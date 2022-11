Minnesota Timberwolves und Golden State Warriors gehören zu den verwirrendsten Teams der Liga | NBA-Nachrichten

Um die verwirrendsten Teams der NBA zu zitieren, müssen Sie zunächst den Begriff selbst definieren.

Für diese Zwecke bleiben wir bei den Teams, die „verblüffend, verwirrend und geradezu kopfkratzend“ sind. Das erklärt es. Das scheint zu funktionieren.

Dies soll sie nicht als „enttäuschende“ Mannschaften einstufen, obwohl es ein gewisses Maß an Enttäuschung darüber gibt, wo sie derzeit in der Gesamtwertung sitzen, basierend auf Vorsaison-Prognosen und gesundem Menschenverstand. Nein, stattdessen geht es darum, wie und warum diese Teams so aussehen, wie sie aussehen, und wohin sie sich möglicherweise bewegen.

Der Präsident von Miami Heat, Pat Riley, ist seit langem davon überzeugt, dass ein Team nach 20 Spielen seine Identität kennt. Aber das gilt nicht immer für Teams, die mit Verletzungen zu kämpfen hatten oder einen großen Kaderwechsel erlebten oder die einen mutigen Handelszug gemacht haben.

Mit all dem im Hinterkopf haben wir zwei Teams im Osten und zwei im Westen ausgewählt und versuchen, das alles zu erklären, ohne Kopfschmerzen zu bekommen, wobei wir bedenken, dass die Saison für einige Teams und so weiter gerade erst an der Viertel-Pole liegt kann sich ändern – im Guten wie im Schlechten.

Minnesota Timberwölfe

Wissen Sie, was passiert, wenn Sie die Zukunft gegen die Gegenwart eintauschen? Sie belasten diejenigen schwer, deren Aufgabe es ist, in der Gegenwart zu produzieren. Dies ist wahrscheinlich der Grund für den langsamen Start in Minnesota – die Spieler spüren den Druck, etwas zu sein, was sie nicht sind – noch nicht. Wie in, Titelanwärter.

Als die Wölfe eine Handvoll junger Spieler und ungeschützte Erstrunden-Picks gegen Rudy Gobert tauschten, änderten sich die Einsätze plötzlich und ziemlich abrupt. Plötzlich war ein Franchise-Unternehmen, das normalerweise begeistert wäre, die Playoffs zu erreichen, mit der Dringlichkeit konfrontiert, 50 Spiele zu gewinnen und tief in die Nachsaison einzusteigen, und sei es nur, um den Handel mit Utah zu rechtfertigen. Sogar Karl-Anthony Towns sagte, als der Handel abgeschlossen wurde: „Es ist Zeit. Es gibt keine Ausreden mehr … wir müssen es jetzt erledigen.“

Einfach gesagt, kompliziert gemacht. Und die Wölfe finden das heraus. Sie lernen, dass Konkurrenten jede Nacht auftauchen und Siegesserien fortsetzen und köstliche Hinweise fallen lassen. Towns, D’Angelo Russell und Anthony Edwards waren noch nie zuvor in dieser Position, und das merkt man an manchen Abenden. Russell sieht immer mehr aus wie jemand, der den Point Guard-Sitz für den nächsten Spieler warm hält, während Edwards den Superstar-Turn, den er letztes Jahr in den Playoffs gezeigt hat, noch wiederholen muss.

Eigentlich hat Gobert im Einsatz anständig ausgesehen, die Liga beim Abprallen angeführt, 62 Prozent geschossen und alles gegeben, was er sein sollte. Aber es gibt chemische Bedenken, ihn und Towns über lange Strecken auf dem Boden zu haben.

Es besteht jedoch kein Zweifel, dass das Team mit der Entwicklung der Chemie zu kämpfen hatte, und eine aktuelle Statistik veranschaulicht dies perfekt. NBA-Analyst Kevin O’Connor enthüllte, dass Shooting Guard Anthony Edwards nur 1,7 Mal pro Spiel auf Rudy Gobert passt. Dies könnte definitiv ein Problem sein, wenn die genannten Zahlen in Zukunft nicht steigen. Im Gegensatz dazu fand Donovan Mitchell den Franzosen 4,4 Mal pro Spiel in Utah. Gobert ging neulich Abend auch ohne Schuss vom Feld, wenn auch mit einem Sieg gegen Miami.

