UN-Chefin Antonia Guterres sagte, Millionen hungernder Menschen würden „den Preis“ für den Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen zahlen.

Guterres sagte, ein Brief, den er an den russischen Präsidenten Wladimir Putin geschickt hatte und in dem er einen neuen Vorschlag zur Aufrechterhaltung der Initiative enthielt, sei „unbeachtet geblieben“.

US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield warf Moskau vor, durch den Ausstieg aus dem Getreideabkommen die „Menschlichkeit“ in Geiselhaft zu nehmen.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte am Montag, dass Millionen hungernder Menschen „den Preis“ für Russlands Entscheidung zahlen werden, aus dem Getreideabkommen mit der Ukraine auszusteigen.

Er sagte Reportern im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York, dass der Schritt Moskaus „den Menschen in Not überall einen Schlag versetzen wird“.

„Hunderte Millionen Menschen hungern und die Verbraucher stehen vor einer globalen Krise der Lebenshaltungskosten. Sie werden den Preis zahlen“, sagte Guterres.

Der UN-Chef fügte hinzu, dass er die Entscheidung Russlands zutiefst bedauere, fügte jedoch hinzu, dass sie die Bemühungen der Weltorganisation, „den ungehinderten Zugang“ zu den Weltmärkten für Lebensmittel und Düngemittel aus der Ukraine und Russland zu erleichtern, nicht stoppen werde.

„Mit Blick auf die Zukunft muss unser Ziel weiterhin darin bestehen, die globale Ernährungssicherheit und die globale Lebensmittelpreisstabilität voranzutreiben.

„Dies wird der Schwerpunkt meiner Bemühungen bleiben, angesichts des Anstiegs des menschlichen Leids, das unweigerlich aus der heutigen Entscheidung resultieren wird“, sagte er.

Guterres beklagte, dass ein Brief, den er letzte Woche an den russischen Präsidenten Wladimir Putin geschickt hatte und in dem er einen neuen Vorschlag zur Aufrechterhaltung der Initiative enthielt, „unbeachtet geblieben“ sei.

In dem Brief, dessen Inhalt bisher nicht veröffentlicht wurde, wurde vorgeschlagen, eine Tochtergesellschaft der größten Agrarbank Russlands, deren Aktivitäten durch Sanktionen behindert werden, wieder an das globale SWIFT-Bankensystem anzuschließen.

Russland beklagt seit langem, dass die Sanktionen seine eigenen Exporte von Getreide und Düngemitteln behindert hätten, was bedeutete, dass seine Bedingungen für die Verlängerung der Initiative nicht eingehalten wurden.

Guterres stellte Fortschritte in diesem Bereich fest und schrieb an Putin: „Der russische Getreidehandel hat ein hohes Exportvolumen erreicht und die Düngemittelmärkte stabilisieren sich, wobei die russischen Exporte kurz vor der vollständigen Erholung stehen.“

Zuvor hatte US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield Moskau vorgeworfen, durch den Ausstieg aus dem Getreideabkommen die „Menschlichkeit“ in Geiselhaft zu nehmen.

Sie sagte, Russland habe „den Schwächsten der Welt einen weiteren Schlag versetzt“, nur eine Woche nachdem es die Erneuerung einer wichtigen Hilfsroute nach Syrien blockiert hatte, die eine Lebensader für Millionen von Menschen ist, die in den von Rebellen kontrollierten Gebieten des Landes leben.

„Das ist wirklich ein weiterer Akt der Grausamkeit“, sagte Thomas-Greenfield über den Rückzug aus dem Getreideabkommen.

„Während Russland politische Spiele spielt, werden die echten Menschen leiden“, fügte sie hinzu.