Ten minste 10 mensen zijn in meerdere staten omgekomen als gevolg van zwaar weer in het hele land, terwijl een krachtig stormsysteem dat hagel ter grootte van een golfbal en tornado’s naar het zuiden bracht, vrijdag naar het noordoosten blijft marcheren.

De storm veroorzaakte windstoten die sterk genoeg waren om vrachtwagens met opleggers omver te werpen, waardoor meer dan 1 miljoen mensen zonder stroom kwamen te zitten en meer stortregens, tornado’s en zware sneeuwval dreigden te veroorzaken.

Het stormsysteem is hetzelfde dat voeten sneeuw over delen van Californië heeft gedumpt, waardoor sommigen vastzitten in hun huizen met sneeuw opgestapeld zo hoog als ramen op de tweede verdieping en de gouverneur ertoe aanzetten om in 13 provincies de noodtoestand af te kondigen. Veel van de getroffenen zetten zich nu schrap voor een nieuwe ronde sneeuw en regen op zaterdag.

Onder de doden als gevolg van het weer waren ten minste drie Kentuckians, Gouverneur Andy Beshear bevestigde dit Vrijdagmiddag. Een vierde dood in Kentucky werd gemeld in Lexington nadat een boom op een voertuig viel, waarbij een 41-jarige vrouw om het leven kwam, vertelt het kantoor van de lijkschouwer van Fayette County aan CNN – een van de ten minste vier sterfgevallen in de VS had te maken met omgevallen bomen.

Drie andere mensen stierven volgens ambtenaren in Alabama, één in Arkansas, één in Mississippi en één in Californië.

Meer dan 60 miljoen mensen worden vrijdag bedreigd door zware stormen en bijna 80 miljoen mensen van Texas tot Pennsylvania staan ​​onder hoge windwaarschuwingen, waaronder bijna de hele staat Tennessee.

Volgens PowerOutage.us zaten meer dan 1,4 miljoen klanten zonder stroom in de zeven meest getroffen staten op vrijdag om 21:40 uur ET.

Schadelijke winden, geïsoleerde grote hagel en een paar tornado’s waren te zien van het zuiden van Indiana via Kentucky en Tennessee tot in het noordoosten van Alabama en het noordwesten van Georgia. De regio’s lopen een verhoogd risico op zware stormen die meer wijdverbreid en soms intens kunnen zijn.

Regio’s aan de rand van het verhoogde stormrisicogebied – zoals Ohio, centraal Georgia en Alabama – kunnen te maken krijgen met schadelijke winden en geïsoleerde tornado’s, aangezien ze een klein risico lopen op zware stormen.

Bijna 25 miljoen mensen staan ​​onder toezicht van overstromingen van Oklahoma tot Ohio, waar er een klein risico is op overmatige regenval. De sterkste stormen kunnen 1 tot 2 inch regen per uur veroorzaken.

Terwijl de storm naar het noorden trekt, zal het “vrijdag en zaterdag een strook zware sneeuw produceren van het Upper Midwest tot New England”, aldus de National Weather Service. gezegd. “Aanzienlijke natte sneeuw en ijzel is mogelijk net ten zuiden van de zwaarste sneeuw.”

In delen van New York en New England was wel een halve meter sneeuw te zien.

De storm kan sneeuw en ijs brengen in steden als Chicago en Detroit.

Het Storm Prediction Center heeft tot 20.00 uur ET een tornado-wacht uitgegeven voor meer dan 8 miljoen mensen in het zuidwesten van Virginia, het oosten van Tennessee, het westen van Noord- en Zuid-Carolina en het noorden van Georgia. Het horloge omvat Birmingham in Alabama, Chattanooga en Knoxville in Tennessee, en Cartersville en Carrollton in Georgia.

De belangrijkste bedreigingen zijn enkele tornado’s en verspreide schadelijke windstoten tot 75 mph.

Een “snel bewegende (lijn van stormen) zal zich oost-noordoostelijk verspreiden vanuit Midden-Tennessee en Noordwest-Alabama met schadelijke winden en ingebedde tornado’s als de belangrijkste gevaren”, aldus het stormcentrum.

Een tornado werd bevestigd om 11:12 uur CT net ten zuiden van Reidland, Kentucky, en trok met een snelheid van 55 mph naar het noordoosten.

Waarschuwingen voor plotselinge overstromingen strekken zich uit over delen van Arkansas, Tennessee, Missouri, Illinois, Kentucky en Indiana over een gebied van ongeveer 400 mijl. De meeste waarschuwingen blijven de hele ochtend van kracht.

Sinds donderdagnacht zijn er wijdverspreide regentotalen van 3 tot 5 inch in de regio gevallen, en vandaag is er nog 1 tot 3 inch meer mogelijk.

Ondertussen zijn ook overstromingswachten van kracht voor meer dan 20 miljoen mensen van Arkansas tot Ohio.

“Langdurige zware regenval geassocieerd met trainingsbuien en onweersbuien kan ook leiden tot plotselinge overstromingen in een groot deel van de Mid-Mississippi en Ohio Valleys die zich oostwaarts uitstrekken tot in de Mid-Atlantische Oceaan”, zei het Weather Prediction Center vrijdagochtend.

