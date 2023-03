Brandweerlieden bestrijden een brand in Puren, regio Araucania, Chili. Chili heeft de staat van ramp uitgeroepen in verschillende centraal-zuidelijke regio’s nadat een verwoestende hittegolf bosbranden had uitgelokt waarbij vier mensen om het leven kwamen, aldus de autoriteiten.

De brand brak uit in een door de staat gerund brandstofopslagdepot in het noorden van Jakarta.

Minstens 16 mensen, onder wie twee kinderen, zijn gedood en 50 anderen gewond.

De plaatselijke militaire chef zei dat ze de oorzaak van de brand aan het onderzoeken waren.

Ten minste 16 mensen werden gedood en tientallen raakten gewond in de Indonesische hoofdstad Frida nadat een enorme brand uitbrak in een door de staat gerunde brandstofopslagplaats voordat brandweerlieden het onder controle hadden, zeiden functionarissen.

Het woedende inferno zorgde ervoor dat mensen in paniek op de vlucht sloegen, en de evacuatie van woonwijken in de buurt van het depot van het staatsenergiebedrijf Pertamina in het noorden van Jakarta.

De brandweer van Noord-Jakarta zei dat 16 mensen, onder wie twee kinderen, zijn omgekomen bij de brand, waarbij minstens 50 anderen gewond zijn geraakt.

Veel van de doden en gewonden liepen ernstige brandwonden op nadat de brand uitbrak, vertelde afdelingschef Satriadi Gunawan aan AFP.

De oorzaak van de brand, die na 20:00 lokale tijd (13:00 GMT) begon, was onduidelijk.

De brand werd enkele uren nadat hij was begonnen geblust, vertelde de stafchef van het leger, Dudung Abdurachman, aan verslaggevers.

‘Het vuur is al geblust’, zei hij.

De militaire chef en Pertamina zeiden dat ze de oorzaak aan het onderzoeken waren.

“Pertamina is gefocust op het bestrijden van de brand en het evacueren van werknemers en bewoners in de buurt naar een veiligere locatie”, aldus het bedrijf in een verklaring.

De CEO van het olie- en gasbedrijf, Nicke Widyawati, zei dat het “een volledige interne evaluatie zou uitvoeren… om herhaling van een soortgelijke gebeurtenis te voorkomen”.

Ze zei dat de brandstoftoevoer van het land niet was verstoord en veilig bleef dankzij back-upvoorraden van de dichtstbijzijnde beschikbare terminals.

– Tweede brand in jaren –

Heru zei dat de Indonesische regering zou bijdragen aan de behandeling van de gewonden.

Erick Thohir, minister van staatsbedrijven, betuigde zijn medeleven met de doden en gewonden.

“We zijn allemaal bedroefd door zijn tragedie”, zei hij, terwijl hij Pertamina opriep om het incident grondig te onderzoeken.

Op beelden die op tv werden uitgezonden, was te zien hoe mensen schreeuwden en vluchtten over smalle wegen met een woedend inferno in de lucht achter hen.

Brandweerlieden haastten zich ook ter plaatse om de brand onder controle te krijgen terwijl ambulancepersoneel lijkzakken naar ziekenhuizen vervoerde.

Gunawan zei dat brandweerlieden in eerste instantie meldingen kregen dat er een pijp was gesprongen in het depot, en dat agenten snel werkten om te voorkomen dat de brand nabijgelegen woonwijken bereikte.

De centrale brandweerkazerne van Jakarta zei dat het 51 eenheden en meer dan 250 brandweerlieden had ingezet in het Plumpang-depot in het noorden van Jakarta.

In 2021 brak er een enorme brand uit in de Balongan-raffinaderij in West-Java, eigendom van staatsoliemaatschappij Pertamina en een van de belangrijkste olieraffinaderijen van Indonesië.

Het vuur woedde twee dagen en zorgde ervoor dat duizenden werden geëvacueerd na een enorme explosie.