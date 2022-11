Mindestens 22 indigene Frauen wurden in Quebec von 1980 bis 2019 zwangssterilisiert: Bericht

Forscher einer Universität in Québec sammelten die Geschichten von mehr als 35 First Nations- und Inuit-Frauen, die von ihren Erfahrungen mit Zwangssterilisationen und erzwungenen Abtreibungen in Québec berichteten – eine Praxis, die in der Provinz bisher nicht untersucht worden war.

Von den 35 Berichten in dem heute veröffentlichten Bericht gab es 22 Fälle von Zwangssterilisation indigener Frauen in Quebec seit 1980. Der Bericht führt die Praxis auf systemischen Rassismus zurück – etwas, das die Coalition Avenir Québec nicht anerkennen will – und fordert ein Ende davon es.

„In Kanada fügt sich die aufgezwungene Sterilisierung in ein Kontinuum kolonialer Gewalt ein, das bis heute andauert“, heißt es in dem Bericht.

Die Forscher sagen, dass 20 andere Frauen in Quebec, die die Forscher kontaktierten, nicht an der Studie teilnehmen konnten, was bedeutet, dass es in der Provinz mindestens 55 Fälle von Zwangssterilisation geben könnte, ohne andere potenzielle Fälle, die möglicherweise nichts von der Forschung wussten .

Die Frauen stammen aus fünf Nationen und Gemeinschaften, darunter Atikamekw, Innu, Anishnaabe, Eeyou und Inuit. Die jüngste war zum Zeitpunkt ihres medizinischen Eingriffs 17 und die älteste 46 Jahre alt. Die Eingriffe fanden laut Bericht zwischen 1980 und 2019 statt.

Ihre Geschichten beinhalteten, dass sie zu einer Reihe von Interventionen von Tubenligaturen und Abtreibungen bis hin zu Hysterektomien gedrängt und darüber falsch informiert wurden.

„Eine Frau wurde an ihrer Blase operiert, hatte aber eine Hysterektomie“, sagt Patricia Bouchard, Co-Autorin der Studie und Doktorandin an der Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Suzy Basile, kanadische Forschungsleiterin für indigene Frauenfragen und Professorin an der UQAT, ist die andere Co-Autorin der Studie.

„Die Tubenligatur besteht aus dem Abbinden, Kauterisieren oder Schneiden des Gewebes der Eileiter, um eine Befruchtung zu verhindern. Es handelt sich um einen dauerhaften Vorgang, der praktisch nicht rückgängig gemacht werden kann“, heißt es in dem Bericht.

Die Mehrheit der Teilnehmer unterschrieb kein Formular, in dem sie einer Sterilisation zustimmte, und diejenigen, die dies taten, sagten, die Informationen, die sie vom medizinischen Personal erhalten hatten, seien nicht klar über die Auswirkungen des Verfahrens auf ihre Fähigkeit, in Zukunft Kinder zu bekommen.

Dem Bericht zufolge war das jüngste Beispiel einer Zwangssterilisation im Jahr 2019.

Prof. Suzy Basile ist eine Atikamekw-Stipendiatin, die einen kanadischen Forschungslehrstuhl für indigene Frauenfragen innehat. (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

„Zusätzlich zur Verletzung ihrer Körper und Rechte berichteten einige Teilnehmerinnen von Nebenwirkungen oder Traumata als Folge des Verfahrens, wie unbehandelten biologischen Störungen nach einer Hysterektomie“, heißt es in dem Bericht und fügte hinzu, dass das Trauma die Angst und das Misstrauen der Frauen gegenüber vertiefte das öffentliche Gesundheitssystem.

Die Studie fordert das Quebec College of Physicians auf, die Praxis sofort zu beenden, und fordert auch Maßnahmen von den Provinz- und Bundesregierungen.

Quebec ist die einzige Provinz, die es abgelehnt hat, sich an einer Initiative der Bundesregierung zur Untersuchung der Praxis der Zwangssterilisation zu beteiligen, nachdem mehrere Frauen ihre Erfahrungen in Westkanada gemeldet hatten.

Falsch oder gar nicht informiert

Die Studie von Forschern der UQAT ist die erste in Quebec, die die Zwangssterilisation von First Nations- und Inuit-Frauen dokumentiert.

Sie zitierte mehrere der befragten Frauen, nannte sie aber nicht, um ihre Identität zu schützen.

„Er sagte zu mir: ‚Ich werde Ihr Problem ein für alle Mal lösen. Sie haben bereits drei Kinder, ich werde Sie noch einmal operieren, ich werde die Dinge in Ihrem Bauch aufräumen.‘ Ich habe nicht verstanden, was er meinte, er hat nie das Wort ‚Hysterektomie‘ gesagt“, sagte einer.

„Ich bekam eine Infektion und der Chirurg kam nur etwa drei Tage nach der Operation zu mir und sagte: ‚Nun, während ich dort war, habe ich beschlossen, Ihre Gebärmutter zu entfernen’“, berichtete ein anderer.

Eine Frau sagte, ein Arzt habe ihr gesagt, sie würde sich einer Tubenligatur unterziehen, wogegen sie Einspruch erhob.

„Er sagte mir: … ‚Glaubst du nicht, dass du schon genug hast? Es ist genug, du musst hier aufhören. Alle Kinder, die du auf die Welt bringst, werden in Armut leben.‘ Mein Gott …“, sagte sie den Forschern.

Andere gaben an, dass ihnen wiederholt eine Sterilisation vorgeschlagen und fast nie andere Optionen angeboten wurden, sei es für Verhütungsmittel oder zur Behandlung von Fortpflanzungsproblemen oder Schmerzen.

„Versuche von Kolonialstaaten auf der ganzen Welt, die Verbindung indigener Völker zu ihrem Land abzubrechen und damit die Weitergabe von Wissen über Schwangerschaft und Geburt zu unterbrechen, sowie bewusste Versuche, die Zahl der indigenen Völker durch verschiedene Mittel zu reduzieren, sind Teil eines ausdrücklichen Plans Völkermord“, heißt es in dem Bericht.

Der Gesundheitsminister von Quebec, Christian Dubé, und der Minister für indigene Angelegenheiten, Ian Lafrenière, reagierten in einer gemeinsamen Erklärung und sagten, sie würden die Ergebnisse prüfen.

„Diese Art von Situation erinnert uns an die dringende Notwendigkeit, indigenen Völkern Zugang zu kulturell angepasster Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen in einer sicheren Umgebung zu bieten“, heißt es in ihrer Erklärung.

Ghislain Picard, der Vorsitzende der Versammlung der First Nations Quebec-Labrador (AFNQL), nannte die Zwangssterilisation einen Diebstahl der Grundrechte indigener Frauen.

„Diese Forschung hat es ermöglicht, das hohe Maß an kolonialer Gewalt einer abscheulichen und wenig bekannten Realität aufzudecken, die aus dem Völkermord stammt, in einem so intimen Kontext wie dem der gynäkologischen und geburtshilflichen Versorgung unserer First Nations und Inuit-Mütter und -Schwestern, “ er sagte.