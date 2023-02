Milliardentransfers im Gespräch: Ampel will staatliche Zahlungen an Kirchen beenden

Stand: 02.04.2023 13:42 Uhr

Wer in Deutschland Steuern zahlt, finanziert indirekt die Gehälter von Bischöfen und Gemeindemitgliedern – auch wenn sie aus der Kirche ausgetreten sind. Seit über 200 Jahren bekommen die Kirchen Geld vom Staat – allein im vergangenen Jahr rund 600 Millionen Euro. Doch damit soll bald Schluss sein.

Von Selina Bölle und Christina Zühlke

Im Flur des Kölner Landgerichts hatte sich bereits am Vormittag eine Schlange gebildet. Alle, die hier warten, wollen die Kirche verlassen, auch Dominik. Der 30-jährige Katholik sagt, er wolle die kirchliche Aufarbeitung des Missbrauchs nicht mitfinanzieren: „Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.“

Die Kirchen bekommen jährlich Hunderte Millionen vom Staat

Was Dominik nicht klar ist, ist, dass er auch nach seinem Ausscheiden weiter Geld an die beiden großen Kirchen zahlen wird, sogenannte Landesleistungen. Sie gehen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Zu Zeiten Napoleons mussten Kirchen ihr Eigentum an weltliche Fürsten abtreten. Dafür wurde eine jährliche Ausgleichszahlung vereinbart – die auch 2023 ausbezahlt wird. Sie soll längst abgeschafft werden – doch dazu ist es bis heute nicht gekommen.

Über 20 Milliarden Euro seit 1949

Für Lars Castellucci von der SPD ist klar, dass damit Schluss sein muss: „weil es in der heutigen Welt kaum noch kommunizierbar ist und weil es einen Verfassungsauftrag gibt, der klar sagt, dass das schon längst hätte beendet werden müssen.“

Knackpunkt: die Höhe der Ablösesumme

Die Ampelregierung will nun die Kirchen ansteuern, aber nicht einfach die Zahlungen stornieren. Die Kirchen sollen noch einen Batzen Geld bekommen. Daraus und aus dem Interesse sollten sie ihre Aufgaben weiter finanzieren können, sagte Castellucci dem WDR: „Ich glaube, dass die Kirchen in diesem Land etwas können, was wir politisch einfach nicht können. Sie organisieren Zusammenhalt, sie schaffen Orientierung.“ „

Kritiker: Die Kirchen haben längst genug

Eine Zahl, die als Ablösesumme im Raum steht: 11 Milliarden Euro. Viel zu viel, argumentiert die Rechtsanwältin und frühere SPD-Finanzpolitikerin Ingrid Matthäus-Meier. „Wenn man seit über 100 Jahren etwas sammelt, das eigentlich schon ersetzt werden sollte, dann reicht das meiner Überzeugung nach aus.“ Auch das sollte gesetzlich geregelt werden.

Immer weniger Mitglieder

Anne Gidion ist anderer Meinung. Der EKD-Vertreter in Berlin sagte dem WDR, selbst wenn die Kirchen 11 Milliarden Euro zahlen würden, müssten sie ihr Angebot auf die breite Öffentlichkeit beschränken. „Kirchliche Kindergärten, Schulen oder Krankenhäuser, Flüchtlingshilfe, das sind alles Dinge, wo niemand nach einer Mitgliedschaft fragt.“

Grundsätzlich sei die EKD mit dem Ende staatlicher Leistungen einverstanden – „aber es muss so erfolgen, dass die zum Teil stark von ihnen abhängigen Haushalte der Landeskirchen nicht handlungsunfähig werden“.

Vom Staat finanzierte Wohltätigkeitsorganisationen

Die staatlichen Dienste machen nur einen kleinen Teil der Kirchenhaushalte aus; Caritas und Diakonie werden fast vollständig vom Staat finanziert. Und: Allein die Kirchensteuer belief sich im vergangenen Jahr auf rund 13 Milliarden Euro.

Dominik findet es unangemessen, dass er für eine Einrichtung, die er bewusst verlassen hat, weiterhin Steuern zahlen muss. Die Kirche sollte sich vollständig selbst finanzieren. „Dass sie das mit unseren Steuergeldern macht, gerade wenn man nicht einverstanden ist, ist irgendwie übergriffig.“

In diesem Jahr sollen die Eckpfeiler stehen

Die Bundesregierung verhandelt noch mit Kirchen und Ländern. Noch in diesem Jahr will sie einen Gesetzentwurf vorlegen. Dann wird sich auch zeigen, wie teuer es für die Steuerzahler wird.

