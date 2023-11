Mindestens 6 Säuglinge sind von einem Salmonellenausbruch im Zusammenhang mit Hunde- und Katzenfutter betroffen



Rückruf von Hundefutter

Ein texanischer Tiernahrungshersteller weitet seinen Rückruf erheblich aus und umfasst Dutzende davon verschiedene Arten von trockenem Hund und möglicherweise mit Salmonellen kontaminiertes Katzenfutter, an dem mindestens sieben Menschen – sechs davon Kleinkinder – erkrankten.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration und die Centers for Disease Control and Prevention untersuchen den Ausbruch, teilten die Behörden am Donnerstag mit.

Mid America Pet Food ruft nun alle Marken der von dem Unternehmen hergestellten Tiernahrung zurück, darunter 35 verschiedene Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vor dem 31. Oktober 2024, die in seinem Werk in Mount Pleasant, Texas, hergestellt wurden, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Zu den zurückgerufenen Marken gehören Victor Super Premium Dog Foods, Wayne Feeds Dog Food, Eagle Mountain Pet Food und einige Member’s Mark-Sorten, die landesweit an Einzelhändler vertrieben werden.

Der Schritt ist eine Fortsetzung zweier früherer Rückrufe: Der erste fand Anfang September statt und betraf eine Charge Hi-Pro Plus-Hundefutter der Marke Victor und der zweite vor 10 Tagen und betraf drei Chargen Victor Super Premium Dog Food, Select Beef Meal & Brown Rice Formula .

Der Erste Rückrufe kam, nachdem bei Stichproben Salmonellen gefunden wurden, die sowohl Haustiere als auch Menschen, die damit in Kontakt kommen, krank machen können.

Beim jüngsten Rückruf wurde festgestellt, dass bis zum 1. November 2023 sieben Personen Salmonelleninfektionen gemeldet hatten, teilte Mid America Pet Food in einer von der FDA veröffentlichten Mitteilung mit. (Eine Liste der zurückgerufenen Produkte finden Sie hier.)

Wenn zwei oder mehr Menschen durch dasselbe kontaminierte Lebensmittel oder Getränk an derselben Krankheit erkranken, wird dies laut CDC als Ausbruch angesehen.

Sieben Krankheiten, darunter ein Krankenhausaufenthalt, im Zusammenhang mit einer bestimmten Charge von Hi-Pro Plus-Trockenhunden der Marke Victor wurden in sieben Bundesstaaten gemeldet: Alabama, Kalifornien, Florida, Hawaii, Kentucky, Minnesota und Oklahoma, teilte die CDC mit. Nach Angaben der Agentur begannen die Menschen ab Mitte Januar zu erkranken und die Krankheiten hielten bis in den August hinein an. Die tatsächliche Zahl der bei dem Ausbruch erkrankten Personen sei wahrscheinlich viel höher als gemeldet.

„Menschen wurden wahrscheinlich krank, indem sie dieses Hundefutter berührten, Dinge wie Hundenäpfe berührten, die dieses Hundefutter enthielten, oder den Kot oder Speichel von Hunden berührten, denen dieses Hundefutter verabreicht wurde“, erklärte die CDC und stellte fest, dass die meisten Menschen krank wurden waren Kleinkinder.

Laut CDC-Daten verursachen Salmonellenbakterien jedes Jahr schätzungsweise 1,3 Millionen Infektionen bei Amerikanern, was durchschnittlich mehr als 26.000 Krankenhauseinweisungen und 420 Todesfälle zur Folge hat.

Mit Salmonellen infizierte Haustiere können lethargisch sein und Durchfall oder blutigen Durchfall, Fieber und Erbrechen haben. Manche verlieren möglicherweise ihren Appetit und haben Bauchschmerzen. Nach Angaben der FDA können Menschen unter ähnlichen Symptomen leiden und in einigen Fällen schwerwiegendere Symptome verspüren.

Die Menschen sollten das zurückgerufene Tierfutter so vernichten, dass Kinder, Haustiere und Wildtiere es nicht erreichen können, sowie Futternäpfe und Vorratsbehälter reinigen, riet die Behörde.

Kunden können Mid America Pet Food für weitere Informationen unter info@mapf.com oder unter (888) 428-7544 Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr Central Time kontaktieren.

Der Rückruf gehört zu den mehr als einem halben Dutzend Tiernahrungsmitteln in diesem Jahr, bei denen festgestellt wurde, dass sie Salmonellen oder potenziell schädliche erhöhte Vitaminspiegel enthalten.