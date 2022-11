Minimal ist schon zu viel (nd-aktuell.de)

Der Bundesrat muss dem Entwurf des Bürgereinkommens noch zustimmen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Anstatt die Lebensbedingungen der Arbeitssuchenden zu verbessern, gleicht das Grundeinkommen die gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht einmal vollständig aus. Statt Kürzungen vom erbärmlichen Existenzminimum zu verbieten, bleiben die meisten Sanktionen bestehen. Ein paar Verbesserungen beim Bürgereinkommen soll es aber gegenüber Harz IV geben. Aber selbst diese wenigen positiven Veränderungen sind manchen schon zu viel des Sozialen. Es könnte sein, dass der Bundesrat keine Mehrheit für den Gesetzentwurf findet.

Die Landeskammer wird sich am kommenden Montag damit befassen. Aber die Union hat gedroht, das Gesetz in der Sitzung zu blockieren. Es senkt die Motivation, einen Job anzunehmen, so die Argumentation. Im Falle einer Ablehnung müsste im gemeinsamen Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat ein Kompromiss gefunden werden. Trotz der Ankündigung der Union zeigte sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Donnerstag zuversichtlich, dass die Zustimmung in der Sondersitzung des Bundestages am Montag erfolgen könne. Im Bundesrat seien „nicht CDU-Abgeordnete, sondern Ministerpräsidenten das Sagen“, sagt Heil. Er warf der Union vor, ihre Ablehnung der Pläne mit „Partei-Taktik“ zu rechtfertigen.

Nach der Abstimmung im Bundestag appellierte auch Diakonie-Präsident Ulrich Lilie an die Union, im Bundesrat den Weg frei zu machen. „Wenn das Gesetz im Bundesrat blockiert wird, würde nicht nur die dringende Erhöhung der Regelsätze ausbleiben. Die Verbesserungen beim Wohnungsschutz und der Förderung der Berufsausbildung wären zunächst Makulatur«, sagt Lilie.

Viele der von der Ampelkoalition geplanten Änderungen beim Arbeitslosengeld sind eigentlich nicht verhandelbar. So folgt die oberflächliche Änderung der Sanktionspraxis erst einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2019. Gleiches gilt für die geplante Anhebung der Regelsätze um rund 50 Euro, die eigentlich keine Anhebung, sondern lediglich eine Anpassung an die Inflation darstellt . Doch schon vor den kräftigen Preiserhöhungen war der Regelsatz nach wissenschaftlichen Berechnungen rund 180 Euro zu niedrig.

Während der Gesetzentwurf zum Bürgereinkommen von Sozialverbänden und Gewerkschaften als viel zu unzureichend kritisiert wurde, erhielt der Entwurf am Donnerstag nach der Bundestagsabstimmung trotz Kritik an einer zu geringen Erhöhung viel Zustimmung. Zu groß scheinen die Sorgen zu sein, dass nicht einmal die wenigen Verbesserungen, die jetzt in der Vorlage stehen, im Bundesrat durchkommen.

„Die Entscheidung des Bundestages ist eine gute Nachricht für viele Millionen Menschen mit geringem Einkommen und ohne Arbeit: Bürgereinkommen werden ihre Situation endlich verbessern“, erklärte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Sie forderte auch den Bundesrat zur Zustimmung auf – und kritisierte die Union. Das sei „eine Schmutzkampagne auf Kosten des Volkes“ und „aus rein parteitaktischen Gründen mitten in der Krise gesellschaftliche Spaltungsprozesse in Kauf zu nehmen“. Auch die Arbeiterwohlfahrt forderte die Länder auf, die Einführung des Bürgereinkommens im Bundesrat nicht zu blockieren. „Wer die Bürgergelder stoppt, hat den Bezug zur Realität verloren“, sagt AWO-Vorsitzender Michael Groß.

Ob der Gesetzentwurf zum Bürgereinkommen wirklich wie geplant Anfang des neuen Jahres auf den Weg gebracht wird, hängt nun vom Votum der unionsgeführten Länder im Bundesrat ab. Und damit auch, ob Millionen Menschen in der Grundsicherung noch länger auf die Anpassung der Regelsätze an die Preiserhöhungen warten müssen.