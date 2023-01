Mindestens 28 Tote, Dutzende Verletzte bei Selbstmordanschlag in Pakistan

Ein Selbstmordattentäter schlug am Montag in einer Moschee in der nordwestpakistanischen Stadt Peschawar ein, tötete mindestens 28 Menschen und verletzte bis zu 147 Gläubige, sagten Beamte.

Die meisten Opfer waren Polizisten – die anvisierte Moschee befindet sich auf einem weitläufigen Gelände, das auch als Polizeipräsidium der Stadt dient. Die Polizei sagte, dass sich zwischen 300 und 350 Gläubige in der Moschee befanden, als der Bomber den Sprengstoff zur Detonation brachte.

Die Wucht der Explosion brachte das Dach der Moschee zum Einsturz, wodurch viele Menschen verletzt wurden, so Zafar Khan, ein örtlicher Polizeibeamter.

Ein Überlebender, der 38-jährige Polizist Meena Gul, sagte, er sei in der Moschee gewesen, als die Bombe hochging. Er sagte, er wisse nicht, wie er unverletzt überlebt habe. Er habe Schreie und Schreie gehört, nachdem die Bombe explodiert sei, sagte Gul.

Retter versuchten, Trümmerhaufen vom Gelände der Moschee zu entfernen und zu Gläubigen zu gelangen, die immer noch unter den Trümmern gefangen waren, sagte die Polizei. Khan sagte, dass mehrere der Verwundeten in einem Krankenhaus in kritischem Zustand seien und es Befürchtungen gebe, dass die Zahl der Todesopfer steigen würde.

PM verspricht „strenges Vorgehen“

Premierminister Shahbaz Sharif verurteilte in einer Erklärung das Bombenattentat und wies die Behörden an, den Opfern die bestmögliche medizinische Behandlung zu gewährleisten. Er kündigte auch „hartes Vorgehen“ gegen die Hintermänner des Angriffs an.

Imran Khan, der frühere Premierminister, der letztes Jahr in einem Misstrauensvotum gestürzt wurde, verurteilte den Bombenanschlag ebenfalls und nannte ihn in einem Twitter-Posting einen „terroristischen Selbstmordanschlag“.

„Meine Gebete und mein Beileid gelten den Familien der Opfer“, sagte der ehemalige Premierminister. „Es ist zwingend erforderlich, dass wir unser Sammeln von Informationen verbessern und unsere Polizeikräfte angemessen ausrüsten, um die wachsende Bedrohung durch den Terrorismus zu bekämpfen.“

Polizisten versuchen, den Weg für Krankenwagen freizumachen, die Verwundete von der Bombenexplosion in Peschawar zu einem Krankenhaus bringen. (Muhammad Sajjad/The Associated Press)

Peshawar ist die Hauptstadt der an Afghanistan grenzenden Provinz Khyber Pakhtunkhwa und war häufig Schauplatz militanter Angriffe.

Die pakistanischen Taliban sind als Tehreek-e-Taliban Pakistan oder TTP bekannt und eine separate Gruppe, aber auch ein enger Verbündeter der afghanischen Taliban, die im August 2021 die Macht im benachbarten Afghanistan übernahmen, als sich US- und NATO-Truppen in der Endphase befanden ihres Rückzugs aus dem Land nach 20 Jahren Krieg.

Die TTP hat in den letzten 15 Jahren einen Aufstand in Pakistan geführt und für eine strengere Durchsetzung der islamischen Gesetze im Land, die Freilassung ihrer Mitglieder, die sich in Regierungsgewahrsam befinden, und eine Reduzierung der pakistanischen Militärpräsenz in den ehemaligen Stammesgebieten des Landes gekämpft.

Pakistan hat seit November, als die pakistanischen Taliban ihren Waffenstillstand mit Regierungstruppen beendeten, einen Anstieg militanter Angriffe erlebt.

Der Waffenstillstand endete, als Pakistan immer noch mit den beispiellosen Überschwemmungen des letzten Sommers zu kämpfen hatte, bei denen 1.739 Menschen ums Leben kamen, mehr als zwei Millionen Häuser zerstört und an einem Punkt sogar ein Drittel des Landes unter Wasser gesetzt wurden. Die Überschwemmungsschäden beliefen sich auf mehr als 30 Milliarden US-Dollar, und die Behörden kämpfen jetzt, Monate später, immer noch damit, Zelte, Unterkünfte und Lebensmittel für die Überlebenden zu organisieren.

Das klamme Pakistan sieht sich derzeit auch einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen gegenüber und bemüht sich um eine entscheidende Rate von 1,1 Milliarden US-Dollar vom Internationalen Währungsfonds.