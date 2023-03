Ob Heizungen, Autobahnen of Kindergrundsicherung: Die Liste der Themen, über die in der Ampel-Koalition Zwist herrscht, is lang. Ihr stht eine anstrengende Klausurtagung bevor. Bundeskanzler Scholz heeft de meeste motivatie. There spricht von Zuversicht und möchte “handel in Ruhe”.

Bundeskanzler Olaf Scholz heeft een aantal verschillende Streitthemen van de Klausurtagung der Ampel-Koalition in Zeichen der Zuversicht für die Menschen in Deutschland. “Wer waren de enigen die reden om te rijden, wie een Gesellschaft, die soviel voor zijn hoed, zo versichtelijk dat kan en bleek kan”, zei de SPD-politicus over de controle van de Treffens im Gästehaus der Bundesregierung, Schloss Meseberg nördlich von Berlin. Of het nu gaat om de basis, of het nu gaat om.

Die Regierung sei zusterammengekommen, um een ​​paar grondsätzliche Fragen miteinander zu besprechen, “von dennen wir glauben, dass es sich lohnt, sie inmal mit ein bisschen mehr Ruhe zu verhandeln”, zei de Kanzler. Minister van de Seine heeft een Streit im Gepäck, vom Autobahnbau über Heizungszoff bis hin zum Geld. Als de spoeling een hint geeft over hoe het zou kunnen, dan is een van de vele weken dat een huisbaas de stimulering van de SPD, de Grünen en de FDP lang niet meer doet.

Zusammenraufen, das konnte das Motto der Ampel in Meseberg. Auf der offiziellen Tagesordnung war von den Problemthemen keine Spur. Zunächst die de Kabinettsrunde met EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen over “wirtschaftliche Perspektiven Deutschlands and Europas in der Zeitenwende” sprechen.

Haushalts-Sparrunde levert Grüne

“Zijnde gegenwärtig in een grote Zeit van Umbruchs, nicht nur wegen van de furchtbaren Angriffskriges Rusland tegen de Oekraïne en der damit verbundenen Zeitenwende, de soevereine infrage gestellt hat, was unsviele Jahrzehnte sicher schien”, zei Scholz. Zugleich is zo een Klausur mit Übernachtung im Gästehaus der Bundesregierung aber auch eine Occasheit, sich in Streitfragen zumindest anzunähern. Entscheidungen waren dann eher bei einem Koalitionsausschuss Ende März erwartet.

Ein Grund für das reiste Klima ist, dass FDP-Chef Christian Lindner ben 15. März die Eckpunkte für den Etat des kommenden Jahres vorlegt. Wie üblich wollen seine Kabinettskollegen mehr Geld als der Finanzminister ihnen zugestehen will. Die Zusatzwünsche sollen sich auf 70 Biljart Euro sommieren. Steigende Zinsen, die Schuldenbremse en de Weigerung der FDP, die Einnahmen durch Steuererhöhungen aufzupolstern, schränken den Spielraum ein.

Die Haushaltsberatung sei die “antwoorden van de letzten Jahre”, gezien de Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast. Klar is eigentlich schon, dass der nieuwe Verteidigungsminister Boris Pistorius mehr Geld kommen soll. Die Grünen soorgen sich, dass für ihre sozialen and klimapolitischen Projekte nicht genügend übrig bleibt. Zuletztmachte in teils süffisanter Briefwechsel von Lindner en Wirtschaftsminister Robert Habeck die Runde.

Streit um Öl- en Gasheizungen entbrannt

Beim Disput um die im Koalitionsvertrag vereinbarte Kindergrundsicherung geht es um Mittel für 2025. Vereinbart haben SPD, Grüne en FDP, dass Leistungen vom Kindergeld über den Kinderzuschlag bis hin zur finanziellen Unterstützung für Klassenfahrten gebundeld waren und besser bei den Berechtigten en sollen. Als er een milliardenschwere finanzielle Aufstockung soll, is umstritten.

De Streit um die Öl- en Gasheizungen is de meest frisse in de Koalitie. Als de partner eigenhandig bereits im vergangenen jahr vereinbart, dass möglichst ab 2024 nur nor heizungen nieuwe eingebaut zijn duürfen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren energien betrieben. Details van de plänemacht van het Wirtschaftsministerium jetzt öffentlich – en zog felle protesten van de FDP auf sich. Die Liberalen fürchten, die Regelung für mehr Klimaschutz, werd de Hausbesitzer finanziell überfordern und Baukosten hochtreiben.

Ob Autobahnen schneller gebaut zijn sollen, ist ein Dauerstreit in der Koalition. De FDP heeft ervoor gezorgd dat de prognose en de waarheid over de Straße langfristig grimmig zijn. Die Grünen lehnen eine Beschleunigung ab und fordern mehr Engagement für die Klimaziele.

Een jaar lang Krisenmode

Zwischen Scholz en seiner Außenministerin Annalena Baerbock ruckelt in Sachen Diplomacy. Vielen in der SPD die nicht is aangegaan, dat de Grünen-Politikerin international of Klartext spricht – während Scholzvieles lieber in Hinterzimmern reguleert. Terwijl Baerbock Europarat zum Zusammenhalt der Westlichen Verbündeten aufrief, zei het volgende: “Wir kämpfen einen Krieg tegen Rusland en niet tegen elkaar.” Scholz verklaarde duidelijk: “Das ist ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine.” Auch die deutsche Strategie zum Umgang mit China kommt kaum voran.

Ik ben een jaar bezig, als de man der Ampel kan helpen, krijg ik oorlog tegen de politiek van de machtsstrijd. Wenige Tage vor der Klausurtagung aber gab Scholz een Regierungserklärung im Bundestag ab, die nicht mehr hauptsächlich von Waffenlieferungen, Rettungspaketen und Inflationsorgens gekrägt war. Voor de Ampel-Regierung kon een nieuwe fase beginnen, in der es wieder mehr um die Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag geht. Manche ihrer Mitglied wünschen sich, dass damit auch eine Rückbesinnung auf den Anfang der Zusammenarbeit einhergehen möge, als strikte Themen in erster Linie achter den Kulissen ausgefochten.