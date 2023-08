Am 6. August wurden mindestens 19 Menschen getötet und Dutzende verletzt, als im Süden Pakistans ein Schnellzug entgleist.

Die Entgleisung des Hazara Express ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs Sahara in der Nähe der Stadt Nawabshah.

Im Nawabshah Trauma Center kam es zu chaotischen Szenen, als Krankenwagen und Privatwagen die Verletzten zur Behandlung brachten.

Auf dem veralteten Eisenbahnsystem des Landes, das über fast 7.500 Kilometer Gleise verfügt und jährlich mehr als 80 Millionen Passagiere befördert, kommt es häufig zu Unfällen und Entgleisungen.

„Das ist ein ziemlich großer Unfall“, sagte Eisenbahnminister Khawaja Saad Rafique gegenüber Reportern.

„Das kann zwei Gründe haben: Erstens war es ein mechanischer Fehler, oder der Fehler wurde verursacht – es könnte sich um eine Sabotage handeln. Wir werden dem nachgehen.“

Die Entgleisung des Hazara Express ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs Sahara in der Nähe der Stadt Nawabshah in der südlichen Provinz Sindh.

„Acht Waggons sind entgleist“, sagte Mohsin Syal, ein Bahnbeamter, gegenüber den lokalen HUM News.

Sharjeel Memon, Sprecher der Provinzregierung von Sindh, sagte Reportern, es seien 19 Tote und mehr als 50 Verletzte bestätigt worden.

Ein Mann sprang von der Ladefläche eines Krankenwagens und umklammerte ein Kind, dessen Kleidung blutgetränkt war, während eine Frau vor Schmerz stöhnte, als sie auf einer Trage hineingetragen wurde.

„Wir wissen nicht, was passiert ist, wir saßen einfach drinnen“, sagte eine benommene Frau.

Letzte Aktualisierung: – Zugunglück in Nawabshah. Die Truppen der pakistanischen Armee und Rangers #Sindh beteiligen sich aktiv an der Rettungsaktion vor Ort. Die Verletzten, die medizinische Hilfe benötigten und sich außerhalb des Zuges befanden, wurden ins Krankenhaus gebracht.

An der Unfallstelle außerhalb von Nawabshah waren Dutzende Autos, Traktoren, Rikschas und Motorräder auf einer Straße geparkt, die neben der Strecke verläuft.

Freiwillige wateten durch einen Kanal, der die Straße von der Eisenbahnlinie trennt, um zu helfen, und hoben die Verletzten hoch, um ihnen Hilfe zu holen.

Einige Fahrgasträume standen aufrecht, aber außerhalb der Gleise, während andere auf der Seite lagen und der verstümmelte Stahl des Fahrgestells verdreht und verbeult war.

Hilfszug

Der hochrangige Polizeibeamte Younis Chandio sagte gegenüber Geo News, dass einige Passagiere in einem Waggon gefangen seien.

Ijaz Shah, ein Eisenbahnbeamter der Provinz, teilte AFP mit, dass ein Hilfszug zur Baustelle geschickt worden sei.

Der Hazara Express ist ein täglicher Personenzug, der die Hafenstadt Karachi im Süden verlässt und etwa 33 Stunden braucht, um Havelian in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, etwa 1.600 Kilometer nördlich, zu erreichen.

Im Juni 2021 kollidierten zwei Züge in der Nähe von Daharki in Sindh, wobei mindestens 65 Menschen getötet und etwa 150 weitere verletzt wurden.

Bei diesem Unfall entgleiste ein Schnellzug auf das Gegengleis und etwa eine Minute später prallte ein zweiter Personenzug in die Trümmer.

Bei einem Brand im Schnellzug Tezgam im Oktober 2019 kamen mindestens 75 Passagiere ums Leben, während bei einem Zusammenstoß zweier Züge in Ghotki im Jahr 2005 mehr als 100 Menschen ums Leben kamen.