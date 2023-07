Israelische Streitkräfte haben am Montag im Rahmen einer der größten Operationen im Westjordanland seit 20 Jahren Drohnenangriffe auf die Stadt Dschenin durchgeführt. Dabei wurden mindestens acht Palästinenser getötet und Dutzende Menschen verletzt, während die Feuergefechte bis in den Nachmittag andauerten.

Den ganzen Tag über waren Schüsse und Explosionen zu hören, während die Kämpfe zwischen israelischen Truppen und Kämpfern der Dschenin-Brigaden andauerten, einer Einheit aus militanten Gruppen, die im überfüllten Flüchtlingslager der Stadt stationiert sind.

„Was im Flüchtlingslager vor sich geht, ist echter Krieg“, sagte der palästinensische Krankenwagenfahrer Khaled Alahmad. „Es gab Angriffe aus der Luft auf das Lager. Jedes Mal, wenn wir hineinfahren, kommen etwa fünf bis sieben Krankenwagen und wir kommen voller Verletzter zurück.“

Das palästinensische Gesundheitsministerium sagte, mindestens acht Palästinenser seien getötet und 50 Menschen verletzt worden – zehn davon lebensgefährlich. Bei den Toten handelte es sich um junge Männer und palästinensische Jugendliche, darunter einen 16-jährigen Jungen und zwei 17-Jährige.

Zeitweise waren am Vormittag mindestens sechs Drohnen zu sehen, die über der Stadt und dem angrenzenden Lager kreisten, einem dicht besiedelten Gebiet, in dem auf weniger als einem halben Quadratkilometer rund 14.000 Flüchtlinge untergebracht waren.

Während eines israelischen Militärangriffs auf eine militante Hochburg Dschenin im besetzten Westjordanland am Montag steigt Rauch auf. (Majdi Mohammed/The Associated Press)

Das Lager stand im Mittelpunkt einer Eskalation der Gewalt im gesamten Westjordanland, die in Washington zunehmende Besorgnis in der arabischen Welt ausgelöst hat, ohne bisher den Weg für eine Wiederaufnahme der seit fast einem Jahrzehnt ins Stocken geratenen politischen Verhandlungen zu ebnen.

Seit mehr als einem Jahr sind Razzien der Armee in Städten wie Jenin zur Routine geworden, während es eine Reihe tödlicher Angriffe von Palästinensern auf Israelis und Amokläufe jüdischer Siedlermobs gegen palästinensische Dörfer gab.

Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte, dass in Dschenin mindestens acht Menschen getötet und mehr als 50 verletzt wurden, während ein weiterer Mann über Nacht in Ramallah an einem Kontrollpunkt durch einen Kopfschuss getötet wurde.

Das israelische Militär sagte, seine Streitkräfte hätten ein Gebäude angegriffen, das als Kommandozentrale für Kämpfer der Dschenin-Brigaden diente. Dabei handelte es sich um eine umfangreiche Anti-Terror-Aktion, die darauf abzielte, die Infrastruktur zu zerstören und Militante daran zu hindern, das Flüchtlingslager als Stützpunkt zu nutzen.

Ein Bulldozer der israelischen Armee fährt am Montag während einer Militäroperation durch Dschenin. (Jaafar Ashtiyeh/AFP/Getty Images)

Während die Operation fortschritt, pflügten israelische Panzerbulldozer die Straßen im Lager auf und unterbrachen so die Wasserversorgung der Stadt, teilte die Stadtverwaltung von Dschenin mit. Anwohner berichteten von Soldaten, die die Mauern durchbrachen, um von Haus zu Haus zu gelangen.

„Im Lager ist nichts sicher. Sie haben die Straßen mit Bulldozern umgegraben. Warum? Was hat das Lager getan?“ sagte Hussein Zeidan, 67, als er sich im Krankenhaus von seinen Wunden erholte.

Ein israelischer Militärsprecher sagte, die Operation werde so lange wie nötig dauern und deutete an, dass die Truppen noch für einen längeren Zeitraum dort bleiben könnten. „Es könnte Stunden dauern, aber es könnte auch Tage dauern. Wir konzentrieren uns auf unsere Ziele“, sagte er.

