerd, zeggen analisten. “De groep is berucht om zijn extreme geweld en zijn link met de Islamitische Staat geeft toegang tot regionale jihadistische netwerken en financieringsbronnen”, zegt Benjamin Hunter, Afrika-analist voor Verisk Maplecroft, een risicobeoordelingsbedrijf.

Justin Kabumba, The Associated Press

