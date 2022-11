Minenbericht: Zahl der Minenopfer weiterhin hoch

Stand: 17.11.2022 11:36 Uhr

Mehr als 5.500 Menschen wurden 2021 durch Landminen getötet oder verletzt – drei Viertel davon Zivilisten. Allein Russland setzt dem Landminenbericht zufolge sieben verschiedene Typen der international geächteten Waffen ein.

Von Kathrin Hondl, ARD Studio Genf

Auf dem „Place des Nations“ vor dem UNO-Hauptquartier in Genf erinnert jeden Tag ein riesiger Stuhl an die Opfer von Landminen: der „Broken Chair“ – ein Bein des Stuhls ist gebrochen und nur ein abgerissener Stummel übrig. Als wäre der Stuhl von einer Mine getroffen worden, die wie die menschlichen Opfer seinen Körper durchbohrt hätte.

Mindestens 5.544 Menschen wurden im vergangenen Jahr durch Landminen verletzt oder getötet. Die Zahl steht im neuen „Landmine Monitor“, dem Jahresbericht der internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen. Syrien hatte die höchste Zahl an Toten und Verletzten und führte damit im dritten Jahr in Folge die düstere Minenopferstatistik an. Gefolgt von Afghanistan.

Zahlreiche Minenopfer in der Ukraine

Und auch in Europa zerstören Landminen Leib und Leben: Bei seinem Angriffskrieg in der Ukraine hat Russland mindestens sieben verschiedene Typen von Antipersonenminen eingesetzt, so der „Landmine Monitor“, den Marion Loddo als Redakteurin in Genf vorstellte: „Minenopfer sind immer hauptsächlich Menschen aus der Zivilbevölkerung, die Hälfte davon Kinder. So ist es auch in der Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat sich die Zahl der Minenopfer in der Ukraine im Vergleich zum Vorjahr verfünffacht.“

164 Länder haben den Minenverbotsvertrag von 1997, die sogenannte Ottawa-Konvention, unterzeichnet. Allerdings fehlen noch die Unterschriften von 32 Staaten, darunter Russland. Der massive Einsatz von Antipersonenminen in der Ukraine ist kein Vertragsbruch, sondern ein Tabubruch.

Massiver Einsatz von Antipersonenminen

Der „Landmine Monitor“ spricht von einer „beispiellosen Situation“. Russland, ein Land, das den Minenverbotsvertrag nicht unterzeichnet hat, setzt heimtückische Waffen auf dem Territorium eines der Unterzeichnerstaaten – der Ukraine – ein. „Es ist dramatisch“, sagt Loddo. „Diese Minen sind verboten. Das sind verbotene Waffen. Und vor allem hindern sie Zivilisten daran, sich sicher im Land zu bewegen.“

Russland ist nicht das einzige Land, das wieder massenhaft Antipersonenminen einsetzt. Der Bericht erwähnt auch Myanmar. Dort hat das Militärregime Land rund um Mobilfunkmasten, Pipelines und Rohstoffunternehmen extensiv vermint. Dem Bericht zufolge setzen auch nichtstaatliche bewaffnete Gruppen zunehmend Landminen ein – unter anderem in der Demokratischen Republik Kongo, Indien und Kolumbien.

Verborgene Gefahr seit Jahrzehnten

Landminen bleiben oft noch Jahrzehnte nach Kriegsende eine Gefahr. Sie werden knapp unter der Erdoberfläche verlegt oder in Pflanzen versteckt. Und sie explodieren normalerweise unbeabsichtigt bei der Berührung eines Menschen. Neben den durch die Ottawa-Konvention verbotenen Antipersonenminen gibt es auch Antifahrzeugminen. Diese fallen nicht unter das Verbot, betreffen aber oft unschuldige Menschen.

Laut dem neuesten Landmine Monitor töten und verletzen Minen weiterhin Menschen und zerstören Lebensgrundlagen in mehr als 60 Bundesstaaten und Territorien. Und trotz internationaler Verbote werden immer noch Antipersonenminen hergestellt. Der neue Bericht nennt elf Länder als aktive Produzenten. Loddo erklärt: „Diese elf Länder sind dem Minenverbotsvertrag nicht beigetreten. Es ist eine sehr gute Nachricht, dass die USA – die bislang ebenfalls auf dieser Liste stehen – seit Juni 2021 keine Antipersonenminen mehr produzieren. Aber das wissen wir.“ , zum Beispiel produzierten Indien und Russland weiterhin Minen.“

25 Jahre nach der Schaffung des Minenverbotsvertrags seien die Aussichten „herausfordernd“, sagte Loddo. Auch mit Blick auf die chronisch unterfinanzierten Budgets für Opferhilfe und Minenräumung in kontaminierten Gebieten: „Es gibt immer weniger Mittel für die Minenräumung. Das muss sich ändern.“ Das ist unsere Forderung für die Jahreskonferenz der Vertragsstaaten nächste Woche in Genf. Was wir jetzt brauchen, ist sofortiges und koordiniertes Handeln.“