In Texas, Louisiana en Alabama hebben de stormen donderdag huizen en bedrijven beschadigd en vluchtverstoringen op luchthavens veroorzaakt.

Tijdens de stormen van donderdag werden zes tornado’s gemeld, waaronder vijf in Texas en één in Louisiana, waar tientallen huizen beschadigd raakten in de stad Shreveport. In heel Texas en Oklahoma waren er 18 hagelmeldingen, waarvan de grootste hagelstenen naar verluidt een diameter van 1,75 inch hadden, of ongeveer de grootte van een golfbal.

Ongeveer 120.000 mensen in Texas zaten begin vrijdag nog steeds zonder stroom, volgens storingzoeker PowerOutage.us, waaronder ongeveer 8.000 mensen in de metropool Dallas-Fort Worth’s Collin County, waar de wind sterk genoeg was om vier 18-wielige semi-vrachtwagens omver te werpen, waardoor delen van een snelweg worden afgesloten, aldus de politie een tweet.

De stroom werd hersteld naar medische voorzieningen ten westen van Fort Worth in Weatherford, Texas, waar meer dan de helft van de stad aanvankelijk zonder stroom zat en veel huizen, bedrijven en het stadhuis beschadigd raakten, zei stadswoordvoerder Blake Rexroat.

Na een korte uitstel van opeenvolgende winterstormen die ongebruikelijk koude temperaturen hebben veroorzaakt en zeldzame sneeuwstormwaarschuwingen hebben veroorzaakt in delen van de staat, verwacht Noord-Californië vanaf zaterdag weer een sneeuwronde.

Tegen het einde van het weekend, 1 tot 5 voeten sneeuw is mogelijk in sommige noordelijke gebieden, waaronder het Sierra Nevada-gebergte.

Maar veel gemeenschappen die door de laatste sneeuw zijn bedekt, moeten zich nog herstellen, omdat sneeuwval kritieke wegen blokkeerde, mensen in hun huizen vasthield en vitale bedrijven zoals supermarkten beschadigde.

Een 80-jarige vrouw, Lois Barton, stierf in een “weergerelateerd” incident in Placer County, vertelde de woordvoerder van het sheriffbureau Angela Musallam aan CNN. Ze deelde de omstandigheden van het overlijden niet, maar waar het incident plaatsvond, was er dinsdag zware sneeuwval en temperaturen rond het vriespunt, zeiden meteorologen van CNN.

Gouverneur Gavin Newsom vaardigde deze week de noodtoestand uit in 13 provincies, waaronder het zwaar getroffen San Bernardino County, waar de Nationale Garde donderdag arriveerde om te helpen bij het redden van ingesneeuwde inwoners en het scheppen van sneeuw van de wegen en van daken.

Een aantal gebouwbranden in San Bernardino County lijken stormgerelateerd te zijn, vertelde de brandweer van de provincie aan CNN. De afdeling zei dat het aantal branden “atypisch” is, maar gaf geen exact aantal.

Volgens brandweercommandant Dan Munsey worden gaslekken verantwoordelijk geacht voor verschillende woningbranden in de berggemeenschappen. Velen van hen bevinden zich in gebieden met onbegaanbare wegen. Brandweerlieden reageren op huizen met sneeuwkatten en sjokken vaak te voet met schoppen en slangen en graven brandkranen uit de sneeuw om vlammen te doven, zei Munsey.

CNN heeft contact opgenomen met Southern California Gas Co., een belangrijke leverancier in het gebied, over meldingen van gaslekken.

In de San Bernardino-gemeenschap van Crestline zijn bewoners geïmmobiliseerd door de overvloedige sneeuwval en beginnen ze zich zorgen te maken over de toegang tot voorraden, aangezien hun enige plaatselijke kruidenierswinkel is gesloten nadat het dak was ingestort door zware sneeuwval, vertelde inwoner Paul Solo aan CNN.

Hulpdiensten zijn nog steeds aanwezig in de besneeuwde bergen, popelend om wegen vrij te maken en geïsoleerde bewoners te bereiken met voedsel en voorraden.

Reddingswerkers krijgen kant-en-klare maaltijden om uit te delen aan degenen die geen eten kunnen krijgen, zei sheriff Shannon Dicus uit San Bernardino County vrijdag tijdens een persconferentie. Eerstehulpverleners zullen voedseldistributiepunten opzetten en een konvooi met voedsel en andere voorraden om supermarkten te bevoorraden zal de berg op worden begeleid, voegde hij eraan toe.

Er is de afgelopen dagen bijna 100 centimeter sneeuw gevallen op Crestline en het nabijgelegen Lake Arrowhead. Luchtbeelden van CNN-partner KCAL tonen buurten met onherkenbare straten en huizen met sneeuw op de ramen op de tweede verdieping.

De enige manier om je te verplaatsen is door looppaden voor nooduitgangen te scheppen, zei Solo. Hij voegde eraan toe: “Iedereen is elke dag aan het scheppen en dan sneeuwt het nog een halve meter.”

Solo denkt dat het nog een week of twee kan duren voordat de sneeuw is geruimd.

“Tot die tijd zitten we opgesloten in ons huis. We zouden niet eens kunnen vertrekken als we dat zouden willen.”