Nach Angaben der Ontario Provincial Police ist am Dienstagabend nach einem Großbrand nach einer Kollision auf dem Highway 401 in Pickering, östlich von Toronto, mindestens eine Person ums Leben gekommen.

Laut Sgt. kam es kurz vor 23 Uhr auf der Autobahn in der Nähe der Brock Road zu der Kollision von drei Fahrzeugen, zwei Transportern und einem Personenkraftwagen und dem anschließenden Brand. Kerry Schmidt, Sprecher der Straßenverkehrssicherheitsabteilung des OPP.

Ab 1.30 Uhr war die Autobahn in beide Richtungen gesperrt, während die Einsatzkräfte das Feuer überwachten. Die Polizei sagte, dass der morgendliche Reiseverkehr beeinträchtigt sein werde.

„Es wurde ein Großbrand gemeldet, es kam zu Kollisionen mit Explosionen“, sagte Schmidt.

Ab 1:30 Uhr ET brannte ein Transporter weiter und die Besatzungen konnten ihn nicht erreichen. Die anderen Fahrzeuge wurden durch Feuer zerstört und die Brände konnten gelöscht werden.

Verzögerungen und Schäden

„Sobald das Feuer gelöscht ist und wir die Lage beurteilen können, kann es zu weiteren Verletzten kommen“, sagte Schmidt.

„Es wurden Explosionen entlang der Abwasserkanäle gemeldet, als diese Flüssigkeit in die Auffangbecken gelangte.“

Schmidt sagte, man wisse nichts über die Natur des Rauchs und der Giftstoffe. Er sagte, die Feuerwehrleute von Pickering und Toronto seien vor Ort gewesen und hätten darauf gewartet, dass das Feuer erloschen sei, bevor sie mit der Bekämpfung begonnen hätten.

Die Polizei sagte, sie habe den Highway 401 an der Brock Road in alle Richtungen gesperrt, während sie den Brand untersuchte. (Colin Williamson)

Auf der Autobahn kam es über mehrere Kilometer zu erheblichen Verzögerungen, fügte er hinzu, und das Feuer habe Schäden an der Brock Road-Überführung angerichtet.

Hunderte Fahrzeuge seien infolge der Kollision und des Brandes im Verkehr steckengeblieben, sagte er. Schmidt forderte Menschen, die im Stau stecken, auf, auf die Anweisungen der Beamten zu warten, bevor sie versuchen, umzudrehen oder rückwärts zu fahren.

Die Polizei teilte mit, dass sie den Highway 401 in westlicher Richtung an der Westney Road und in östlicher Richtung an der Whites Road gesperrt habe, während sie den Unfall untersuchte.

Schmidt sagte, er gehe davon aus, dass die Ermittlungen bis Mittwochmorgen andauern würden.

Zuvor hatte Schmidt gesagt: „Wir haben im Moment große Probleme. Man kann die Flammen noch immer von einem Tankwagen sehen, der vor über einer Stunde gestartet ist. Der gesamte Verkehr wird an der Brock Road hier in Richtung Osten gesperrt und zwangsweise abgesperrt.“ „Auf der Westseite herrscht kein Verkehr“, sagte er.

Die Regionalpolizei von Durham fordert die Bewohner von Pickering in der Nähe des Brandgebiets auf, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Polizei sagte, sie wolle mit den Insassen eines roten Chevy Volt sprechen, die an der Kollision auf der 401 beteiligt waren.

Autofahrer werden gebeten, die Gegend zu meiden.

Aktualisieren. – Bedeutender Vorfall #Hwy401/Brock Rd Ajax. Zwischen Westney und Whites gibt es Autobahnsperrungen. Updates folgen. Ein bestätigter Todesfall #TorontoOPP pic.twitter.com/XyapKGMyzQ –@OPP_HSD

Anwohner in Pickering im Bereich des Großbrandes auf dem HWY 401 in der Nähe von Brock sollten vorsorglich ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Updates folgen –@DRPS