Ihr Handel mit Gobert war ein Versuch, sich dem Trend des Small-Balls zu widersetzen, und natürlich ist es noch lange Zeit, die Dinge herauszufinden, aber Minnesota ist derzeit ein Team im Mittelfeld. Sie müssen sich der Vorstellung widersetzen, dass Wölfe in Rudeln laufen, und lernen, sich davon zu distanzieren.

Krieger des Goldenen Staates

Hey, die Meisterschafts-Champagnerflecken stinken immer noch, oder? Daher haben die Warriors, die derzeit im Nebel gefangen sind, eine Pause verdient, oder? Lassen Sie sie etwas locker und geben Sie ihnen den Vorteil des Zweifels, dass sie es schließlich herausfinden werden.

Okay … aber das bedeutet nicht, dass sie keine Besorgnis hervorrufen. Die geplante Verschmelzung von Old School (Steph Curry, Draymond Green, Klay Thompson) und New (Andrew Wiggins, Jordan Poole, Moses Moody, Jonathan Kuminga) ist auf einen Haken gestoßen. Das ist nicht die harmonische Mischung, die sich Golden State erhofft hat, zumindest noch nicht.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Klay Thompson erzielte 41 Punkte und verhalf den Golden State Warriors zu ihrem ersten Auswärtssieg der Saison



Und diese Blaupause erlitt einen Rückschlag, als James Wiseman, Center im dritten Jahr, zur Pflege in die G League geschickt wurde. Auf der einen Seite: Poole hat in der vergangenen Saison Zeit in den Minderjährigen verbracht und kam in Eile zurück. Auf der anderen Seite: Wiseman ist eine ehemalige Nummer 2 und wird, ob fair oder nicht, nach diesen Maßstäben beurteilt.

Um nicht die ganze Schuld auf Wisemans langsame Entwicklung zu schieben, weil andere auch fehlerhaft sind. Green und Thompson scheinen nicht die gleichen Spieler zu sein, die im Herzen der Dynastiejahre regierten. Nur Curry spielt auf hohem Niveau, und die Warriors sollten dafür dankbar sein; Curry kokettiert mit dem NBA-Scoring-Vorsprung (nur die unverschämten 34,0 Punkte pro Spiel, die Luka Doncic feuert, liegen vor ihm) und schießt 44 Prozent aus der Tiefe. Er ist auch tatsächlich effizienter als in der letzten Saison und schießt 52-44-90, auf Kurs für die gepriesene 50-40-90-Saison mit Split-Schießen.

Es ist einfach eine seltsame Zeit für die Titelverteidiger und ohne Curry könnten sie in sehr großen Schwierigkeiten stecken. Sie haben keinen nennenswerten personellen Rückschlag verkraftet und doch… kämpfen sie hier unter den Sterblichen im Westen.

Vielleicht hat das Drama außerhalb der Saison, in dem Draymond Green Jordan Poole während einer Trainingseinheit schlug, eine nachhaltigere Wirkung gehabt, als die Leute erwartet hatten. Oder vielleicht ist es nur ein längerer Meisterschaftskater als üblich. Verwirrend, in der Tat.

starke Hitze

Falls Sie es vergessen haben, Miami war vor fünf Monaten nur einen Sprungwurf von Jimmy Butler entfernt, um zum zweiten Mal in drei Spielzeiten im NBA-Finale zu spielen. Oh, und die Heat haben zwischen Juni und jetzt keine wichtigen Rotationsspieler verloren, es sei denn, Sie legen großen Wert auf PJ Tucker, der nur zum Mittagessen durch die Stadt kam, bevor er für die Sixers ausstieg. Das Fleisch dieses Teams bleibt intakt: Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro, Kyle Lowry, ein Haufen nützlicher Rollenspieler und einer der besten Trainer im Geschäft, Erik Spoelstra.

Bild:

Kyle Lowry, Guard von Miami Heat, fährt Anfang dieses Monats bei einem Aufeinandertreffen gegen den Stürmer Jerami Grant von Portland Trail Blazers in den Korb





Aber was genau passiert? Miami ist gerade verrückt. „The Culture“ klickt nicht, die Heat flirten mit der Play-In-Turnier-Schnittlinie und können keine Eimer bekommen. Sie konnten keine engen Spiele gegen die Kings, Wizards und Pacers absolvieren, von denen keiner letztes Jahr die Playoffs erreichte. Sie verloren mit 26 gegen die Cavs. Und ihre Heimbilanz ist (für sie) mit 6-4 eher profan. Das ist so un-Miami-like. Nicht gerade Zeit für fünf Wecker, aber definitiv Anlass für einen Weckruf.

