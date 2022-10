Minijob: So können Rentner monatlich 840 Euro dazuverdienen

Der mit einem Mit einem Symbol oder Unterstrich gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Wenn ein Kauf getätigt wird, erhalten wir einen Kommission – ohne Mehrkosten für Sie! Mehr Info

Arbeitgeber zahlen für Minijobber in der Regel pauschal zwei Prozent Lohnsteuer, damit Rentner davonkommen, keine eigenen Steuern zu zahlen. Einkommenssteuern fallen nur an, wenn der Arbeitgeber die Pauschale nicht zahlt. Aber Vorsicht: Zahlt der Minijobber die Steuer selbst, wird sie zu seinem persönlichen Steuersatz fällig. Und das sind definitiv mehr als zwei Prozent!

Erhöhen Sie steuerfreie Gehälter als Trainer und mit ehrenamtlichem Engagement

Es gibt Sonderfälle, in denen Minijob-Rentner ihr monatliches steuer- und sozialversicherungsfreies Zusatzeinkommen aufstocken können: Das gilt für Trainer in Sportvereinen ebenso wie Trainer, Erzieher oder Betreuer im Rahmen der Trainer-Flatrate. In diesen Fällen erhöht sich der monatliche Betrag um 250 Euro, ohne Steuern und Abgaben zu zahlen. Das erklärt das „Handelsblatt“. Damit erzielt ein „Muster“-Minijobber bereits ein steuerfreies Einkommen von 770 Euro im Monat.

Aber es geht noch mehr: Wer ein Ehrenamt übernimmt, kann monatlich zusätzlich 70 Euro steuerfrei kassieren.