Milwaukee Bucks overwinnen een achterstand van 26 punten op weg naar de overwinning

Jamal CollierESPN4 minuten lezen

Bucks wist een achterstand van 26 punten weg voor de grootste comeback in de NBA dit seizoen Giannis Antetokounmpo en de Bucks wissen een achterstand van 26 punten in de tweede helft uit en verslaan de Trail Blazers met 108-102.

MILWAUKEE – De Milwaukee Bucks hebben een achterstand van 26 punten in het derde kwartaal overwonnen en hebben zondag de Portland Trail Blazers met 108-102 verslagen, de grootste comeback in de NBA tot nu toe dit seizoen.

Met een achterstand van 81-55 en nog 9:08 te gaan in het derde kwartaal, sloten de Bucks de wedstrijd af met een run van 58-21, waarbij ze de rest van de tijd 32 punten beter scoorden op de Blazers. Milwaukee’s sterduo Damian Lillard (17) en Giannis Antetokounmpo (15) versloeg in deze periode in zijn eentje de Trail Blazers met 32-21.

Antetokounmpo, die eindigde met 33 punten, brak een gelijke stand door een basket binnen te tikken met nog 18,5 seconden te gaan in de wedstrijd, waardoor de Bucks voorgoed op voorsprong kwamen.

„Soms maken we het onszelf gewoon lastig“, zei Antetokounmpo, die eindigde met 33 punten. „Begrijp me niet verkeerd, ik denk dat Portland een heel goed team is. Een jong team, speel hard, maar we maken het gewoon moeilijk. We kunnen de wedstrijd niet zo beginnen. We moeten niet met 26 achterstanden eindigen en het dan proberen.“ om het spel te komen winnen. Dat vergt veel van je lichaam. Maar uiteindelijk ben ik blij dat we hebben kunnen winnen.‘

Volgens de winstkansanalyses van ESPN hadden de Trail Blazers een kans van meer dan 98% om de wedstrijd van zondag te winnen in het derde kwartaal, voordat de Bucks een van de grootste comebacks in de recente franchisegeschiedenis voltooiden. Dit was de op een na grootste comeback van Milwaukee in de afgelopen 25 seizoenen, na een comeback van slechts 27 punten tegen Chicago op 26 november 2012.

„Gewoon veerkrachtig zijn en erbij blijven“, zei Bucks-aanvaller Bobby Portis. „Het ging niet zoals we wilden. We missen konijntjes, missen lay-ups, draaien de bal om, maar we hadden de kans om wat dingen op de helft te bekijken, wat dingen te corrigeren en dan naar buiten te gaan in de tweede helft en het te geven.“ ons allemaal.

„Of er nu schoten vallen, het enige waar je altijd op kunt vertrouwen is inzet en energie en erop uit gaan om voor elkaar te spelen. Ik denk dat we dat in de tweede helft hebben gedaan.“

De Bucks behaalden een comeback-overwinning en verbeterden dit seizoen naar 12-5, ondanks het spelen zonder aanvaller Khris Middleton, die de wedstrijd van zondag miste vanwege een peesontsteking in zijn linker achillespees. Bucks-coach Adrian Griffin belde Middleton dagelijks, maar voegde eraan toe dat er geen tijdlijn was voor zijn terugkeer.

„Ik denk dat de zaken veelbelovend zijn“, zei Griffin voorafgaand aan de wedstrijd van zondag. „We zullen zien (over het spelen van dinsdag). We zullen hem elke dag blijven evalueren en zien hoe hij zich elke dag voelt.“

De wedstrijd van zondag was de eerste keer in zijn carrière dat Lillard tegen Portland speelde, waar hij de eerste elf jaar van zijn carrière doorbracht. Lillard vroeg deze zomer een ruil aan vanuit Portland en werd uiteindelijk vóór de start van het trainingskamp naar Milwaukee verplaatst.

Hoewel Lillard na de wedstrijd van zondag vertrok zonder met de media te praten vanwege een eerdere toezegging, erkende hij de vreemdheid van de wedstrijd met zijn voormalige team tijdens een walk-off-interview na de wedstrijd met Bally Sports Wisconsin.

„Toen ik eenmaal binnenkwam, zag ik veel bekende gezichten. Ik dacht erover om even naar de kleedkamer van de bezoekers te gaan, maar ik dacht: man, dit is een beetje anders“, zei Lillard, die 31 punten scoorde tegen zijn voormalige team, zei in het interview op de rechtbank. „Toen we op het veld kwamen, zag ik iedereen en het is een raar gevoel. Maar toen we eenmaal begonnen te spelen, was ik er snel overheen.“

Lillard, die 30 punten op Portland zette, maakte hem volgens Elias Sports Bureau de 15e speler in de geschiedenis van de NBA die 30 punten scoorde tegen 30 verschillende franchises.

Zondag was ook de tweede wedstrijd op rij. Zowel Lillard als Antetokounmpo scoorden elk 30 punten, het tweede paar Bucks-teamgenoten dat dit deed en de eerste sinds Marques Johnson en Brian Winters in 1978.

„Naarmate het seizoen vordert, gaan we manieren bedenken om met elkaar te spelen“, zei Antetokounmpo. ‘Wees effectiever, ga efficiënter met elkaar om, ken elkaars plekjes. We komen op dat punt. We komen echt op dat punt.

„Uiteindelijk moet Dame Dame zijn. Ik moet mezelf zijn. Naarmate de wedstrijden vorderden, zullen we onszelf blijven uitzoeken. Op het moment dat we op een hoger niveau klikken, zal het worden nog beangstigender naarmate we verder komen.“