Miami kann definitiv die Gesundheitskarte spielen, da Victor Oladipo auf unbestimmte Zeit ausfällt. Außerdem hat Herro sieben Spiele verpasst und Butler vier. Diese beiden sind für die Offensive so wichtig, und das ist ein wichtiger Grund, warum Miami in einer Reihe enger Spiele nicht stark abschließen konnte. Herro und Butler sind in diesen Momenten die Optionen 1 und 1A. Wenn sie gesund sind, waren beide in dieser Saison sehr gut bis hervorragend, insbesondere Butler, wieder einmal stark in der Defensive (1,8 Steals), auf den Brettern (6,6), auf der Suche nach Teamkollegen (6,1 Assists) und mit Eimern (21-Punkte-Durchschnitt).

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Jimmy Butler zeigte späte Heldentaten für die Miami Heat, als sie mit einem Punkt gegen die Phoenix Suns führten, und Butler gelang es, einen erstaunlichen Block zu machen, um den Sieg für die Heat zu sichern



Allerdings sind die Heat in Zeiten der Not traditionell ein willensstarkes Team, und ihre Tiefe ist eine Stärke. Apropos: Was wurde aus Duncan Robinson? Seit er sich vor zwei Offseasons die Tasche schnappte, war sein Niedergang langsam und schmerzhaft. In der vergangenen Saison verlor er seinen Platz in der Rotation. In dieser Saison sind seine Minuten und sein Drei-Punkte-Schießen die niedrigsten seit seiner Rookie-Saison, als er eher anonym war. Wenn Robinson keine Dreier trifft, ist er praktisch unspielbar.

Die gute Nachricht: Der Zeitplan lockert sich nach der ersten Dezemberwoche auf. Ist dies der Zeitpunkt, an dem die Hitze härter wird?

Chicago Bulls

In der vergangenen Saison eroberte dieses Team die Liga überraschend, wenn nicht sogar im Sturm, und es war besonders erfreulich zu sehen, wie DeMar DeRozan und Zach LaVine nicht nur All-Stars wurden, sondern sich in angespannten Momenten als Helden abwechselten. Oh, wie gerne würden die Bulls in diese Nächte zurückkehren.

Bild:

Die Chicago Bulls-Stars DeMar DeRozan und Zach LaVine unterhalten sich während eines Duells gegen die Cleveland Cavaliers in der vergangenen Saison





Und vielleicht werden sie es irgendwann tun. Aber es ist schwer für LaVine, sie zu retten, wenn er auf der Bank sitzt, wie es während des Saisontiefs der Fall war, eine demütigende Niederlage gegen Orlando, als LaVine 13 seiner 14 Schüsse verfehlte. Er war nicht besonders begeistert von der Entscheidung von Trainer Billy Donovan, aber es war eine rätselhafte Strecke für LaVine, seit er sich Ende der letzten Saison am Knie verletzt hatte. Er unterschrieb im Sommer eine fette Verlängerung, sah dann, wie sich seine Reha bis in die Saison erstreckte und Fragen zu seiner Genesung aufwarf.

Es hilft nicht, dass Chicago immer noch auf Lonzo Ball wartet, dessen Rückkehr unklar ist, und zweifellos enttäuscht ist, dass der frühere Erstrunden-Pick Patrick Williams noch nicht aufgeblüht ist, während der Free-Agent-Unterzeichner Alex Caruso nur okay war, nichts Besonderes .

Im Wesentlichen verlässt sich dieses Team immer noch ziemlich stark auf LaVine, DeRozan und Nikola Vucevic, um die Last zu tragen. Und das ist in Ordnung; Sie sind drei All-Stars, nur keine Franchise-Spieler. Und wenn der Rest der Rotation eher mild ist, könnte dies eine stagnierende Saison für ein Team sein, das als Anwärter ernst genommen werden möchte.

Sehen Sie sich diese Woche mehr NBA auf Sky Sports mit Minnesota Timberwolves @ Charlotte Hornets live in SS Arena & Main Event ab 22:00 Uhr am Freitagabend an; Samstagabend sehen Dallas Mavericks @ Toronto Raptors ab 22 Uhr, dann LA Lakers @ San Antonio Spurs ab 1 Uhr morgens live in der SS Arena & Main Event.

Am Sonntag empfangen die Minnesota Timberwolves ab 20:30 Uhr die Golden State Warriors in der SS Arena (mit einem kostenlosen Stream auf Sky Sports YouTube und auf der Website), gefolgt von der Reise der Memphis Grizzlies zu den New York Knicks ab 23:00 Uhr in der SS Arena.