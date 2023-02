Er is een oplossing voor de Alten Dame en de Hauptstadt Erfolg, maar de sportieve Ehe zischen Manager Fredi Bobic en Hertha BSC hebben geen lange adem. Gegen seine Kündigung geht der ehemalige Fußball-Profi nun Rechtlich vor.

Het geplante Erfolgs-verhaal van Fredi Bobic en Hertha BSC vindt nu een schmutzige Ende. Der ehemalige Manager des Bundesligisten gehtrechtlich gegen seine Entlassungen vor. Bobic verklaadde de Fußball-Klub voor meer dan een miljoen euro. De best beoordeelde persprecherin des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg gegenüber der “Bild” -Zeitung: “Ich cann bestätigen, dass dem Arbeitsgericht eine Kündigungsschutzklage von Herrn Bobic vorliegt – sowohl gegen ordentliche as auch the außerordentliche Kündigung.”

Bobic was weinig Stunden nach der Derby-Niederlage gegen Union Berlin Eind januari werd überraschend entlassen. Wenig später wurde een fristlose Kündigung nachgereicht, mit dem Vorwurf vereinsschädigenden Verhaltens. Der Manager hatte een verslaggever nach dem Spiel eine Ohrfeige angedroht. Bobic’ Vertrag bei der Alten Dame lief noch tot 2024, ihm hätten nach Schätzungen der “Bild”-Zeitung noch tot vier Millionen Euro zugestanden.

Who say ein nach dem Spiel verbreiteter Videoclip, war Bobic den ARD-Reporter unmittelbar nach dem Interview begon: “Wenn du nochmal fragst, kriegst du eine scheeuert.” Zuvor hatte ihn der Journalist onder andere van de Zukunft van Hertha-Trainer Sandro Schwarz angesprochen. Für seine verbale Entgleisung hatte sich Bobic im Anschluss entfoutt. Er kan “zu emotioneel” reageren und der Spruch sei nicht zo gemeint gewesen. “Das sollte man im Fußball kurz nach einem Spiel bitte nicht überbewerten.”

Die Trennung von Bobic sei “keine Kurzschlussreaktion”, hatte Präsident Kay Bernstein nach der Derby-Niederlage gesagt: “Wir haben uns das wohlüberlegt.” Van de entscheidung, die von Präsidium en Aufsichtsrat einstimmig sei sei, wäre es “auch spielunabhängig komommen”, zei Bernstein. Bobic sei die Entlassung in einem “offenen Simpelräch” mitgeteilt zijn und habe “überrascht”, aber “gefasst” reageert. “Wir sind weit weg davon, völlig im Streit auseinanderzugehen”, zei Bernstein Ende Januar.