Giannis Antetokounmpo dacht dat hij zijn vierde triple-double van het seizoen binnen had. In de laatste momenten van de 117-111 overwinning op de Washington Wizards dribbelde hij naar de basket en kaatste een opzettelijk gemist schot terug naar zichzelf.

“Ik dacht erover om de bal te scoren, maar ik heb het gevoel dat het in die situaties het beste is om de bal te houden”, zei Antetokounmpo. “Maar ja, ik probeer het spel gewoon slim te spelen en heb er een soort van gestolen.”

De NBA heeft zijn 10e rebound maandag echter ingetrokken na een interne beoordeling. De redenering kwam van de competitieregel die stelt dat een poging tot een velddoelpunt als officieel telt, de speler moet schieten “met de bedoeling een velddoelpunt te scoren”.

Antetokounmpo verborg zijn doel niet toen hij de bal van Wizards’ bewaker Corey Kispert pakte met nog 11 seconden te gaan. Omdat de verdediging van de tegenstander hem liet rennen, koos hij ervoor om niet te scoren, maar gooide de bal van het bord naar zichzelf toen de zoemer afging.

Giannis Antetokounmpo gooide opzettelijk een rebound om zichzelf op te stellen voor een triple-double op de zoemer om zijn vierde triple double van het NBA-seizoen te behalen



Het lijkt erop dat er op dat moment geen enkele moeite was met zijn duidelijke statistieken van beide kanten en de wedstrijd eindigde in het voordeel van de Bucks.

Maar waar statistici ter plaatse hem het gemiste schot toeschreven dat leidde tot de allerbelangrijkste rebound, verwijderde het beoordelingspanel van de competitie, dat regelmatig wijzigingen aanbrengt om fouten of weglatingen te corrigeren, het op dezelfde dag.

Dit is niet de eerste keer dat het zich op deze manier gedraagt. In 2004 werd Atlanta Hawks-bewaker Bob Sura in vergelijkbare omstandigheden geweigerd. Fans die hun gedachten verder terug kunnen werpen, herinneren zich misschien ook een gedenkwaardig moment met Ricky Davis in 2003.

De Cleveland Cavaliers-man had 26 punten, 12 assists en negen rebounds op de Utah Jazz neergezet, zich er terdege van bewust dat hij nog één bord verwijderd was van zijn eerste triple-double in zijn carrière. Toen Jumaine Jones de bal naar hem in de buurt van de basket bracht, had Davis één ding aan zijn hoofd. In plaats van de klok af te rennen, lobde hij een zachte salto van het bord en pakte zijn schot.

De ironie is dat Davis, net als Sura en Giannis, niet werd gecrediteerd voor de rebound, en zijn laatste statistieken van de wedstrijd betekenden dat hij tekortschoot.

Antetokounmpo ook. Hij eindigde officieel met 23 punten, 13 assists en negen rebounds. De statistische aanpassing verlaagde zijn reboundgemiddelde van 11,94 per wedstrijd naar 11,92 – maar zijn schietpercentage, waarbij ook het gemiste “schot” werd gewist, verbeterde van .538 naar .539.