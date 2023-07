ICHLokalen Medienberichten zufolge sind in der südafrikanischen Stadt Boksburg mindestens 16 Menschen an einer Gasvergiftung gestorben. Die Rettungskräfte, die zunächst von 24 Toten sprachen, korrigierten die Zahl nach unten. Den Berichten zufolge ist am Mittwochabend in einem städtischen Slum aus noch unklaren Gründen Stickstoff ausgetreten. Am Abend durchsuchten Rettungskräfte die Siedlung nach weiteren Verletzten und Toten.

Es gibt 16 bestätigte Todesfälle, die anderen Opfer wurden von Sanitätern wiederbelebt und in Krankenhäuser gebracht, sagte Rettungsdienstsprecher William Ntladi gegenüber AFP. Vier der Verletzten schwebten in Lebensgefahr, der Zustand von elf weiteren Verletzten sei „schwer, aber stabil“. Unter den Toten waren fünf Frauen und drei Kinder.

Der Rettungsdienst wurde gegen 20:00 Uhr zunächst wegen eines Explosionsverdachts alarmiert. Anschließend stellten die Rettungskräfte ein Gasleck fest. Vor Ort wurde eine Flasche mit einem „giftigen Gas“ gefunden. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass das Gas für „illegale Bergbauaktivitäten“ verwendet worden sei, fügte er hinzu.

Boksburg, etwa 20 Kilometer von Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg entfernt, gilt als Zentrum des Kohle- und Goldabbaus im Nordosten Südafrikas. Bereits Ende Dezember kam es in der Stadt zu einer schweren Gasexplosion, nachdem ein Tanklastwagen unter einer Brücke steckengeblieben war. Bei dem Unfall starben mindestens 40 Menschen.