Millionen-Dollar-Liste, Ausgabe des Europäischen Parlaments – POLITICO

Roberta Metsola, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, erwägt, ein Gebäude der Institution in Straßburg in ein Hotel umzuwandeln – was weithin als ein Schritt angesehen wird, um den Status der elsässischen Stadt als EU-Hauptstadt zu stärken.

In einem Brief vom 8. Februar an den damaligen französischen Premierminister Jean Castex, der von POLITICOs Brussels Playbook eingesehen wurde, begrüßte Metsola die Idee, „ein Hotel im Salvador-de-Madariaga-Gebäude zu errichten“, das Teil des Straßburger Immobilienportfolios des Parlaments ist. Der Schritt „könnte dazu beitragen, die Hotelbranche zu entlasten“, schrieb Metsola.

Europaabgeordnete, ihre Mitarbeiter, Journalisten, Lobbyisten und andere reisen für ein paar Tage im Monat zu Plenarsitzungen nach Straßburg, dem Sitz des Europäischen Parlaments gemäß den EU-Verträgen, und buchen dabei die Hotels der Stadt. Kritiker des teuren monatlichen Decamps argumentieren, es sei unnötig kostspielig, verdoppele die Infrastruktur des Parlaments und sei angesichts der damit verbundenen Emissionen schlecht für die Umwelt.

Paris ist jedoch entschieden gegen jeden Versuch, den Sitz in Straßburg abzuschaffen.

Frankreich hat Metsola gedrängt, eine weitere erstklassige Immobilie in Straßburg zu kaufen, um den Platz der Stadt als EU-Hauptstadt zu festigen: das kürzlich fertiggestellte Osmose-Gebäude, das von der französischen Banque des Territoires in Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Behörden in Auftrag gegeben wurde.

Der Plan, das Salvador-de-Madariaga-Gebäude in ein Hotel umzuwandeln, würde die Argumente für das Parlament verstärken, das Osmose zu kaufen, wodurch die Menge an Büroflächen verringert wird, die in Straßburg für MdEP verfügbar sind.

Der Kauf der Osmose, schrieb Castex in einem Brief an Metsola vom 27. Januar, würde „die Präsenz des Parlaments festigen und ganz allgemein die Rolle Straßburgs stärken“.

Genau das befürchten Kritiker des Wanderzirkus.

„Europäisches Parlament sollte Geld/Energie sparen“ getwittert Daniel Freund, ein deutscher Europaabgeordneter der Grünen, der kürzlich an einer parteiübergreifenden Initiative zur Aussetzung der Sitzungen in Straßburg wegen der aktuellen Energiekrise beteiligt war. „Kein zusätzliches Geld für zusätzliche Gebäude ausgeben.“

Die von Playbook eingesehene Korrespondenz und Gespräche mit mehreren Beamten deuten darauf hin, dass Metsola sehr daran interessiert ist, die französische Anfrage zu erfüllen und die Osmose zu kaufen.

„Meines Wissens“, sagte ein Sprecher von Metsola in einer schriftlichen Antwort an POLITICO, sei der Hotelplan eine Option, die „nicht weiterverfolgt“ worden sei und auf jeden Fall „basierend auf den Bedürfnissen der Institution“ entschieden werde „ordnungsgemäßes Verfahren“.

Der Haushaltsausschuss des Parlaments wird den möglichen Deal zum Kauf erörtern Osmose während eines Meetings am Mittwochmorgen. Die Abgeordneten hatten bereits letzte Woche die Möglichkeit, den Kauf zu blockieren. Bei einer Abstimmung über den Haushaltsplan des Parlaments für 2023 stimmten 274 Abgeordnete für einen Änderungsantrag, um „sich gegen den Erwerb des Osmose-Gebäudes in Straßburg zu wehren“, während 275 dagegen stimmten.