Bewaffnete Militante schießen am Montag in Dschenin auf israelische Panzerfahrzeuge. (AFP über Getty Images)

Bis zum 21. Juni, als das israelische Militär einen Angriff in der Nähe von Jenin durchführte, hatte das israelische Militär seit 2006 keine Drohnenangriffe mehr im Westjordanland eingesetzt. Doch das wachsende Ausmaß der Gewalt und der Druck auf die Bodentruppen bedeuteten, dass solche Taktiken fortgesetzt werden könnten, sagte ein Militärsprecher genannt.

„Wir sind wirklich angespannt“, sagte der Sprecher gegenüber Journalisten. „Das liegt an der Größenordnung. Und wiederum wird dies unserer Einschätzung nach die Reibung minimieren“, sagte er und fügte hinzu, dass die Angriffe auf „präziser Intelligenz“ beruhten.

‚Hornissen Nest‘

Der Einsatz am Montag, an dem eine Truppe beteiligt war, die als „Brigadegröße“ beschrieben wurde – was auf etwa 1.000 bis 2.000 Soldaten schließen lässt – sollte dazu beitragen, „die sichere Zufluchtshaltung des Lagers zu durchbrechen, das zu einem Wespennest geworden ist“, sagte der Sprecher.

Sein offensichtliches Ausmaß unterstreicht die Bedeutung des Lagers Dschenin für die Gewalt, die die Ohnmacht der Palästinensischen Autonomiebehörde, ihre Macht über Städte im Westjordanland durchzusetzen, wo sie nominell über Regierungsbefugnisse verfügt, weiter offengelegt hat.

Ein Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas bezeichnete die Operation als „ein neues Kriegsverbrechen gegen unser wehrloses Volk“, während der UN-Nahost-Gesandte Tor Wennesland sagte, er spreche mit allen Parteien über eine Deeskalation und den Zugang für humanitäre Hilfe.

Bei einem israelischen Militärangriff in Dschenin wird am Montag eine verletzte Person in ein Krankenhaus gebracht. (Nasser Nasser/The Associated Press)

Hunderte Kämpfer militanter Gruppen wie Hamas, Islamischer Dschihad und Fatah sind in dem Lager stationiert, das vor 70 Jahren zur Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Palästina-Krieg von 1948 errichtet wurde. Die Kämpfer verfügen über eine Reihe von Waffen und ein wachsendes Arsenal an Sprengkörpern.

Das israelische Militär, das militanten Gruppen regelmäßig vorwirft, Kämpfer in zivilen Gebieten stationiert zu haben, sagte, Truppen hätten einen improvisierten Raketenwerfer beschlagnahmt und eine Waffenproduktions- und Sprengstofflageranlage mit Hunderten einsatzbereiten Geräten sowie Radios und anderer Ausrüstung getroffen.

Israel „bereit für alle Szenarien“

Es war unklar, ob der Einfall eine breitere Reaktion palästinensischer Fraktionen auslösen und militante Gruppen im Gazastreifen, der von der militanten islamistischen Gruppe Hamas kontrollierten Küstenenklave, anziehen würde.

Saleh Al-Arouri, der von Israel beschuldigt wird, den militärischen Flügel der Hamas im Westjordanland angeführt zu haben, sagte gegenüber Aqsa TV, dass Kämpfer in Dschenin versuchen sollten, israelische Soldaten gefangen zu nehmen.

„Unsere Kämpfer werden von überall her aufsteigen, und man wird nie wissen, woher der neue Kämpfer kommt“, sagte er.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte, seine Truppen würden „das Verhalten unserer Feinde genau beobachten“ und das Verteidigungsestablishment sei „auf alle Szenarien vorbereitet“.

Nach dem letzten Großangriff in Dschenin im Juni töteten palästinensische Bewaffnete vier Israelis in der Nähe einer jüdischen Siedlung im Westjordanland. Dies führte zu einem Amoklauf von Siedlermassen in palästinensischen Dörfern und Städten.

Israel eroberte im Nahostkrieg 1967 das Westjordanland, das die Palästinenser als Kern eines künftigen unabhängigen Staates betrachten. Nach jahrzehntelangen Konflikten sind die von den USA vermittelten Friedensgespräche seit 2014 eingefroren.