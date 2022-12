Ministerpräsidenten fordern ein Treffen mit Trudeau, um eine Erhöhung der Gesundheitsversorgung zu besprechen

Kanadas Ministerpräsidenten präsentierten sich am Freitag geschlossen, als sie forderten, dass Premierminister Justin Trudeau persönlich an den Tisch kommt, um eine Einigung auszuhandeln, damit Ottawa mehr Lasten bei den Gesundheitskosten trägt.

Die Ministerpräsidenten verteidigten auch ihre Weigerung, Bedingungen für zusätzliche Bundesmittel zu akzeptieren, und drängten jeden Vorschlag zurück, ihr eigenes Geld in den Topf zu werfen, obwohl einige Provinzen Haushaltsüberschüsse verbuchen.

Die Provinz- und Territorialführer riefen nach einem Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Winnipeg zu einem Treffen mit Trudeau auf, einen Monat nachdem die Gespräche mit der Bundesregierung über die Finanzierung des Gesundheitswesens ohne Einigung beendet worden waren.

Angeführt von der Premierministerin von Manitoba, Heather Stefanson, bekräftigten die Ministerpräsidenten ihren Wunsch, dass Ottawa 35 Prozent der Gesundheitskosten im ganzen Land decken soll, gegenüber den derzeitigen 22 Prozent, indem der kanadische Gesundheitstransfer erhöht wird.

Die gleichen Forderungen stellten die Gesundheitsminister der Provinzen im vergangenen Monat Bundesgesundheitsminister Jean-Yves Duclos in Vancouver. Aber diese Gespräche endeten ohne Einigung. Duclos sagte, die Provinzen wollten keine Bedingungen für das Geld akzeptieren.

Stefanson sagte, es sei Zeit für den Premierminister, im Januar eine Einigung auszuhandeln.

„Was wir heute fordern, ist nur ein Treffen, um sich mit dem Premierminister zusammenzusetzen, um die Diskussion über eine faire und nachhaltige Finanzierung für die Zukunft des Gesundheitswesens in unserem Land zu führen“, sagte Stefanson auf einer Pressekonferenz.

Während einer separaten Pressekonferenz auf dem Parliament Hill bekräftigte Duclos die Bereitschaft der Bundesregierung, mit den Provinzen und Territorien an einem langfristigen Abkommen zusammenzuarbeiten. Er wollte jedoch nicht sagen, ob Trudeau die Ministerpräsidenten treffen würde.

„Der Premierminister wird offensichtlich tun, was er tun will“, sagte Duclos.

„Er hat mich gebeten, mit meinen Kollegen, den Gesundheitsministern, zusammenzuarbeiten. … Jetzt brauchen wir Premiers, die uns unsere Arbeit machen lassen und öffentlich die Art von Ergebnissen und Ergebnissen zum Ausdruck bringen, die wir gemeinsam erreichen müssen.“

Die Sackgasse kommt daher, dass viele Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Kinderkrankenhäuser, aufgrund einer Kombination aus COVID-19, Influenza und Atemwegsinfektionen mit Personalmangel und überwältigender Nachfrage zu kämpfen haben.

Dies liegt auch daran, dass einige Provinzen mit rosigeren Haushaltssituationen konfrontiert sind als erwartet, wobei eine Reihe von Haushaltsüberschüssen prognostiziert wird. Das hat einige, wie das Canadian Centre for Policy Alternatives, dazu veranlasst, ihre Forderungen in Frage zu stellen.

Die CCPA prognostizierte letzten Monat in einem Bericht, dass British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Ontario und New Brunswick jetzt und in den kommenden Jahren Haushaltsüberschüsse haben würden, die helfen würden, einige der aktuellen Probleme des Systems anzugehen.

Stefanson und andere verteidigten ihre Position und beschuldigten Ottawa, seine Verpflichtungen auf Kosten anderer Prioritäten wie Bildung und anderer Dienstleistungen unfair auf die Provinzen und Territorien abzuwälzen.

„Was wir in diesen Prognosen sehen, ist, dass die Bundesregierung langfristig Überschüsse erzielen und die Provinzen ihre Defizite aufgrund der wachsenden Steigerungsrate für die Gesundheitsversorgung erhöhen werden“, sagte der Premierminister von Quebec, François Legault.

Duclos sagte am Freitag, dass die Bundesregierung klar sei, dass sie bereit sei, mehr zur Gesundheitsversorgung beizutragen, dass Ottawa jedoch wissen möchte, welche Ergebnisse mit den zusätzlichen Mitteln erzielt werden, bevor sie verteilt werden.

„Wir müssen uns zunächst auf die Ergebnisse einigen, die wir gemeinsam erreichen müssen“, sagte er. „Lassen Sie uns also über die Ziele sprechen – was wir tun wollen – und dann die Dollars bewerten, die von allen, einschließlich der Bundesregierung, benötigt werden, um diese Ergebnisse zu erzielen.“

Ministerpräsidenten haben solche Gespräche jedoch als Versuch interpretiert, zu diktieren, wie Geld ausgegeben wird.

„Transparenz und Rechenschaftspflicht, damit haben wir kein Problem“, sagte der Premierminister von Ontario, Doug Ford. „Aber wir brauchen die Flexibilität. Zuallererst brauchen wir die Finanzierung, und dann brauchen wir die Flexibilität, um diese Mittel dorthin zu bewegen, wo sie benötigt werden.“

– Lee Berthiaume, The Canadian Press

