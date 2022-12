Millwall schreibt Brief an Wigan-Trainer Ashvir Singh Johal und gratuliert Sikh-Punjabi zu seinem historischen Auftritt in The Den | Fußball Nachrichten

Millwall begrüßte den Wegbereiter Ashvir Singh Johal mit einem Brief, in dem er dem Trainer der ersten Mannschaft von Wigan zu seinem historischen Auftritt in The Den gratulierte.

Singh Johal, der eine traditionelle Sikh-Kopfbedeckung namens Patka trägt, schrieb im The Den Geschichte, als er der erste Sikh-Punjabi-Senior-Trainer wurde, der für ein Spiel in der zweiten Liga des modernen englischen Spiels auf der Trainerbank stand.

Millwall wollte seinen Teil dazu beitragen, die Leistung von Singh Johal anzuerkennen und zu feiern, und schrieb ihm einen Brief auf Papier mit Klubkopf, unterzeichnet vom Vorsitzenden des Gleichstellungsausschusses des Klubs, Jason Vincent, und hinterließ ihn vor der Ankunft der Wigan-Mannschaft im The Den.

Der Brief, der exklusiv von Sky Sports News gesehen wurde, lautete: „Im Namen aller im Millwall Football Club möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie zum heutigen Spiel in The Den willkommen zu heißen.

„Ich bin sicher, es ist ein Privileg für Sie, nicht nur Teil des Teams von Kolo Toure im Hinterzimmer zu sein, sondern auch Südasiaten im Fußball auf einem solchen Niveau wie The Championship vertreten zu können.

„Als Teil des EDI-Ausschusses von Millwall streben wir danach, Gleichheit, Vielfalt und Inklusion für alle im Spiel zu verbessern oder uns dafür einzusetzen, und Ihre Ernennung kann diesem Ethos nur zugute kommen.

„Ich wünsche Ihnen für Ihre Zeit bei Wigan Athletic alles Gute – außer heute natürlich! Alles Gute.“

Der neu ernannte Wigan-Chef Toure musste sich bei seinem Trainerdebüt mit einem Punkt begnügen, als Wigan und Millwall ein unterhaltsames 1:1-Unentschieden bei der Sky Bet Championship im The Den erzielten.

Will Keane brachte die Latics nach 33 Minuten in Führung, als er aus der Mitte des Strafraums in ein praktisch leeres Tor schoss, wobei Millwall-Torhüter George Long durch eine Reihe abgefälschter Bemühungen grausam getäuscht wurde.

Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Heimmannschaft reagierte, und Zian Flemming schlug mit einem sensationellen Volleyschuss nach Tom Bradshaws geschickter Brust nach unten.

Es war ein frustrierender Nachmittag für die Lions, die Play-off-Ambitionen haben, aber von einer Wigan-Mannschaft gehalten wurden, die am Fuß der Tabelle kämpfte.

Wigan-Chef Toure würdigte seine Spieler für ihre Leistung bei The Den und sagte, er sei mit einem Punkt zufrieden.

„Es war ein gutes Spiel, wir haben gegen eine wirklich gute Mannschaft gespielt, es ist immer schwer, nach Millwall zu kommen und zu versuchen, etwas aus dem Spiel herauszuholen“, sagte Toure.

„Wie wir wissen, haben sie hier die meisten ihrer Spiele gewonnen, und wir wussten, dass es hart werden würde, aber ich bin sehr stolz auf meine Spieler, wir haben so gespielt, wie wir spielen wollten, wir haben Chancen geschaffen und wir haben getroffen.

„Sie kamen zurück, aber ich denke, in der zweiten Halbzeit waren wir immer noch sehr gefährlich und hätten vielleicht einen Siegtreffer erzielen können, aber ich denke, es ist ein guter Punkt und ich bin sehr stolz auf die Spieler. Es ist unglaublich, was sie getan haben, wir haben Ich arbeite erst seit acht Tagen und die Art und Weise, wie sie heute Nachmittag performt haben, war unglaublich.“