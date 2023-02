Minigolf-Event in der Bibliothek von Yorkville an diesem Sonntag – Shaw Local

YORKVILLE – Die Yorkville Public Library veranstaltet am 5. Februar von 11:00 bis 16:00 Uhr ihren jährlichen Minigolf FUN Raiser.

Diese unterhaltsame Yorkville-Tradition, die in Zusammenarbeit mit den Friends of the Yorkville Library stattfindet, bietet 18 einzigartig thematisierte Minigolf-Löcher Innerhalb das Bibliotheksgebäude.

Veranstaltungstickets kosten 5 USD pro Golfer und sind im Vorverkauf in der Yorkville Library und am Tag der Veranstaltung an der Tür erhältlich.

Tickets für eine Ziehung sind erhältlich. Die Gewinner werden gegen 16:00 Uhr am Ende des FUN Raisers gezogen. Die Gewinner müssen zum Zeitpunkt der Ziehung nicht anwesend sein, um zu gewinnen.

Der Erlös aus der Verlosung und den Eintrittskarten für die Minigolf-Veranstaltung unterstützt den Kauf neuer Bücher und die Finanzierung vieler kostenloser Veranstaltungen und Programme, die von der Bibliothek angeboten werden

Folgen Sie der Yorkville Public Library auf Facebook, um über den Mini Golf FUN Raiser und andere von der Bibliothek angebotene Programme auf dem Laufenden zu bleiben. (https://www.facebook.com/YorkvillePublicLibrary)