Mindestens zehn Menschen starben bei Erdrutschen, die durch heftige Regenfälle im westlichen Bundesstaat Maharashtra in Indien ausgelöst wurden.

Da befürchtet wurde, dass viele unter den Trümmern eingeschlossen waren, kämpften Rettungsteams am Donnerstag gegen heftige Regenfälle, um nach den Vermissten zu suchen.

Der Erdrutsch ereignete sich am späten Mittwochabend in Irshalwadi, einem Bergdorf in Raigad.

Bei einem Erdrutsch, der durch starke Regenfälle im westlichen Bundesstaat Maharashtra in Indien ausgelöst wurde, sind nach Angaben von Beamten mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere Menschen befürchten, dass sie unter Trümmerhaufen eingeschlossen seien.

Rettungsteams kämpften am Donnerstag gegen heftigen Regen im abgelegenen, hügeligen und bewaldeten Distrikt Raigad, wobei Menschen über Erd- und Schutthaufen kletterten.

Der Erdrutsch ereignete sich am späten Mittwochabend in Irshalwadi, einem Bergdorf in Raigad, twitterte der stellvertretende Ministerpräsident des Bundesstaates, Devendra Fadnavis.

Die rauen Wetterbedingungen hätten die Rettungsbemühungen behindert und die Behörden hätten medizinische Teams entsandt, um den Verletzten zu helfen, fügte er hinzu. Schätzungen zufolge lebten im Dorf mindestens 225 Menschen, sagte Fadnavis der Staatsversammlung.

Während 75 Menschen gerettet wurden, stecken viele andere immer noch in dem Weiler fest, etwa 60 Kilometer von der Landeshauptstadt Mumbai entfernt, sagte ein Beamter der Nachrichtenagentur Press Trust of India.

Staatsminister Eknath Shinde traf am Donnerstag vor Ort ein und sagte Reportern:

Jetzt geht es vor allem darum, die noch unter den Trümmern Verschütteten zu retten.

In einigen Gegenden des Bezirks Raigad, die mit alten Festungen übersät und von Wanderwegen durchzogen sind, fielen nach Angaben der Wetterbehörde in den letzten 24 Stunden bis zu 400 mm Regen.

Bei einem Erdrutsch in einem nahegelegenen Dorf kamen vor zwei Jahren mehr als 80 Menschen ums Leben.

Das indische Wetteramt hat Maharashtra und die benachbarten Bundesstaaten Gujarat in Alarmbereitschaft versetzt, da die Region diese Woche von unaufhörlichen Regenfällen heimgesucht wurde.

Die Regenfälle haben das Leben vieler Menschen im Bundesstaat beeinträchtigt, auch in Mumbai, wo die Behörden am Donnerstag die Schulen geschlossen haben. Lokale Medien berichteten, dass der Nahverkehrsverkehr durch Wasser, das in Bahnhöfen und über Gleisen floss, unterbrochen wurde.

Straßen standen unter Wasser, was zu Staus und Pendlern führte, während die National Disaster Response Force Teams im ganzen Bundesstaat stationierte.

Mitarbeiter der National Disaster Response Force Indiens inspizierten am 20. Juli 2023 den Ort eines Erdrutschs im Dorf Irshalwadi im Distrikt Raigad im Bundesstaat Maharashtra. Indiens National Disaster Response Force/AFP

Eine Welle extremer Hitze, Waldbrände, sintflutartiger Regenfälle und Überschwemmungen hat in den letzten Tagen weltweit verheerende Schäden angerichtet und neue Ängste hinsichtlich des Tempos des Klimawandels geweckt.

Sturzfluten, Erdrutsche und durch Starkregen verursachte Unfälle haben in Indien seit Beginn der Monsunzeit am 1. Juni mehr als 100 Menschen getötet, vor allem im Norden, wo es 41 % mehr Regen als normal gab, teilte das India Meteorological Department mit.

Diese Woche erreichte der Fluss Yamuna zum ersten Mal seit 45 Jahren die Mauern des Taj Mahal und überschwemmte mehrere historische Denkmäler und Gärten rund um das Mausoleum aus weißem Marmor aus dem 17. Jahrhundert.

In Neu-Delhi ließen verstopfte Schleusentore und ein kaputter Entwässerungsregler letzte Woche Wasser aus Yamuna in die Stadt fließen und überschwemmten mehrere Gebiete, darunter rund um das historische Rote Fort und Raj Ghat – ein Mahatma Gandhi gewidmetes Denkmal.