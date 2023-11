Minister leitet Untersuchung ein: Ukraine meldet 20 Tote nach Angriff auf Ehrenzeremonie

In einem Dorf an der Front werden offenbar ukrainische Soldaten ausgezeichnet, während russische Truppen auf sie schießen. Berichten beider Seiten zufolge starben mehr als 20 Gebirgssoldaten. Der ukrainische Verteidigungsminister verspricht Aufklärung.

Einem Medienbericht zufolge könnten am Freitag bei einem russischen Angriff auf ein Frontdorf in Saporischschja mehr als 20 ukrainische Soldaten getötet worden sein. Die Soldaten hätten sich vermutlich versammelt, um anlässlich des Tages der Raketenstreitkräfte und der Artillerie eine Auszeichnung entgegenzunehmen, berichtet das ukrainische Portal Ukrainska Pravda unter Berufung auf eine Quelle im Innenministerium, Berichte ukrainischer Soldaten in sozialen Medien und ukrainischer Beamter.

Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow forderte am Samstag sein Ministerium auf, den Vorfall gründlich zu untersuchen, berichtete das Portal später. In seinem entsprechenden Facebook-Eintrag drückte er den Angehörigen auch sein Beileid aus. Die Opfer gehörten der Gebirgsjägerbrigade Transkarpatien an.

Das ukrainische Militär teilte in einer separaten Erklärung mit, Russland habe die Region Saporischschja mit einer ballistischen Iskander-Rakete angegriffen. Soldaten wurden getötet und Bewohner verletzt. Weder der Minister noch das Militär nannten eine Zahl der Opfer oder genauere Angaben zum Anschlag.

Scharfe Kritik in sozialen Netzwerken

Das russische Verteidigungsministerium teilte in seinen täglichen Berichten über den Kriegsverlauf mit, dass russische Streitkräfte auf eine ukrainische Einheit in der Region geschossen und dabei bis zu 30 Soldaten getötet hätten. Die Informationen und Berichte können nicht unabhängig überprüft werden.

Der Chef der Militärverwaltung Transkarpatiens, Viktor Mykyta, sagte am Sonntag, dass die „Brüder“ auf tragische Weise getötet worden seien. In den kommenden Tagen sollten die Nationalflaggen auf Halbmast gesenkt und am Morgen Schweigeminuten eingelegt werden. In sozialen Netzwerken gab es scharfe Kritik an der Militärführung, weil sie eine solche Zeremonie im Frontbereich überhaupt zuließ.

Die Verantwortlichen müssten bestraft werden, forderten Ukrainer in Kommentarspalten. Berichten zufolge bestätigten die Behörden und der Minister den Vorfall erst, nachdem die Informationen bereits seit längerem in den sozialen Netzwerken und schließlich in den Medien kursierten.