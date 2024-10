De Federale Administratieve Rechtbank (BRH) vraagt ​​federale minister van Transport Volker Wissing (FDP) om een ​​mediarapport voor de Duitse Spoorwegen te publiceren. Wie de “Bild”-Zeitung unter Berufung auf ein 33-seitiges Gutachtenberichtet ontvangt, rugen die Prüfer in dem Papier, dass es Wissing und seinem Ministerium nicht gelinge, more Controlle auf the Unternehmen uszuüben. Verlierer seien Bund, Steuerzahler en Reisende, kritiek op de Autoren des Berichts demnach.

Die von Wissing Mitte 2022 ins Leben heeft „Steuerungsgruppe Transformation DB AG“ niet meer Einfluss na het Konzern-geführt, heißt es. Het management van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is „moeilijker te voorkomen, de persoonlijke belangen van de federale overheid worden aangetast door de DB AG“, staat in het „Bild“ in het bericht. Het Ministerium is verantwoordelijk voor de Widerstand der Bahn die een aantal Umbau-scharnierpunten maakt en kritiek levert op de Rechnungsprüfer. “Dit is niet acceptabel”, zei hij.

„Liefhebbers van de Bund, die Steuerzahlerinnen en -zahler en ook reizigers zijn, hebben nu meer kans op een hervormd systeem om hun werk te verbeteren“, kijken ze ernaar uit om verder te gaan.