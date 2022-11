Mindestens 1 Toter, mehrere Vermisste in Oklahoma, nachdem mehr als ein Dutzend Tornados 3 Bundesstaaten getroffen haben, sagen Beamte

CNN

Schwere Gewitter werden am Samstagmorgen weiterhin Teile der südlichen Mitte der USA bedrohen, nachdem ein mächtiges System, das Tornados hervorgebracht hat, sich über die Region bewegt und Häuser in Texas, Oklahoma und Arkansas beschädigt hat.

Laut Cody McDaniel, dem Notfallmanager des Landkreises, wurde mindestens eine Person als tot gemeldet, und es gibt „mehrere Vermisste“ in McCurtain County im Südosten von Oklahoma, das erhebliche Sturmschäden erlitt, nachdem ein möglicher Tornado die Stadt Idabel getroffen hatte.

Die Behörden versuchen immer noch, das Ausmaß der Schäden und Verletzungen am Freitagabend zu bestimmen, sagte er und fügte hinzu: „Es ist nicht gut.“

In Texas nahe der Staatsgrenze zu Oklahoma wurden am Freitagabend im Lamar County mindestens 50 Häuser beschädigt oder zerstört, teilte das Büro des Sheriffs mit.

In Texas, Oklahoma, Arkansas und Missouri waren Freitagabend mehrere Tornado-Warnungen in Kraft, was bedeutet, dass Tornados am Boden gemeldet oder vom Wetterradar angezeigt wurden. Der Wetterdienst empfiehlt Anwohnern in Warngebieten, sich in einen sicheren Keller oder Innenraum zu begeben.

Eine vorläufige Abrechnung vom Freitagabend des National Weather Service Storm Prediction Center zeigt, dass sich neun Tornados in Texas, vier in Arkansas und einer in Oklahoma gebildet haben.

Tornados über Nacht können besonders gefährlich sein, weil sie schwer zu sehen sind, wenn sie sich schnell durch ein Gebiet bewegen, und es ist auch schwieriger sicherzustellen, dass die Bewohner während dieser Stunden gewarnt werden.

Außerdem waren laut Poweroutage.us am frühen Samstag mehr als 100.000 Haushalte und Unternehmen in Arkansas, Louisiana, im Südosten von Oklahoma und im Osten von Texas ohne Strom.

Die meisten der gemeldeten texanischen Tornados ereigneten sich entlang der Grenze zwischen Red River und Oklahoma, wobei in zwei Landkreisen weit verbreitete Schäden gemeldet wurden.

Der National Weather Service bestätigte am späten Freitag, dass ein Tornado mit einer Geschwindigkeit von 45 Meilen pro Stunde über der Stadt Wrightsville im Pulaski County, Arkansas, südlich von Little Rock, entdeckt wurde.

Die Anzahl der aufgezeichneten Tornados wird wahrscheinlich am Samstag zunehmen, und die Intensität jedes einzelnen wird nicht bekannt sein, bis die örtlichen Büros des Nationalen Wetterdienstes Schadensuntersuchungen durchführen, was mehrere Tage dauern kann.

Es war vorhergesagt worden, dass ein plötzliches Einsetzen von kaltem Wetter inmitten ungewöhnlich warmer Bedingungen die größte Tornado-Bedrohung schaffen würde, die die USA seit mehr als fünf Monaten gesehen haben.

Für Teile des östlichen Arkansas, des nordwestlichen Mississippi und des westlichen Tennessee bleibt bis Samstag um 4 Uhr Ortszeit eine schwere Gewitterwache in Kraft.

Beamte in Lamar County, Texas, erklärten eine Katastrophe, nachdem mindestens 10 Menschen verletzt wurden, als ein Tornado durch das Gebiet raste, so eine Pressemitteilung des Sheriff-Büros des Landkreises. Es wurden keine Todesfälle gemeldet.

Zwei der Verletzten erlitten lebensgefährliche Verletzungen, teilte das Büro des Sheriffs mit. Am Freitag zuvor wurde ein Ersthelfer während der Stürme in der Grafschaft verletzt und operiert, sagte County Constable Steven Hill gegenüber CNN.

„Es gab ziemlich viel Schaden und einige Verletzungen“, sagte Travis Rhodes, Constable aus Lamar County, am Freitagabend gegenüber CNN.

Im nahe gelegenen Hopkins County wurden nach Angaben des Sheriffs des Countys am Freitag mindestens vier Häuser beschädigt.

Eine Frau in Choctaw County, Oklahoma, wurde von einem umstürzenden Baum verletzt, als sie versuchte, zu einem Sturmunterstand zu gelangen, sagte Lewis Collins, ein Freiwilliger im Choctaw Office of Emergency Management, gegenüber CNN. Es ist unklar, ob in dieser Gegend ein Tornado aufgetreten war.

Kevin Stitt, Gouverneur von Oklahoma, betet für die, die von den Tornados betroffen sind.

„Such- und Rettungsteams und Generatoren werden in die Gegend von Idabel weitergeleitet“, bedauerte er. „Stürme trafen unter anderem in den Landkreisen Bryan, Choctaw und Le Flore. Zusätzliche Sturzfluten in einigen Gebieten.“

Das Oklahoma Department of Emergency Management and Homeland Security ist drängen Anwohner können Sturmschäden online melden, um ihre Reaktion zu koordinieren.